יום ראשון, 07.12.2025 שעה 07:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1914-2213מכבי חיפה5
1926-2412מכבי נתניה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1517-1413בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1220-1612הפועל חיפה11
1218-1413עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
531-1013מכבי בני ריינה14

המשטרה עצרה 18 אוהדי הפועל על פיצוץ הדרבי

המשטרה הודיעה כי עצרה 18 אוהדים בחשד למעורבות בהשלכת רימוני עשן של צה"ל שהובילו לפציעות בבלומפילד בדרבי שפוצץ. בהמשך צפויים מעצרים נוספים

|
האבוקות מיציעי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
האבוקות מיציעי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

היחידה המרכזית של מחוז ת"א עצרה הבוקר 18 חשודים, המעורבים לכאורה בהשלכת רימוני עשן תקניים של צה"ל, שהובילו לפציעתם של עשרות אוהדים ושוטרים במהלך ההיערכות למשחק הדרבי התל אביבי שלא התקיים בשל הסכנה לביטחון הציבור, בתאריך 19.10.25 באצטדיון בלומפילד.

“חגיגת הכדורגל וחוויית הספורט שתוכננו הפכו במהרה להפרת סדר ציבורי חמורה, שבמהלכה הותקפו שוטרים על ידי חלק מהאוהדים. במהלך האירועים נעצרו שישה אוהדים: אחד שניסה להחדיר למגרש אמצעי פירוטכניקה, וחמישה נוספים שהתפרעו מחוץ לאצטדיון וגרמו לפציעת שוטר לאחר שהשליכו בקבוקים ואבנים לעבר השוטרים”, נמסר מהמשטרה.

“למרבה הצער, האלימות לא פסקה גם בתוך האצטדיון. דקות לפני תחילת המשחק, ובאופן מתוזמן ושיטתי, הודלקו עשרות אבוקות, חלקן הושלכו אל המגרש, וכן הושלכו 48 רימוני עשן תקניים של צה"ל מכיוון היציעים המזרחי והמערבי, אל היציעים המלאים באוהדים ובכינון ישיר לעבר קבוצת שוטרים שהיו במקום לשמירת ביטחון הציבור. השלכת האמל"ח הובילה לפציעתם של עשרות אוהדים ושוטרים שנזקקו לטיפול רפואי, וחלקם אף פונו לבתי החולים. נציין כי רימוני העשן של צה"ל מוגדרים כאמל"ח עפ"י סעיף 144(ג) לחוק העונשין, וכוחם להזיק לאדם”, הוסיפו.

רימוני העשן (דוברות המשטרה)

בשל חומרת האירועים והחשש המיידי לביטחונו ולשלומו של הציבור, החליט מפקד המחוז, ניצב חיים סרגרוף, על ביטול המשחק ופיזור הקהל. ההחלטה שהתקבלה לאחר שקלול מכלול השיקולים המקצועיים של גורמי הרפואה והחבלה, הובילה לפיזור הקהל באופן שקט ומבוקר, למעט קומץ פורעי חוק שבחר במודע להישאר מחוץ לאצטדיון, להתעמת עם השוטרים ולהמשיך בהפרות הסדר.

בעקבות האירועים החריגים, הוטלה החקירה על היחידה המרכזית של מחוז ת"א, שהחלה במלאכת איסוף הממצאים והראיות. בשבועות האחרונים ניהלה היחידה חקירה אינטנסיבית שבמהלכה נאספו ראיות רבות, אשר הרכיבו תמונה מלאה שלפיה החשודים פעלו על פי תוכנית מאורגנת, באופן שיטתי וסדור, בדומה לארגון פלילי.

על פי החשד, החשודים נכנסו למגרש בחסות ארגון האוהדים "אולטראס" של הפועל ת"א, הסליקו אמצעי פירוטכניקה בשיטות ייחודיות, כיסו את פניהם בקפוצ'ון, רעלה או כובע כדי למנוע זיהוי, ולאחר השלכת האמל"ח נבלעו בין הקהל, כשחלקם אף החליפו בגדים במטרה לטשטש את זהותם.

רימוני העשן (דוברות המשטרה)

במסגרת החקירה נגבו עדויות רבות. בחלקן דווח כי ילד בן 15 נפגע בראשו ונותר מדמם באופן מסיבי, ואחותו בת ה-12 נזקקה לטיפול רפואי בעקבות קשיי נשימה שנגרמו מהעשן הסמיך של הרימון. בעדויות נוספות נמסר כי אוהד אחד נכווה בצווארו, ושני שוטרים נפגעו, אחד בידו והשני בעיניו, מרימונים שהושלכו לעברם.

הבוקר, עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו כוחות משטרה על בתיהם של החשודים במספר כתובות ברחבי הארץ וביצעו מעצרים. החשודים הובאו לחקירה במשרדי הימ"ר מחוז ת"א, ובכוונת המשטרה להביאם לדיון בהארכת מעצרם בהתאם לצורכי החקירה. בהמשך צפויים מעצרים נוספים.

“משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל גילוי של אלימות במגרשי הספורט, ובפרט שימוש באמצעי לחימה המסכנים חיי אדם, ותמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות, נגד כל מי שיפעל לפגיעה בביטחון הציבור ובשלום המשתתפים באירועי ספורט”, נמסר מהמשטרה.
 

