"כל החלטה של המשטרה לגבי הפועל קיצונית"

אחרי ההפסד הכואב למכבי חיפה, הפועל תל אביב חזרה לבלומפילד וזה אומר גם למסלול הניצחונות. החבורה של אליניב ברדה רשמה אתמול (שבת) ניצחון 4:0 עוצמתי על הפועל פתח תקווה ובכך נשארה מושלמת בבית עם 5 מ-5 משחקים ששוחקו, כשהיא נצמדת במקום הרביעי לצמרת הגבוהה.

"לא פשוט לנצח בלי הקהל, זה הופך את הניצחון למשמעותי יותר", אמרו בחודורוב, "ניצחנו כל משחק בבלומפילד עד כה הרבה בזכות הקהל. בכל זאת השחקנים שלנו הוכיחו שהם הגיעו הכי מרוכזים שיש והפעם הכדורים נכנסו. ההפסד למכבי חיפה היה כואב, אבל הוא מאחורינו ועכשיו אנחנו רוצים לפתוח את הסיבוב השני עם עוד ניצחון".

בהפועל תל אביב חגגו את הניצחון ארוכות גם עם האוהדים שהחרימו את המשחק בגלל החלטת המשטרה, אבל לא הסתירו שהיה חשש שהאווירה העכורה תשפיע. מאמן הקבוצה אליניב ברדה קיבל מחמאות על ההכנה והוא בעצמו שיבח את השחקנים שלו בחדר ההלבשה.

ברדה: "עצוב לי שהקהל שלנו נשאר בחוץ"

בהפועל זעמו על החלטת המשטרה להתעמת עם האוהדים שעה קלה לפני השריקה והתחושה במועדון שיש התנכלות מכוונת הולכת ומתגברת. "כל החלטה של המשטרה לגבי הפועל תל אביב היא קיצונית, לא יכול להיות שבגלל חולצה אלפי אוהדים לא יכנסו לראות את הקבוצה שלהם", אמר גורם במועדון.

מקצועית, בקבוצה היו מרוצים מהגישה של השחקנים ומכך ששוב ההגנה שומרת על רשת נקייה. לויזוס לואיזו קיבל מחמאות על שער שני בשלושה משחקים, אבל מעל כולם זוכה לשבחים סתיו טוריאל. הכוכב בישל ללויזו וכבש את השער השלישי, כשהוא מראה שהדיבורים על עתידו לא מפריעים.

סתיו טוריאל עם החגיגה (שחר גרוס)

מבחינת הפועל, הכיוון הוא לנסות לפתות את טוריאל בחוזה חדש כדי שיישאר לפחות עוד עונה. עד כה לא התקבלה אף הצעה מקבוצה מחו"ל ואם תגיע, אז ייבחנו אותה הצדדים. "בינתיים הכל דיבורים, אין שום דבר קונקרטי. סתיו מאושר להיות בהפועל ואנחנו מאושרים שהוא אצלנו וככה זה יישאר", אמרו במועדון.

רן בנימין, שנעדר אתמול מהמשחק בעקבות מחלה, יעמוד לרשות הקבוצה בשבת הבאה נגד הפועל קריית שמונה. גם אנאס מחאמיד צפוי לחזור לסגל לאחר שחזר בסוף השבוע לאימונים מלאים.

יחד עם זאת, דורון ליידנר צפוי להיעדר תקופה יחסית ארוכה ומדובר במכה להפועל. ליידנר הרגיש דקירה באחד האימונים השבוע ובדיקה הראתה שמדובר בקרע, שיגרום לו להיעדר במשך חודש וחצי לפחות.