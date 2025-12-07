הצהרת כוונות: 0:1 להפועל ב"ש על מכבי ת"א

השחקן המצטיין
איגור זלאטנוביץ', ציון: 7
שער יקר מפז לחלוץ הסרבי, שלא הפסיק לרוץ וללחוץ את הגנת היריבה
השחקן המאכזב
דור פרץ, ציון: 5
הקפטן היה נראה עייף ולא מספיק מדויק
בעשור האחרון, קבוצות עלו וירדו, חלקן הפציעו והתרסקו, חלקן נחלו מפלה והצליחו לקום מחדש, אך בפסגת ההר תמיד ניצבו שתי קבוצות: הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, שבפעם המי יודע כמה בשנים האחרונות נפגשו למשחק עונה, כשהערב (ראשון), הדרומיים הצליחו לגבור 0:1 על ז’רקו לאזטיץ’ וחניכיו.
הקבוצה הביתית השתלטה על המשחק במהירות ועשתה ככל העולה על רוחה בפתיחה, כשאיגור זלאטנוביץ’, הלדר לופס ודן ביטון הגיעו להזדמנויות קורצות, אבל פספסו את האפשרות להעלות את קבוצתם ליתרון. הצהובים, שנמצאים בעין הסערה מאז מקרה לאזטיץ’, ספגו מכה בדמות פציעתו של יון ניקולאסקו, שהוחלף כבר אחרי רבע שעה.
סייד אבו פרחי ניסה להפתיע ישירות מהקרן, דקות אחדות לפני שזלאטנוביץ’ הצליח להכניע את אופק מליקה אחרי דאבל-פס יפה עם ביטון. משם, האורחת השתלטה על הכדור, אך לא הייתה יעילה והתקשתה להגיע למצבים, כשרק לקראת הירידה להפסקה, שגיב יחזקאל שהחליף את החלוץ שנפצע, לא היה רחוק משוויון.
המחצית השנייה הראתה תמונת מראה למה שקרה בחצי הראשון, כשמליקה עצר פעם אחר פעם את המכונה האדומה. השיא הגיע בדקה ה-59, כשהשוער הצעיר סיפק שתי הצלות מדהימות לזלאטנוביץ’, ומנע מהמארחת להגדיל את היתרון.
בסיום, אליאסי הצטרף להופעה הטובה של שני העומדים בין הקורות עם הצלות לאושר דוידה, קרווין אנדרדה ונועם בן הרוש כדי לשמור על רשת נקייה, כשמליקה שוב היה זה שבלט בצד הצהוב עם עצירות גדולות בתוספת הזמן לאלון תורג’מן וביטון.
בעקבות התוצאה, הפער של הפועל באר שבע בפסגה גדל לחמש נקודות ממכבי תל אביב, שעלולה לרדת למקום השלישי אם בית”ר ירושלים תנצח מחר בדרבי את הפועל ירושלים. הראשונה בטבלה, שסגרה את הסיבוב הראשון בחיוך ענק, תפגוש במחזור הבא את מכבי נתניה, כשהמפסידה תקווה להתאושש מול הפועל פתח תקווה.
מחצית שניה
-
'90+8
- זהו זה! דוד פוקסמן שרק לסיום המשחק! הפועל באר שבע מנצחת 0:1 את מכבי תל אביב והגדילה ממנה את הפער בפסגה
-
'90+8
- רגע לפני הסיום, גם שי אליאס ראה את הכרטיס הצהוב
-
'90+3
- מתן בלטקסה החליף את הלדר לופס, שסיים את חלקו גם כן
-
'90+3
- רן קוז'וק ריענן את השורות לקראת הסיום, כששי אליאס החליף את קינגס קאנגווה
-
'90+2
- אליאל פרץ מנע מקרווין אנדרדה להתקדם וספג כרטיס צהוב
-
'90+1
- נועם בן הרוש ניסה להציל את המולדת עם בעיטה חזקה לשער, אבל אליאסי הראה את יכולותיו פעם נוספת עם הצלה נהדרת
-
'90
- אלון תורג'מן יכול היה להכריע את המשחק כשהקדים את חברו לקבוצה, דן ביטון, בהגעה לכדור, אבל סיפק החמצה אדירה כששלח מקרוב את הכדור לשמיים
-
'89
- גם איתמר נוי פינה את מקומו, קרווין אנדרדה עלה במקומו
-
'89
- חילוף כפול לקראת הסיום מצד לאזטיץ', שהוציא את טייריס אסאנטה והכניס את אלעד מדמון שיעזור בחלק ההתקפי
-
'86
- אלון תורג'מן עלה לדקות הסיום במקום כובש השער היחיד במשחק עד כה, איגור זלאטנוביץ'
-
'82
- אושר דוידה סיים את חלקו בהתמודדות, כשחליו וארלה עלה לדקות ההכרעה
-
'81
- ג'יבריל דיופ הוא המוצהב הראשון בשורות האדומים, כשתפס בחולצתו של איתמר נוי
-
'80
- קאנגווה ניסה להפתיע בבעיטה חופשית מזווית לא פשוטה, אבל מליקה שלח את רגליו קדימה והרחיק
-
'73
- זאהי אחמד עלה במקום אמיר גנאח, שלא יכול היה להמשיך זכר לעבירה של נוי עליו
-
'70
- איתמר נוי קיבל כרטיס צהוב גם כן אחרי שפגע בגנאח שנפצע
-
'66
- טייריס אסאנטה הוא המוצהב הראשון בהתמודדות אחרי שנכנס מאוחר בגנאח
-
'64
- דוידה המשיך להיות המסוכן בשורות הצהובים, כשהצליח בשנית לחתוך למרכז ולסכן את השער של אליאסי, ששוב יצא עם ידו על העליונה והדף גם את זה
-
'59
- מליקה ראה את ההצלה של אליאסי ורצה להוכיח בצד השני, כשסיפק שתי הצלות ענק לאיגור זלאטנוביץ' בזו אחר זו. שתי פעולות אדירות של השוער הצעיר, ששמר על קבוצתו במשחק
-
'54
- אושר דוידה הצליח הפעם לגבור על לופס ולבעוט בצורה חדה אל עבר השער, אבל אליאסי הגיב גם הפעם בצורה טובה ועצר
-
'52
- באר שבע המשיכה להיות היעילה יותר, עם עוד התקפה מסוכנת כשלופס הוציא רוחב לביטון, שרצה להוסיף לבישול שלו גם שער, אבל שלח את ההזדמנות מעט מעל השער
-
'49
- רביבו עם החמצה גדולה, אליאסי עם הצלה גדולה יותר! המגן ניסה לכבוש בהזדמנות הראשונה, נבלם והחליף לרגל הימנית, ממנה שחרר בעיטה חזקה ומדויקת, שנהדפה ברגע האחרון על ידי שוער המארחת
-
'48
- גנאח מצא את עצמו באגף הימני, משם ניסה להבקיע, אבל הכדור הלך בקלות לידיו של שוער האורחת
מחצית ראשונה
-
'45+5
- קאנגווה דהר לאורך המגרש ושלח כדור עומק שטוח, שבסיום הוגבה לצד השני, שם המתין אמיר גנאח, שהשתלט בצורה לא חלקה על הכדור, אבל הצליח לשחרר בעיטה שהלכה מעט מעל המסגרת של מליקה
-
'45+1
- שגיב יחזקאל קיבל כדור על פני מגרש שלם, השתלט עם החזה וניסה לבעוט מקצה הרחבה כדור שלרוע מזלו שפשף את הרשת העליונה
-
'44
- סייד אבו פרחי כמעט הצליח למצוא את אושר דוידה ללא כיסוי מול שער ריק, אבל הלדר לופס הספיק לסגור את הקיצוני בזמן ולהרחיק מכלל סכנה
-
'37
- דווקא אחרי דקות בשליטה צהובה, החבורה של רן קוז'וק יצאה להתקפה נוספת, שבסיומה קינגס קאנגווה שלח את הכדור מעלה מעלה
-
'23
- שער! הפועל באר שבע עלתה ליתרון מוצדק: אחרי שלל החמצות, איגור זלאטנוביץ' מצא את דן ביטון, שהשיב לו במסירה יפהפייה לרחבת הצהובים, ומתוך ה-16, החלוץ ניצל את ההזדמנות כדי להכניע את אופק מליקה. טרנר בטירוף
-
'19
- סייד אבו פרחי ניסה להפתיע את ניב אליאסי כשרצה לסובב כדור קרן ישירות אל הרשת, אבל השוער היה מוכן לכך והדף את הכדור ברגע האחרון
-
'15
- ניקולאסקו לא יכול היה להמשיך והוחלף. חוסר מזל עבור החלוץ. שגיב יחזקאל עלה בשלב מוקדם של המשחק במקומו
-
'13
- יון ניקולאסקו נחת לא טוב על הרגל, נפצע וקיבל טיפול רפואי על מנת לראות האם הוא יכול להמשיך לשחק
-
'12
- דן ביטון ניסה את מזלו מרחוק לראשונה הערב, כשבעט מרחוק למרכז השער, אבל מליקה היה ערני והדף
-
'11
- אמיר גנאח שלח כדור רוחב אל דן ביטון, שבעקב יפהפה הוריד לגיא מזרחי, אבל המגן היה לא מדויק ושלח את הכדור הרחק מעל השער של מליקה
-
'7
- הלחץ של המארחת התגבר, כשהלדר לופס הצליח להתגנב מאחורי דוידה, גנב לו את הכדור ומהרחבה שלח בעיטה חדה אך לא מדויקת, שיצאה החוצה
-
'6
- איגור זלאטנוביץ' הצליח ללחוץ את אופק מליקה, ששגה במסירה ושלח את הכדור דווקא אל דן ביטון, שמסר לחלוץ, אבל האחרון מטווח קרוב, שלח את הכדור החוצה
-
'2
- אושר דוידה עלה בטירוף וניסה להגיע למצב ראשון כבר אחרי שתי דקות כשהצליח להשתחל בין שני שחקני הפועל באר שבע, משם בעט אבל נבלם על ידי שחקן הגנה אדום
-
'1
- השופט דוד פוקסמן הוציא את משחק העונה לדרך! הפועל באר שבע תגדיל את הפער בפסגה או שמכבי תל אביב תיקח שלוש נקודות ואת המקום הראשון?