יום שני, 08.12.2025 שעה 00:47

שחקני מכבי נתניה מאושרים (עמרי שטיין)

במשחק מטורף: נתניה גברה 3:4 על הפועל חיפה

היהלומים איבדו יתרון כפול של דיומנדה ובילו עם שערים של סבג וניראון (ע'), עלו ליתרון שוב מרגלי לוי וספגו שוויון של איסט, אך האריס הכריע (95')

דורון בן דור | 07/12/2025 20:00
יום ראשון, 07/12/2025, 20:00אצטדיון סמי עופר - 2,357 צופיםליגת העל Winner - מחזור 13
מכבי נתניה
שער גונטי דיומנדה (12)
שער עוז בילו (45)
בישול בישול: מתאוס דאבו
שער מאור לוי (56)
בישול בישול: עמית כהן
שער ווילסון האריס (95)
בישול בישול: כארם ג'אבר
הסתיים
3 4
שופט: עומר בירן (ציון: 9)
החמצת פנדל ג'ייבון איסט (23)
שער נאור סבג (45)
בישול בישול: אופק ביטון
שער עצמי עומר ניראון שער עצמי (52)
שער ג'ייבון איסט (90)
בישול בישול: יונתן פרבר
הפועל חיפה
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
מאור לוי, ציון: 7
ברומטר של הקבוצה בנוסף לכיבוש השער
השחקן המאכזב
ג'ורג' דיבה, ציון: 5
כמו כל ההגנה היה חלש
הרכבים וציונים
 
 

המחזור ה-13 בליגת העל בכדורגל השיח הערב (ראשון), כשהפועל חיפה אירחה בסמי עופר את מכבי נתניה למשחק משוגע בו האורחת חגגה ניצחה 3:4 בזכות שער דרמטי בדקה ה-90+5. בזכות הניצחון יוסי אבוקסיס וחניכיו נמצאים במקום הרביעי בטבלה, בעוד שיריבתה האדומה מהכרמל רשמה משחק שישי ברציפות ללא ניצחון וכעת היא ממוקמת במקום ה-12, מרחק חמש נקודות מהקו האדום.

המשחק החל בקצב גבוה ובדקה ה-12, גנטי דיומנדה העלה את היהלומים ליתרון 0:1 לאחר בעיטה חופשית נהדרת. 11 דקות חלפו והשופט עומר בירן שרק לפנדל לזכות הפועל חיפה, אך ג’בון איסט לא ניצל זאת ונעצר אצל עומר ניראון. בדקה ה-45, האורחת הכפילה את יתרונה כשעוז בילו כבש מתוך הרחבה. עדיין בתוספת הזמן כשחלפו שתי דקות בלבד, נאור סבג צימק.

בדקה ה-51, שער השוויון של המארחת הגיע כשיונתן פרבר שעלה כמחליף בעט כדור חופשי שפגע בעמוד השער והלך לרשת על ידי עומר ניראון שרשם שער עצמי. חמש דקות עברו ומאור לוי החזיר את היתרון לחבורה של אבוקסיס לאחר בעיטה אדירה מרחוק. בדקה ה-90, ג’בון איסט הבקיע והשווה את התוצאה פעם נוספת, אך מי שאמר את המילה האחרונה היה ווילסון האריס שכבש בדקה ה-95 והעניק ניצחון ענק ליהלומים שטיפסו אל המקום הרביעי בטבלה.

במחזור הבא, הפועל חיפה שנמצאת ברצף של שישה משחקים ללא ניצחון, תנסה לצאת מהמשבר כשתארח את עירוני טבריה. מהצד השני, מכבי נתניה של יוסי אבוקסיס תצא למשחק חוץ קשה בטרנר, בו תנסה לייצר רצף חיובי ולהפתיע את מוליכת הליגה הפועל באר שבע.

מחצית שניה
שחקני מכבי נתניה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני מכבי נתניה חוגגים (עמרי שטיין)
עזיז אווטארה מאושר (עמרי שטיין)עזיז אווטארה מאושר (עמרי שטיין)
עזיז אווטארה חוגג (עמרי שטיין)עזיז אווטארה חוגג (עמרי שטיין)
לי-און מזרחי שמח (עמרי שטיין)לי-און מזרחי שמח (עמרי שטיין)
לי-און מזרחי מאושר (עמרי שטיין)לי-און מזרחי מאושר (עמרי שטיין)
  • '90+5
  • שער
  • דקה 90+5, שער! מכבי נתניה עלתה ליתרון 3:4: כארם ג'אבר העביר את הכדור ל-ווילסון האריס שכבש שער ניצחון דרמטי עבור היהלומים
  • '90+2
  • כרטיס צהוב
  • השופט עומר בירן שלף את הכרטיס הצהוב לעברו של ווילסון האריס
ג'בון איסט מאושר (עמרי שטיין)ג'בון איסט מאושר (עמרי שטיין)
ג'בון איסט שמח (עמרי שטיין)ג'בון איסט שמח (עמרי שטיין)
ג'בון איסט חוגג (עמרי שטיין)ג'בון איסט חוגג (עמרי שטיין)
ג'בון איסט רץ לחגוג (עמרי שטיין)ג'בון איסט רץ לחגוג (עמרי שטיין)
  • '90
  • שער
  • דקה 90, שער! הפועל חיפה השוותה ל-3:3: שוב זה קורה לה: מכבי נתניה ספגה ואיבדה יתרון בדקה ה-90, יונתן פרבר הרים כדור אל ראשו של ג'בון איסט והחלוץ הג'מייקאני נגח אל הרשת
  • '82
  • חילוף
  • נאור סבג פינה את מקומו ליעד גונן
  • '82
  • חילוף
  • חילוף כפול של המארחת, ארון ביטון החליף את סנה גומס
נאור סבג (עמרי שטיין)נאור סבג (עמרי שטיין)
  • '77
  • חילוף
  • החילוף הנוסף כלל את יציאתו של מתאוס דאבו ועלייתו לדשא של ווילסון האריס
  • '77
  • חילוף
  • חילוף כפול של אבוקסיס, כובש השער השלישי מאור לוי פינה את מקומו לבסאם זערורה
  • '71
  • חילוף
  • חילוף בצד של הפועל חיפה, רוי נאווי פינה את מקומו לאיתי בוגנים
גונטי דיומנטה מוחלף ומודה לקהל (עמרי שטיין)גונטי דיומנטה מוחלף ומודה לקהל (עמרי שטיין)
גונטי דיומנטה נפצע ונשכב על הדשא (עמרי שטיין)גונטי דיומנטה נפצע ונשכב על הדשא (עמרי שטיין)
  • '70
  • חילוף
  • כובש השער הראשון גונטי דיומנדה פינה את מקומו עבור מקסים פלקושצ'נקו שעלה אל כר הדשא
  • '68
  • החמצה
  • כמעט שער נוסף של עוז בילו שבעט ומצא רק את הקורה
ברק בדש על הקווים של הפועל חיפה (עמרי שטיין)ברק בדש על הקווים של הפועל חיפה (עמרי שטיין)
יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)
  • '62
  • חילוף
  • חילוף גם בצד של המארחת, רועי זיקרי עלה במקומו של אופק ביטון
  • '62
  • חילוף
  • אבוקסיס ביצע חילוף ראשון, לי-און מזרחי עלה במקומו של רותם קלר
מאור לוי ורותם קלר שמחים (עמרי שטיין)מאור לוי ורותם קלר שמחים (עמרי שטיין)
מאור לוי רץ לחגוג (עמרי שטיין)מאור לוי רץ לחגוג (עמרי שטיין)
מאור לוי חוגג (עמרי שטיין)מאור לוי חוגג (עמרי שטיין)
מאור לוי מאושר (עמרי שטיין)מאור לוי מאושר (עמרי שטיין)
  • '56
  • שער
  • דקה 56, שער! מכבי נתניה עלתה ליתרון 2:3: קצב מטורף בסמי עופר, עמית כהן מסר למאור לוי שבעט חזק ומדויק מרחוק והצליח להכניע את מצ'יני
שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה מאושרים (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה מאושרים (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה שמחים (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה שמחים (עמרי שטיין)
יונתן פרבר רץ לחגוג (עמרי שטיין)יונתן פרבר רץ לחגוג (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה רצים לחגוג (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה רצים לחגוג (עמרי שטיין)
יונתן פרבר ודור מלול חוגגים (עמרי שטיין)יונתן פרבר ודור מלול חוגגים (עמרי שטיין)
  • '51
  • שער
  • דקה 51, שער! הפועל חיפה השוותה ל-2:2: גול דומה לזה של דיומנדה, יונתן פרבר בעט כדור חופשי ועומר ניראון עצר אל תוך הרשת, הגול נרשם כשער עצמי של השוער
  • '46
  • חילוף
  • חילוף ראשון אצל המארחת, ייסמאו קבדה פינה את מקומו ליונתן פרבר
מחצית ראשונה
שחקני הפועל חיפה מאושרים (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה מאושרים (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה שמחים (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה שמחים (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
נאור סבג חוגג (עמרי שטיין)נאור סבג חוגג (עמרי שטיין)
נאור סבג ואופק ביטון שמחים (עמרי שטיין)נאור סבג ואופק ביטון שמחים (עמרי שטיין)
  • '45+2
  • שער
  • דקה 45+2, שער! הפועל חיפה צימקה ל-2:1: שתי דקות בלבד חלפו מהגול של בילו והמארחת הגיבה עם שער נהדר שהגיע ממסירה של אופק ביטון לנאור סבג בתוך הרחבה
רותם קלר שמח (עמרי שטיין)רותם קלר שמח (עמרי שטיין)
עוז בילו ומאור לוי חוגגים (עמרי שטיין)עוז בילו ומאור לוי חוגגים (עמרי שטיין)
עוז בילו שמח (עמרי שטיין)עוז בילו שמח (עמרי שטיין)
עוז בילו רץ לחגוג (עמרי שטיין)עוז בילו רץ לחגוג (עמרי שטיין)
  • '45
  • שער
  • דקה 45, שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:2: מתאוס דאבו קיבל את הכדור במרכז הרחבה והוא מסר ימינה לעוז בילו שבעט מדויק אל הרשת של המארחת
  • '44
  • החמצה
  • גונטי דיומנדה כמעט הצליח לשלחזר את הגול שלו, הוא בעט כדור חופשי מזווית דומה, אך הפעם מצ'יני עצר לקרן
יובל שדה משבח את עומר ניראון שעצר פנדל (עמרי שטיין)יובל שדה משבח את עומר ניראון שעצר פנדל (עמרי שטיין)
ג'בון איסט בועט (עמרי שטיין)ג'בון איסט בועט (עמרי שטיין)
ג'בון איסט ניגש לבעוט את הפנדל (עמרי שטיין)ג'בון איסט ניגש לבעוט את הפנדל (עמרי שטיין)
  • '23
  • החמצת פנדל
  • ג'אבון איסט החמיץ את הפנדל, החלוץ הג'מייקאני היסס בריצה לבעיטה ובעט לא מספיק טוב, עומר נראון עצר לקרן
מאור לוי עם הכדור (עמרי שטיין)מאור לוי עם הכדור (עמרי שטיין)
  • '21
  • כרטיס צהוב
  • צהוב נוסף נשלף, לעברו של רותם חטואל שהעיר לעומר בירן
  • '21
  • כרטיס צהוב
  • דניס קוליקוב הכשיל ברחבה את ג'בון איסט ועומר בירן הוציא לו את הכרטיס הצהוב
נאור סבג מתוסכל (עמרי שטיין)נאור סבג מתוסכל (עמרי שטיין)
שחקני מכבי נתניה שמחים עם גונטי דיומנדה (עמרי שטיין)שחקני מכבי נתניה שמחים עם גונטי דיומנדה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי נתניה מאושרים עם גונטי דיומנדה (עמרי שטיין)שחקני מכבי נתניה מאושרים עם גונטי דיומנדה (עמרי שטיין)
גונמטי דיומנדה חוגג (עמרי שטיין)גונמטי דיומנדה חוגג (עמרי שטיין)
גונמטי דיומנדה רץ לחגוג (עמרי שטיין)גונמטי דיומנדה רץ לחגוג (עמרי שטיין)
  • '12
  • שער
  • דקה 12, שער! מכבי נתניה עלתה ליתרון 0:1: לאחר העבירה של תמיר ארבל, האורחת קיבלה כדור חופשי על סף הרחבה וגונטי דיומנדה בעט נהדר אל הרשת של מצ'יני
תמיר ארבל (עמרי שטיין)תמיר ארבל (עמרי שטיין)
  • '11
  • כרטיס צהוב
  • השופט עומר בירן שלף צהוב ראשון במשחק לעברו של תמיר ארבל שביצע עבירה על סף הרחבה
  • '7
  • החמצה
  • לאחר מסירה קצרה בקרן, גונטי דיומנדה חדר עם הכדור לכיוון הרחבה ובעט לפינה הקרובה, אך בנג'מין מצ'יני עמד במקום
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט עומר בירן שרק לפתיחת ההתמודדות בסמי עופר
השופט עומר בירן (עמרי שטיין)השופט עומר בירן (עמרי שטיין)
שחקני מכבי נתניה (עמרי שטיין)שחקני מכבי נתניה (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)
הוספת תגובה
