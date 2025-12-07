יום ראשון, 07.12.2025 שעה 14:56
 מזרח 
85%2277-238720דטרויט פיסטונס
67%2008-215818ניו יורק ניקס
67%2089-215018פילדלפיה 76'
63%2083-225219בוסטון סלטיקס
57%2436-248121אטלנטה הוקס
57%2419-247221קליבלנד קאבלירס
55%2320-233820טורונטו ראפטורס
55%2380-242820מיאמי היט
53%2200-224419אורלנדו מג'יק
44%2179-213918שיקגו בולס
38%2481-239221מילווקי באקס
32%2206-216919שארלוט הורנטס
26%2244-209219ברוקלין נטס
21%2316-212319אינדיאנה פייסרס
11%2302-203018וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2027-231019אוקלהומה ת'אנדר
78%2109-227718דנבר נאגטס
76%1867-207617יוסטון רוקטס
68%2212-228719מינסוטה טימברוולבס
67%2110-211018לוס אנג'לס לייקרס
67%2062-213218סן אנטוניו ספרס
55%2234-227820גולדן סטייט ווריורס
53%2186-221019פיניקס סאנס
39%2245-217118יוטה ג'אז
38%2408-232821דאלאס מאבריקס
37%2215-213219ממפיס גריזליס
37%2291-226719פורטלנד בלייזרס
32%2317-213919סקרמנטו קינגס
20%2304-219420לוס אנג'לס קליפרס
15%2462-222320ניו אורלינס פליקנס

7 נק' לשרף ו-7 לוולף ב-101:119 של ברוקלין

הנטס עם ניצחון שלישי בארבעה משחקים, הפעם על ניו אורלינס, כשניק קלקסטון כיכב עם טריפל דאבל שני בקריירה ומייקל פורטר ג'וניור קלע 35 נקודות

|
בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

ברוקלין של בן שרף ודני וולף ממשיכה לדהור. הלילה (בין שבת לראשון) רשמו הנטס ניצחון שלישי בארבעת משחקיהם האחרונים, וגם ניצחון ביתי שני מתחילת העונה, 101:119 על ניו אורלינס מתחתית המערב. התוצאה העלתה את מאזנם ל-17:6 והמשיכה את המומנטום החיובי.

שרף תרם 7 נקודות ב-20 דקות על הפרקט (3 מ-8 מהשדה, 1 מ-4 מעבר לקשת), הוסיף ריבאונד ו-4 אסיסטים מול איבוד אחד, וסיים עם מדד פלוס מינוס 4-. וולף, שראה קרוב ל-19 דקות משחק, קלע גם הוא 7 נקודות (3 מ-7 מהשדה, 1 מ-2 משלוש), אסף 4 ריבאונדים, מסר 2 אסיסטים, חטף, חסם אך רשם גם 3 איבודים, וסיים עם פלוס מינוס 6-.

זה היה ללא ספק אחד מערבי הכדורסל המרשימים ביותר של הנטס העונה. הם פירקו את ההגנה של הפליקנס כבר במחצית הראשונה, שבה מסרו 22 אסיסטים בדרך ליתרון 44:62 בהפסקה, יתרון שטיפס בשיאו ל־28 נקודות. המשחק כולו נסגר עם שיא עונתי מרשים של 36 אסיסטים.

בן שרף (רויטרס)בן שרף (רויטרס)

מייקל פורטר ג’וניור היה האקס פקטור המרכזי, כשפגע מכל טווח וסיים עם 35 נקודות, שיא עונתי שהוא השווה, כולל 22 מהן כבר במחצית הראשונה, לצד 9 ריבאונדים. ניק קלקסטון הציג תצוגה מלאה עם טריפל דאבל שני בקריירה: 14 נקודות, 11 ריבאונדים, 10 אסיסטים ו־3 חסימות. דיירון שארפ הוסיף 14 משלו.

למרות ניסיונות ניו אורלינס לחזור לעניינים בתחילת הרבע האחרון, כשצימקה ל־96:80, מהלכים גדולים של פורטר וקלקסטון חיסלו כל סיכוי למהפך והחזירו את הפער הדו ספרתי.

שרף פתח את המשחק היטב עם 3 אסיסטים מהירים ברבע הראשון שהסתיים ב־24:37 לנטס. וולף עוד קלע סל מרשים על הבאזר, אך הוא נפסל עקב שחרור מאוחר. האסיסט הרביעי של שרף הגיע בשניות הסיום, כשמצא את וולף לשלשה שקבעה 96:114. בצד המפסיד, ניו אורלינס, שנפלה למאזן 21:3, קיבלה 23 נקודות מטריי מרפי, 18 מסדיק ביי, 16 מברייס מקגאוונס ו־14 מג’רמייה פירז, שהיה רחוק מיום קליעה טוב עם 4 מ-16 מהשדה.

