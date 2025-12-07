הצהרת כוונות: 0:1 להפועל ב"ש על מכבי ת"א

דעת המבקר

השחקן המצטיין איגור זלאטנוביץ', ציון: 7

השחקן המצטיין איגור זלאטנוביץ', ציון: 7

שער יקר מפז לחלוץ הסרבי, שלא הפסיק לרוץ וללחוץ את הגנת היריבה

השחקן המאכזב דור פרץ, ציון: 5

הקפטן היה נראה עייף ולא מספיק מדויק

הרכבים וציונים

בעשור האחרון, קבוצות עלו וירדו, חלקן הפציעו והתרסקו, חלקן נחלו מפלה והצליחו לקום מחדש, אך בפסגת ההר תמיד ניצבו שתי קבוצות: הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, שבפעם המי יודע כמה בשנים האחרונות נפגשו למשחק עונה, כשהערב (ראשון), הדרומיים הצליחו לגבור 0:1 על ז’רקו לאזטיץ’ וחניכיו.

הקבוצה הביתית השתלטה על המשחק במהירות ועשתה ככל העולה על רוחה בפתיחה, כשאיגור זלאטנוביץ’, הלדר לופס ודן ביטון הגיעו להזדמנויות קורצות, אבל פספסו את האפשרות להעלות את קבוצתם ליתרון. הצהובים, שנמצאים בעין הסערה מאז מקרה לאזטיץ’, ספגו מכה בדמות פציעתו של יון ניקולאסקו, שהוחלף כבר אחרי רבע שעה.

סייד אבו פרחי ניסה להפתיע ישירות מהקרן, דקות אחדות לפני שזלאטנוביץ’ הצליח להכניע את אופק מליקה אחרי דאבל-פס יפה עם ביטון. משם, האורחת השתלטה על הכדור, אך לא הייתה יעילה והתקשתה להגיע למצבים, כשרק לקראת הירידה להפסקה, שגיב יחזקאל שהחליף את החלוץ שנפצע, לא היה רחוק משוויון.

המחצית השנייה הראתה תמונת מראה למה שקרה בחצי הראשון, כשמליקה עצר פעם אחר פעם את המכונה האדומה. השיא הגיע בדקה ה-59, כשהשוער הצעיר סיפק שתי הצלות מדהימות לזלאטנוביץ’, ומנע מהמארחת להגדיל את היתרון.

בסיום, אליאסי הצטרף להופעה הטובה של שני העומדים בין הקורות עם הצלות לאושר דוידה, קרווין אנדרדה ונועם בן הרוש כדי לשמור על רשת נקייה, כשמליקה שוב היה זה שבלט בצד הצהוב עם עצירות גדולות בתוספת הזמן לאלון תורג’מן וביטון.

בעקבות התוצאה, הפער של הפועל באר שבע בפסגה גדל לחמש נקודות ממכבי תל אביב, שעלולה לרדת למקום השלישי אם בית”ר ירושלים תנצח מחר בדרבי את הפועל ירושלים. הראשונה בטבלה, שסגרה את הסיבוב הראשון בחיוך ענק, תפגוש במחזור הבא את מכבי נתניה, כשהמפסידה תקווה להתאושש מול הפועל פתח תקווה.