יום שני, 08.12.2025 שעה 00:45

שחקני הפועל באר שבע חוגגים בסיום (שחר גרוס)

הצהרת כוונות: 0:1 להפועל ב"ש על מכבי ת"א

ראשונה ובבטחה: משחק עונה אדיר בטרנר הוכרע משער של זלאטנוביץ' במחצית הראשונה והגדיל את הפער מהצהובים בפסגה לחמש נק' לזכות החניכים של קוז'וק

איציק כלפי | 07/12/2025 20:30
יום ראשון, 07/12/2025, 20:30אצטדיון טוטו טרנר - 15,961 צופיםליגת העל Winner - מחזור 13
מכבי ת"א
הסתיים
1 0
שופט: דוד פוקסמן (ציון: 6)
שער איגור זלאטנוביץ' (23)
בישול בישול: דן ביטון
הפועל ב"ש
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
איגור זלאטנוביץ', ציון: 7
שער יקר מפז לחלוץ הסרבי, שלא הפסיק לרוץ וללחוץ את הגנת היריבה
השחקן המאכזב
דור פרץ, ציון: 5
הקפטן היה נראה עייף ולא מספיק מדויק
הרכבים וציונים
 
 

בעשור האחרון, קבוצות עלו וירדו, חלקן הפציעו והתרסקו, חלקן נחלו מפלה והצליחו לקום מחדש, אך בפסגת ההר תמיד ניצבו שתי קבוצות: הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, שבפעם המי יודע כמה בשנים האחרונות נפגשו למשחק עונה, כשהערב (ראשון), הדרומיים הצליחו לגבור 0:1 על ז’רקו לאזטיץ’ וחניכיו.

הקבוצה הביתית השתלטה על המשחק במהירות ועשתה ככל העולה על רוחה בפתיחה, כשאיגור זלאטנוביץ’, הלדר לופס ודן ביטון הגיעו להזדמנויות קורצות, אבל פספסו את האפשרות להעלות את קבוצתם ליתרון. הצהובים, שנמצאים בעין הסערה מאז מקרה לאזטיץ’, ספגו מכה בדמות פציעתו של יון ניקולאסקו, שהוחלף כבר אחרי רבע שעה.

סייד אבו פרחי ניסה להפתיע ישירות מהקרן, דקות אחדות לפני שזלאטנוביץ’ הצליח להכניע את אופק מליקה אחרי דאבל-פס יפה עם ביטון. משם, האורחת השתלטה על הכדור, אך לא הייתה יעילה והתקשתה להגיע למצבים, כשרק לקראת הירידה להפסקה, שגיב יחזקאל שהחליף את החלוץ שנפצע, לא היה רחוק משוויון.

המחצית השנייה הראתה תמונת מראה למה שקרה בחצי הראשון, כשמליקה עצר פעם אחר פעם את המכונה האדומה. השיא הגיע בדקה ה-59, כשהשוער הצעיר סיפק שתי הצלות מדהימות לזלאטנוביץ’, ומנע מהמארחת להגדיל את היתרון.

בסיום, אליאסי הצטרף להופעה הטובה של שני העומדים בין הקורות עם הצלות לאושר דוידה, קרווין אנדרדה ונועם בן הרוש כדי לשמור על רשת נקייה, כשמליקה שוב היה זה שבלט בצד הצהוב עם עצירות גדולות בתוספת הזמן לאלון תורג’מן וביטון.

בעקבות התוצאה, הפער של הפועל באר שבע בפסגה גדל לחמש נקודות ממכבי תל אביב, שעלולה לרדת למקום השלישי אם בית”ר ירושלים תנצח מחר בדרבי את הפועל ירושלים. הראשונה בטבלה, שסגרה את הסיבוב הראשון בחיוך ענק, תפגוש במחזור הבא את מכבי נתניה, כשהמפסידה תקווה להתאושש מול הפועל פתח תקווה.

מחצית שניה
  • '90+8
  • החלטת שופט
  • זהו זה! דוד פוקסמן שרק לסיום המשחק! הפועל באר שבע מנצחת 0:1 את מכבי תל אביב והגדילה ממנה את הפער בפסגה
  • '90+8
  • כרטיס צהוב
  • רגע לפני הסיום, גם שי אליאס ראה את הכרטיס הצהוב
חליו וארלה עובר את דן ביטון (רדאד ג'בארה)חליו וארלה עובר את דן ביטון (רדאד ג'בארה)
  • '90+3
  • חילוף
  • מתן בלטקסה החליף את הלדר לופס, שסיים את חלקו גם כן
  • '90+3
  • חילוף
  • רן קוז'וק ריענן את השורות לקראת הסיום, כששי אליאס החליף את קינגס קאנגווה
שגיב יחזקאל וגיא מזרחי (רדאד ג'בארה)שגיב יחזקאל וגיא מזרחי (רדאד ג'בארה)
  • '90+2
  • כרטיס צהוב
  • אליאל פרץ מנע מקרווין אנדרדה להתקדם וספג כרטיס צהוב
  • '90+1
  • החמצה
  • נועם בן הרוש ניסה להציל את המולדת עם בעיטה חזקה לשער, אבל אליאסי הראה את יכולותיו פעם נוספת עם הצלה נהדרת
אלון תורג'מן מנסה לכבוש (שחר גרוס)אלון תורג'מן מנסה לכבוש (שחר גרוס)
  • '90
  • החמצה
  • אלון תורג'מן יכול היה להכריע את המשחק כשהקדים את חברו לקבוצה, דן ביטון, בהגעה לכדור, אבל סיפק החמצה אדירה כששלח מקרוב את הכדור לשמיים
  • '89
  • חילוף
  • גם איתמר נוי פינה את מקומו, קרווין אנדרדה עלה במקומו
  • '89
  • חילוף
  • חילוף כפול לקראת הסיום מצד לאזטיץ', שהוציא את טייריס אסאנטה והכניס את אלעד מדמון שיעזור בחלק ההתקפי
איגור זלאטנוביץ' יורד מהדשא ומוחא כפיים לקהל (שחר גרוס)איגור זלאטנוביץ' יורד מהדשא ומוחא כפיים לקהל (שחר גרוס)
  • '86
  • חילוף
  • אלון תורג'מן עלה לדקות הסיום במקום כובש השער היחיד במשחק עד כה, איגור זלאטנוביץ'
  • '82
  • חילוף
  • אושר דוידה סיים את חלקו בהתמודדות, כשחליו וארלה עלה לדקות ההכרעה
רוי רביבו מתצפת על המהלך של אליאל פרץ (שחר גרוס)רוי רביבו מתצפת על המהלך של אליאל פרץ (שחר גרוס)
  • '81
  • כרטיס צהוב
  • ג'יבריל דיופ הוא המוצהב הראשון בשורות האדומים, כשתפס בחולצתו של איתמר נוי
  • '80
  • החמצה
  • קאנגווה ניסה להפתיע בבעיטה חופשית מזווית לא פשוטה, אבל מליקה שלח את רגליו קדימה והרחיק
איתמר נוי (רדאד ג'בארה)איתמר נוי (רדאד ג'בארה)
  • '73
  • חילוף
  • זאהי אחמד עלה במקום אמיר גנאח, שלא יכול היה להמשיך זכר לעבירה של נוי עליו
  • '70
  • כרטיס צהוב
  • איתמר נוי קיבל כרטיס צהוב גם כן אחרי שפגע בגנאח שנפצע
לוקאס ונטורה וסייד אבו פרחי נאבקים על הכדור (שחר גרוס)לוקאס ונטורה וסייד אבו פרחי נאבקים על הכדור (שחר גרוס)
  • '66
  • כרטיס צהוב
  • טייריס אסאנטה הוא המוצהב הראשון בהתמודדות אחרי שנכנס מאוחר בגנאח
  • '64
  • החמצה
  • דוידה המשיך להיות המסוכן בשורות הצהובים, כשהצליח בשנית לחתוך למרכז ולסכן את השער של אליאסי, ששוב יצא עם ידו על העליונה והדף גם את זה
אופק מליקה הודף לאיגור זלאטנוביץ' (רדאד ג'בארה)אופק מליקה הודף לאיגור זלאטנוביץ' (רדאד ג'בארה)
  • '59
  • החמצה
  • מליקה ראה את ההצלה של אליאסי ורצה להוכיח בצד השני, כשסיפק שתי הצלות ענק לאיגור זלאטנוביץ' בזו אחר זו. שתי פעולות אדירות של השוער הצעיר, ששמר על קבוצתו במשחק
איתמר נוי (רדאד ג'בארה)איתמר נוי (רדאד ג'בארה)
  • '54
  • החמצה
  • אושר דוידה הצליח הפעם לגבור על לופס ולבעוט בצורה חדה אל עבר השער, אבל אליאסי הגיב גם הפעם בצורה טובה ועצר
  • '52
  • החמצה
  • באר שבע המשיכה להיות היעילה יותר, עם עוד התקפה מסוכנת כשלופס הוציא רוחב לביטון, שרצה להוסיף לבישול שלו גם שער, אבל שלח את ההזדמנות מעט מעל השער
נועם בן הרוש וגיא מזרחי (רדאד ג'בארה)נועם בן הרוש וגיא מזרחי (רדאד ג'בארה)
  • '49
  • החמצה
  • רביבו עם החמצה גדולה, אליאסי עם הצלה גדולה יותר! המגן ניסה לכבוש בהזדמנות הראשונה, נבלם והחליף לרגל הימנית, ממנה שחרר בעיטה חזקה ומדויקת, שנהדפה ברגע האחרון על ידי שוער המארחת
  • '48
  • החמצה
  • גנאח מצא את עצמו באגף הימני, משם ניסה להבקיע, אבל הכדור הלך בקלות לידיו של שוער האורחת
אמיר גנאח (רדאד ג'בארה)אמיר גנאח (רדאד ג'בארה)
מחצית ראשונה
  • '45+5
  • החמצה
  • קאנגווה דהר לאורך המגרש ושלח כדור עומק שטוח, שבסיום הוגבה לצד השני, שם המתין אמיר גנאח, שהשתלט בצורה לא חלקה על הכדור, אבל הצליח לשחרר בעיטה שהלכה מעט מעל המסגרת של מליקה
  • '45+1
  • החמצה
  • שגיב יחזקאל קיבל כדור על פני מגרש שלם, השתלט עם החזה וניסה לבעוט מקצה הרחבה כדור שלרוע מזלו שפשף את הרשת העליונה
סייד אבו פרחי מוציא כדור רוחב (שחר גרוס)סייד אבו פרחי מוציא כדור רוחב (שחר גרוס)
  • '44
  • החמצה
  • סייד אבו פרחי כמעט הצליח למצוא את אושר דוידה ללא כיסוי מול שער ריק, אבל הלדר לופס הספיק לסגור את הקיצוני בזמן ולהרחיק מכלל סכנה
  • '37
  • החמצה
  • דווקא אחרי דקות בשליטה צהובה, החבורה של רן קוז'וק יצאה להתקפה נוספת, שבסיומה קינגס קאנגווה שלח את הכדור מעלה מעלה
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים אחרי השער שספגו, שחקני באר שבע חוגגים ברקע (שחר גרוס)שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים אחרי השער שספגו, שחקני באר שבע חוגגים ברקע (שחר גרוס)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים בטרנר, שחקני מכבי תל אביב עם פנים נפולות (שחר גרוס)שחקני הפועל באר שבע חוגגים בטרנר, שחקני מכבי תל אביב עם פנים נפולות (שחר גרוס)
איגור זלאטנוביץ', קינגס קאנגווה ודן ביטון חוגגים (רדאד ג'בארה)איגור זלאטנוביץ', קינגס קאנגווה ודן ביטון חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)
איגור זלאטנוביץ' בועט (רדאד ג'בארה)איגור זלאטנוביץ' בועט (רדאד ג'בארה)
  • '23
  • שער
  • שער! הפועל באר שבע עלתה ליתרון מוצדק: אחרי שלל החמצות, איגור זלאטנוביץ' מצא את דן ביטון, שהשיב לו במסירה יפהפייה לרחבת הצהובים, ומתוך ה-16, החלוץ ניצל את ההזדמנות כדי להכניע את אופק מליקה. טרנר בטירוף
איתמר נוי ואליאל פרץ (רדאד ג'בארה)איתמר נוי ואליאל פרץ (רדאד ג'בארה)
  • '19
  • החמצה
  • סייד אבו פרחי ניסה להפתיע את ניב אליאסי כשרצה לסובב כדור קרן ישירות אל הרשת, אבל השוער היה מוכן לכך והדף את הכדור ברגע האחרון
יון ניקולאסקו מוחלף (שחר גרוס)יון ניקולאסקו מוחלף (שחר גרוס)
יון ניקולאסקו יורד מכר הדשא (רדאד ג'בארה)יון ניקולאסקו יורד מכר הדשא (רדאד ג'בארה)
  • '15
  • חילוף
  • ניקולאסקו לא יכול היה להמשיך והוחלף. חוסר מזל עבור החלוץ. שגיב יחזקאל עלה בשלב מוקדם של המשחק במקומו
יון ניקולאסקו מקבל עזרה מהצוות הרפואי (שחר גרוס)יון ניקולאסקו מקבל עזרה מהצוות הרפואי (שחר גרוס)
  • '13
  • פציעה
  • יון ניקולאסקו נחת לא טוב על הרגל, נפצע וקיבל טיפול רפואי על מנת לראות האם הוא יכול להמשיך לשחק
  • '12
  • החמצה
  • דן ביטון ניסה את מזלו מרחוק לראשונה הערב, כשבעט מרחוק למרכז השער, אבל מליקה היה ערני והדף
הייטור מעודד את אופק מליקה אחרי ההצלה(רדאד ג'בארה)הייטור מעודד את אופק מליקה אחרי ההצלה(רדאד ג'בארה)
  • '11
  • החמצה
  • אמיר גנאח שלח כדור רוחב אל דן ביטון, שבעקב יפהפה הוריד לגיא מזרחי, אבל המגן היה לא מדויק ושלח את הכדור הרחק מעל השער של מליקה
  • '7
  • החמצה
  • הלחץ של המארחת התגבר, כשהלדר לופס הצליח להתגנב מאחורי דוידה, גנב לו את הכדור ומהרחבה שלח בעיטה חדה אך לא מדויקת, שיצאה החוצה
דן ביטון (רדאד ג'בארה)דן ביטון (רדאד ג'בארה)
  • '6
  • החמצה
  • איגור זלאטנוביץ' הצליח ללחוץ את אופק מליקה, ששגה במסירה ושלח את הכדור דווקא אל דן ביטון, שמסר לחלוץ, אבל האחרון מטווח קרוב, שלח את הכדור החוצה
אושר דוידה מנסה לכבוש (שחר גרוס)אושר דוידה מנסה לכבוש (שחר גרוס)
  • '2
  • החמצה
  • אושר דוידה עלה בטירוף וניסה להגיע למצב ראשון כבר אחרי שתי דקות כשהצליח להשתחל בין שני שחקני הפועל באר שבע, משם בעט אבל נבלם על ידי שחקן הגנה אדום
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דוד פוקסמן הוציא את משחק העונה לדרך! הפועל באר שבע תגדיל את הפער בפסגה או שמכבי תל אביב תיקח שלוש נקודות ואת המקום הראשון?
רן קוז'וק וז'רקו לאזטיץ' מתחבקים לפני השריקה (שחר גרוס)רן קוז'וק וז'רקו לאזטיץ' מתחבקים לפני השריקה (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב רגעים אחרונים לפני תחילת המשחק (שחר גרוס)שחקני מכבי תל אביב רגעים אחרונים לפני תחילת המשחק (שחר גרוס)
שחקני הפועל באר שבע לפני שריקת הפתיחה (שחר גרוס)שחקני הפועל באר שבע לפני שריקת הפתיחה (שחר גרוס)
גם היום לא שוכחים בטרנר את החטוף האחרון, רן גואילי (שחר גרוס)גם היום לא שוכחים בטרנר את החטוף האחרון, רן גואילי (שחר גרוס)
התפאורה של אוהדי הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)התפאורה של אוהדי הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)
דור פרץ. הרבה על כתפיו היום (שחר גרוס)דור פרץ. הרבה על כתפיו היום (שחר גרוס)
הוספת תגובה
