ברק יצחקי: לא חושב שאצילי בתקופה פחות טובה

בית”ר ירושלים נערכת לדרבי הגדול מול הפועל ירושלים שייערך היום (שני, 20:00) באצטדיון טדי. מאמן הצהובים-שחורים ברק יצחקי דיבר במסיבת עיתונאים והתייחס לכושר הנהדר שבו נמצאת קבוצתו, לעומר אצילי, ליריבה ולינואר. המסע”ת הועברה בשידור ישיר כאן באתר.

ברק יצחקי אמר: “אני לא מסכים שמדובר באחת הקבוצות החלשות בליגה, אני עומד מאחורי מה שאמרתי, שזה אחד המשחקים הכי קשים מתחילת העונה. נבוא לעשות את המקסימום, מנגד יש קבוצה טובה שהיא בסיטואציה לא פשוטה, אבל ראינו בעונה שעברה שהם התחילו לא טוב. הדרבי בשנתיים האחרונות לא האיר לנו פנים".

“גם בשנה שעברה היינו בצמרת ולפרקים במקום הראשון ולא יצאי בהצהרות, העונה עדיין ארוכה. למדתי מהקבוצה שלי בשנה שעברה, אני לא רוצה שזה יקרה לנו גם השנה. צריכים להישאר מפוקסים ולא להסתכל יותר מדי רחוק, לעשות את העבודה שלנו ולהיות שם כמה שאנחנו יכולים”.

ברק יצחקי (שחר גרוס)

“אני לא חושב שאצילי בתקופה פחות טובה, אני סומך עליו כמו שאני סומך על כל השחקנים שלי, בטח שהוא שחקן הכרעה. אני אוהב לתת את התמיכה לשחקנים שלי, בטח שקשה. כמובן שיש שינויים נקודתיים בגלל אילוצים, העונה כל כך ארוכה ובשביל זה יש סגל טוב. אני לא יודע להגיד לך עם איזה הרכב ארוץ, יכול להיות שזה ישתנה ויכול להיות שלא”, הוסיף.

יצחקי: "שנתיים הדרבי לא מאיר לנו פנים"

“מסתכלים על הטבלה ורואים, אנחנו נקודה ממכבי ושלוש מב”ש. אנחנו שם וסביר להניח שידברו עלינו כקבוצה שיכולה להיות הצמרת הגבוהה. השחקנים שלי שהרוויחו את זה ביושר עם הכדורגל שהם משחקים. כל זה יכול להשתנות בשבוע שבועיים, הליגה הזאת יכולה להכניס אותך לסחרור, אנחנו צריכים להישאר בפוקוס, ואם אנחנו רוצים להיות שם עד הסוף אנחנו צריכים לבוא איך שבאנו בשלושה משחקים האחרונים”, אמר המאמן.

עומר אצילי. נמצא בתקופה פחות טובה (חג'אג' רחאל)

“זאת זכות עבורנו להיות במועדון הזה, בטח שהקהילה בטירוף ואנחנו מרגישים את זה ביום-יום. אני מצד שני תמיד מנסה לשמור את השחקנים בפוקוס, כי לפעמים אפשר להתבלבל וזה יוצר לחץ. עברנו גם תקופות לא טובות השנה שידענו להתגבר עליהן, הרצון שלי שגם שאנחנו משחקים טוב וגם שלא אז נבוא לכל משחק מחדש, כדי להיות בצמרת צריך לעבוד סופר קשה”, טען יצחקי.

על חלון ההעברות בינואר אמר: “אין תוכניות כרגע לשחרר שחקנים, כמובן שיש זמן עדיין עד ינואר, כל שאלות על שחרורים צריך להפנות למנהל המקצועי ולא אליי”.

לוקה גדראני (שחר גרוס)

לוקה גדראני אמר לקראת הדרבי: “אני יודע על ירושלים, היא קבוצה מאוד מאורגנת. דרבי תמיד מעניין, אני יודע שהאצטדיון יהיה מלא עם אווירה טובה ויהיה משחק טוב. המטרה שלנו היא להתרכז בכל משחק בנפרד, בינתיים אנחנו בדרך טובה”.

הבלם המשיך: “קיבלתי המון הודעות מהיום הראשון, גם שהייתי פצוע. התמיכה הזאת עוזרת לי, ואני חושב שהקהילה אוהב אותי ואני מקווה להחזיר להם על התמיכה. אני מקווה שהמשחק יהיה חיובי עבורנו ושניתן את המקסימום, ונשיג את 3 הנקודות”.