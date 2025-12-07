לניר הפסידה בקרב על הארד בגראנד סלאם טוקיו

ענבר לניר הפסידה בקרב על מדליית הארד בגרנד סלאם טוקיו בג’ודו. הנציגה הישראלית במשקל של עד 78 ק״ג הופיעה היום (ראשון) בקרב על המקום השלישי בתחרות היוקרתית ביפן, אך הפסידה למאו איזומי היפנית.

אומנם במהלך הקרב לניר הובילה על היפנית בזכות ווזארי, אך בשניות האחרונות של הקרב יריבתה הצליחה להיכנס לריתוק וניצחה אותה.

לניר ניצחה בתחילת יום הקרבות את מריה סוואן האוסטרלית, ברבע הגמר הפסידה למאמי אומקי היפנית ונשרה לקרבות בבית הניחומים, שם גברה ביוקו על קרוליין גודבוט מקדנה, ועלתה לקרב על מדליית הארד מול מאו איזומי מיפן שם כאמור הפסידה.

יולי מישינר, שהתחרתה במשקל הפתוח של מעל 78 ק”ג, הודחה בקרב ראשון לאחר שהפסידה לווקאבה טומיטה היפנית שזכתה בעבר בתואר אלופת העולם.

אצל הגברים, כל הישראלים הודחו בשלב מוקדם. יצחק אשפיז (עד 60 ק”ג) הודח בקרב השני על ידי יריב ברזילאי. גם אדם חזן (עד 66 ק”ג) החזיק מעמד שני קרבות, כאשר ניצח יריב פיליפיני והפסיד לאלוף האולימפי מפאריס 2024 ומטוקיו 2020 היפומי אבה היפני שהדיח אותו מהתחרות. גם יהונתן אלבז (עד 73 ק”ג) הודח על ידי לאשה שאודאטואשווילי הגאורגי הוותיק שזכה בשלוש מדליות אולימפיות בעברו.