7 נק' לשרף ו-7 לוולף ב-101:119 של ברוקלין

ברוקלין של בן שרף ודני וולף ממשיכה לדהור. הלילה (בין שבת לראשון) רשמו הנטס ניצחון שלישי בארבעת משחקיהם האחרונים, וגם ניצחון ביתי שני מתחילת העונה, 101:119 על ניו אורלינס מתחתית המערב. התוצאה העלתה את מאזנם ל-17:6 והמשיכה את המומנטום החיובי.

שרף תרם 7 נקודות ב-20 דקות על הפרקט (3 מ-8 מהשדה, 1 מ-4 מעבר לקשת), הוסיף ריבאונד ו-4 אסיסטים מול איבוד אחד, וסיים עם מדד פלוס מינוס 4-. וולף, שראה קרוב ל-19 דקות משחק, קלע גם הוא 7 נקודות (3 מ-7 מהשדה, 1 מ-2 משלוש), אסף 4 ריבאונדים, מסר 2 אסיסטים, חטף, חסם אך רשם גם 3 איבודים, וסיים עם פלוס מינוס 6-.

זה היה ללא ספק אחד מערבי הכדורסל המרשימים ביותר של הנטס העונה. הם פירקו את ההגנה של הפליקנס כבר במחצית הראשונה, שבה מסרו 22 אסיסטים בדרך ליתרון 44:62 בהפסקה, יתרון שטיפס בשיאו ל־28 נקודות. המשחק כולו נסגר עם שיא עונתי מרשים של 36 אסיסטים.

בן שרף (רויטרס)

מייקל פורטר ג’וניור היה האקס פקטור המרכזי, כשפגע מכל טווח וסיים עם 35 נקודות, שיא עונתי שהוא השווה, כולל 22 מהן כבר במחצית הראשונה, לצד 9 ריבאונדים. ניק קלקסטון הציג תצוגה מלאה עם טריפל דאבל שני בקריירה: 14 נקודות, 11 ריבאונדים, 10 אסיסטים ו־3 חסימות. דיירון שארפ הוסיף 14 משלו.

למרות ניסיונות ניו אורלינס לחזור לעניינים בתחילת הרבע האחרון, כשצימקה ל־96:80, מהלכים גדולים של פורטר וקלקסטון חיסלו כל סיכוי למהפך והחזירו את הפער הדו ספרתי.

שרף פתח את המשחק היטב עם 3 אסיסטים מהירים ברבע הראשון שהסתיים ב־24:37 לנטס. וולף עוד קלע סל מרשים על הבאזר, אך הוא נפסל עקב שחרור מאוחר. האסיסט הרביעי של שרף הגיע בשניות הסיום, כשמצא את וולף לשלשה שקבעה 96:114. בצד המפסיד, ניו אורלינס, שנפלה למאזן 21:3, קיבלה 23 נקודות מטריי מרפי, 18 מסדיק ביי, 16 מברייס מקגאוונס ו־14 מג’רמייה פירז, שהיה רחוק מיום קליעה טוב עם 4 מ-16 מהשדה.