נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%2277-238720דטרויט פיסטונס
67%2008-215818ניו יורק ניקס
67%2089-215018פילדלפיה 76'
63%2083-225219בוסטון סלטיקס
57%2436-248121אטלנטה הוקס
57%2419-247221קליבלנד קאבלירס
55%2320-233820טורונטו ראפטורס
55%2380-242820מיאמי היט
53%2200-224419אורלנדו מג'יק
44%2179-213918שיקגו בולס
38%2481-239221מילווקי באקס
32%2206-216919שארלוט הורנטס
26%2244-209219ברוקלין נטס
21%2316-212319אינדיאנה פייסרס
11%2302-203018וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2027-231019אוקלהומה ת'אנדר
78%2109-227718דנבר נאגטס
76%1867-207617יוסטון רוקטס
68%2212-228719מינסוטה טימברוולבס
67%2110-211018לוס אנג'לס לייקרס
67%2062-213218סן אנטוניו ספרס
55%2234-227820גולדן סטייט ווריורס
53%2186-221019פיניקס סאנס
39%2245-217118יוטה ג'אז
38%2408-232821דאלאס מאבריקס
37%2215-213219ממפיס גריזליס
37%2291-226719פורטלנד בלייזרס
32%2317-213919סקרמנטו קינגס
20%2304-219420לוס אנג'לס קליפרס
15%2462-222320ניו אורלינס פליקנס

דייויס גבר על דוראנט, מינסוטה ניצחה את הקליפרס

דאלאס השיגה 109:122 מרשים נגד יוסטון, הארדן (34 נקודות) נכנס לטופ 10 ברשימת קלעי כל הזמנים של ה-NBA על חשבון אנתוני בהפסד 109:106 של קבוצתו

|
ג'יימס הארדן (רויטרס)
ג'יימס הארדן (רויטרס)

דאלאס (16:9) - יוסטון (6:15) 109:122

פחות מ־24 שעות אחרי התבוסה הכואבת באוקלהומה סיטי והערב החלש של אנתוני דייויס, שסיים אז עם 2 נקודות בלבד ב־24 דקות, "הגבה" חזר לעצמו ובגדול. דייויס סיפק 29 נקודות ו־8 ריבאונדים והוביל את דאלאס לניצחון מרשים על יוסטון שחסרה את אלפרן שנגון. המאבס היו מפוקסים, קלעו ב־60% מהשדה והצליחו להגביל את קווין דוראנט ל־7 נקודות בלבד במחצית השנייה מתוך 27 שקלע בסך הכל. רבע שלישי מפלצתי של 20:37 קפץ את הפער ל־21 כבר בתחילת הרבע הרביעי, ודוראנט כלל לא ראה פרקט ב־12 הדקות האחרונות.

קווין דוראנט (רויטרס)קווין דוראנט (רויטרס)

קופר פלאג היה מצוין לצד דייויס עם 19 נקודות, ופי ג'יי וושינגטון שחזר מפציעת קרסול הזכיר עד כמה הוא משמעותי כשסיים עם 14 נקודות, 7 ריבאונדים ו־5 חטיפות, כולל שני דאנקים גדולים במהלך הריצה של המאבס ברבע השלישי. נאג'י מרשל הוסיף 15 נקודות. מנגד, ג'בארי סמית' ג'וניור קלע 22 למפסידה, ארון הולידיי תרם 19, ואמן תומפסון חווה ערב קשה במיוחד עם 7 נקודות בלבד ב־2 מ־11 מהשדה ו־6 איבודים.

מינסוטה (8:15) - לוס אנג'לס קליפרס (18:6) 106:109

לוס אנג'לס הגיעה למינסוטה אחרי תקופה לא יציבה, וברחה ליתרון 18 נקודות, אך קרסה לחלוטין במחצית השנייה והפסידה במותחן גדול שנחתם בשלשת קלאץ' אדירה של נאז ריד. כ-13 שניות לסיום ריד העלה את הזאבים ל־104:107, וג'יימס הארדן, שקלע 34 נקודות וטיפס למקום העשירי בקלעי כל הזמנים על חשבון כרמלו אנתוני, זרק לפני הבאזר אך החטיא ופספס הזדמנות לשלוח את המשחק להארכה. קוואי לנארד אמנם סיים עם מדד פלוס מינוס 7+ ו־4 חטיפות, אך סיפק רק 20 נקודות, בעוד איביצה זובאץ תרם 15 ו־13 ריבאונדים.

גג'וליוס רנדל בדרך לסל (רויטרס)

אצל מינסוטה, בערב שבו אנתוני אדוורדס התקשה מאוד ונעצר על 15 נקודות בלבד (3 מ־11 מהשדה), מי שלקח פיקוד היה ג'יידן מקדניאלס עם הצגה של 27 נקודות ב־10 מ־13 מהשדה. ג'וליוס רנדל הוסיף 24, וגיבור הערב ריד השלים קאמבק גדול עם 19 נקודות ו־9 ריבאונדים שסגרו למארחים ניצחון דרמטי במיוחד.

דטרויט (5:19) - מילווקי (15:10) 112:124

יום אחרי הניצחון על פורטלנד, דטרויט המשיכה את פתיחת העונה המרשימה שלה והוסיפה עוד ניצחון נוח לקופה, הפעם מול מילווקי. הפיסטונס כמעט שלא נאלצו להתאמץ, וקייד קנינגהאם הוביל את החגיגה עם 23 נקודות ו־12 אסיסטים. לצידו בלט ג'יילן דורן עם דאבל דאבל אדיר של 16 נקודות ו־16 ריבאונדים, בעוד אייזאה סטיוארט תרם 19 נקודות וסייע לקטוע את רצף 15 הניצחונות של הבאקס במפגשים בדטרויט.

קייד קנינגהאם עם הכדור (רויטרס)קייד קנינגהאם עם הכדור (רויטרס)

בצד השני, מילווקי שקועה במשבר עם הפסד מספר 10 ב־12 משחקים, ירדה למקום ה־11 במזרח למרות ערב גדול של קווין פורטר ג'וניור שקלע שיא עונתי של 32 נקודות. קייל קוזמה הוסיף 15 נקודות, אך זה לא הספיק כדי למנוע מהפיסטונס לרשום עוד ניצחון מרשים.

קליבלנד (11:14) - גולדן סטייט (12:12) 99:94

במשחק דל נקודות וללא שמות גדולים על הפרקט, גולדן סטייט הצליחה להפתיע ולקחת ניצחון חוץ על קליבלנד, שממשיכה להתקשות לשמור על יציבות העונה. דונובן מיטשל אמנם הוביל את המארחים עם 29 נקודות, אך חסר את התמיכה ההתקפית הדרושה, בעוד פאט ספנסר היה זה שהוביל את הווריירס עם 19 נקודות ו־7 אסיסטים. זה קרה דווקא בערב שבו ג'ונתן קומינגה, שאמור היה להיות הכתובת המרכזית בהתקפה, סיים עם 4 נקודות בלבד ו־1 מ־10 מהשדה.

דונבון מיטשל (רויטרס)דונבון מיטשל (רויטרס)

אוון מובלי הוסיף 18 נקודות ו־10 ריבאונדים לקאבס, אך הם קרסו ברבע השני שהסתיים ב־33:18 לגולדן סטייט, והאורחים גם ברחו ברבע האחרון. ספנסר התפוצץ עם ריצת 0:8 אישית שקבעה פער 11, ומיטשל עוד הצליח לצמק ל־94:91, אבל בנרדין פודז'מסקי הרגיע עם לייאפ חשוב, ובסיום גי סנטוס וספנסר דייקו מהקו וחתמו את הניצחון. דריוס גרלנד סיים עם 17 נקודות.

וושינגטון (19:3) - אטלנטה (11:14) 131:116

ג'יילן ג'ונסון רשם טריפל דאבל שני בתוך 24 שעות, הפעם עם 30 נקודות, 12 ריבאונדים ו־12 אסיסטים, והוביל את אטלנטה נטולת טריי יאנג לניצחון על וושינגטון המתקשה. עבור ההוקס זה היה ניצחון ראשון אחרי שלושה הפסדים רצופים, ושוב היה זה ג'ונסון שקבע את הטון משני צידי המגרש.

דייסון דניאלס מול סי גדייסון דניאלס מול סי ג'יי מקולום (רויטרס)

אונייקה אוקונגוו הוסיף 21 נקודות לזכות האורחת, בעוד ויט קרייצ'י התפוצץ ברבע הרביעי עם שלוש שלשות ו־14 נקודות בסך הכול, שסגרו ריצת 23:34 והכריעו את המשחק. אטלנטה כבר ברחה ליתרון 20 ברבע השני, וושינגטון הצליחה לחזור לעניינים, אך התרסקה בדקות ההכרעה. אצל נועלת המזרח, סי ג'יי מקולום היה הבולט עם 28 נקודות.

מיאמי (10:14) - סקרמנטו (17:6) 127:111

זאק לאבין, שעובר עונה מאכזבת במיוחד, סוף סוף הזכיר את היכולת האמיתית שלו עם הופעת שיא של 42 נקודות ו־8 שלשות, שסחפה את סקרמנטו לניצחון חוץ מפתיע במיאמי. הקינגס, שהיו בעיצומו של רצף שלילי עם 12 הפסדים ב־14 משחקים, סיפקו לראשונה העונה ניצחון בהפרש דו ספרתי. קיגן מארי הוסיף 16 נקודות, בעוד החבורה מקליפורניה השתלטה על המשחק ברבע השני והגיעה ליתרון שיא של 28 נקודות.

ראסל ווסטברוק עולה לסל (רויטרס)ראסל ווסטברוק עולה לסל (רויטרס)

אצל ההיט, חאימה חאקז ג’וניור היה נקודת האור עם 27 נקודות מהספסל. סימונה פונטקיו תרם 20, נורמן פאוול סיים עם 18, ובאם אדבאיו הסתפק ב־9 נקודות בערב לא מרשים. טיילר הירו לא שותף.

