ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1914-2213מכבי חיפה5
1926-2412מכבי נתניה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1517-1413בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1220-1612הפועל חיפה11
1218-1413עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
531-1013מכבי בני ריינה14

"עלי מוחמד מעל כולם, הברומטר, לוקח מנהיגות"

במכבי חיפה היו מרוצים אחרי ה-0:1 על ק"ש ("אם אנחנו קצת יותר איכותיים, אנחנו כובשים יותר שערים") והחמיאו לקשר: "בכל מקום". וגם: ההכנות לינואר

|
עלי מוחמד וקנג'י גורה מרוצים בסיום (רדאד ג'בארה)
עלי מוחמד וקנג'י גורה מרוצים בסיום (רדאד ג'בארה)

במכבי חיפה לא זוכרים מתי בפעם האחרונה הייתה התפרצות שמחה כזאת, כפי שהייתה אמש (שבת) בסיום משחק הניצחון הדרמטי של הקבוצה, 0:1 מול עירוני קריית שמונה, זאת משער של קני סייף בדקה האחרונה של תוספת הזמן. פרט פיקנטי הוא שהשניים שהיו אחראים על השער, היו גם שני המחליפים שברק בכר הכניס למגרש, קאני סילבה שבישל וסייף שכבש.

מרגע הגעתו של ברק בכר, הקבוצה השיגה ארבע תוצאות תיקו ושני ניצחונות, שהקפיצו אותה לחלק של הפלייאוף העליון. בקבוצה מודעים לכך שהדרך אל האושר עוד ארוכה וכי אין מנוס מלשחרר מספר שחקנים ובמקומם, להביא שני שחקנים בעמדת הקשר הקדמי. שחקן במקום מתיאס נהואל וכנף ימין על מנת שהקבוצה תהיה איכותית יותר.

“אם אנחנו קצת יותר איכותיים, אנחנו כובשים יותר שערים, היו המון שטחים, הגענו בקלות עד ל-20 מטר, אבל לפחות יש יותר משמעת, יותר מחויבות, כולם עובדים ואין שחקן מעל הקבוצה. בגלל שאין לנו מספיק איכות, מצפה לנו לא מעט משחקים בסגנון הזה שנצטרך לדעת לנצח בשיניים”, אמרו בקבוצה.

שחקני מכבי חיפה חוגגים ניצחון דרמטי (רדאד גשחקני מכבי חיפה חוגגים ניצחון דרמטי (רדאד ג'בארה)

אחד השחקנים שזוכים למחמאות בתקופה האחרונה ולא ממש נספר על ידי המאמן הקודם דייגו פלורס, הוא עלי מוחמד, שלדעת כולם עושה את ההבדל. “הוא כוכב, הוא הברומטר שלנו בקבוצה. מדברים כל הזמן שאין לנו מנהיג, אז עלי מוכיח ממשחק למשחק שהוא לוקח מנהיגות ואחריות ומנהל את המשחק. מוחמד נראה מצוין, מעל כולם, הוא נמצא בכל מקום במגרש”, אמרו בקבוצה.

לצד המחמאות לעלי מוחמד שמצטיין, יש מי שבספסל מתקשה לעכל את מצבו והוא הקשר פטר אגבה, שנאלץ שוב לא לראות דקות משחק. בחיפה אין כל כוונה לשחרר אותו, אבל הסיפור של אגבה מצטרף ללא מעט אכזבות שהיו מנת חלקה של הקבוצה בקיץ האחרון, כאשר הוחלט לצרף מקבץ של שחקנים שאינם תורמים ולא שווים ברמתם לשחקנים שבעבר שדרגו את הקבוצה.

בכר: היינו חייבים את המשחק הזה

כעת, חיפה תצטרך לקראת ינואר, לדלל את הסגל ולחשוב למשל מה עושים עם סוף פודגוראנו שמסיים חוזה ואינו ברוטציה, גוני נאור שלא נכלל בסגל וצפוי לעזוב, בנוסף לנהואל וג’ורג’ה יובאנוביץ’, שרחקו מלהרשים וגם הוא לא אמור להמשיך מעבר לעונה הנוכחית. הירוקים יקיימו בשבוע הבא משחק חוץ מול בני ריינה, כשלעבדולאי סק יהיה זה משחקו האחרון לפני אליפות אפריקה. המגן ינון פיינגזיכט ייצא יחד עם דניאל דרזי למשחק הגומלין של הנוער מול נאנט.

