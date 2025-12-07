בעלי מיאמי: המטרה ב-2026 - ליגת האלופות

אינטר מיאמי חוגגת אליפות היסטורית אחרי ניצחון 1:3 על ונקובר, ובמרכז החגיגות ניצב כרגיל ליאו מסי, שכבר התרגל להשפיע על כל קבוצה שבה הוא משחק. הכוכב הארגנטינאי סיים פלייאוף חלומי עם 9 בישולים ו-6 שערים ב-7 משחקים, נתון שהוביל בתקשורת בארצות הברית לתיאור אחד ברור: "מסי – מהמם".

אבל מעבר לסטטיסטיקה, הקולות הבולטים הגיעו מהאנשים הקרובים לארגנטינאי, המאמן חאבייר מסצ'ראנו והבעלים חורחה מאס, שהגדירו היטב את משמעות ההישג ואת מה שמצפה למועדון בשנים הקרובות. מסצ'ראנו, שמוביל את אחד הפרויקטים המסקרנים בכדורגל העולמי, לא הסתיר את גאוותו: "שיחקנו עם לב ואנחנו האלופים הראויים", אמר לאחר הזכייה.

בנוסף, התייחס לפרידה משניים מהשחקנים המשמעותיים ביותר בפרויקט של מיאמי: "הקריירות שלהם היו חייבות להסתיים רק כאלופים", אמר מסצ'ראנו על סרחיו בוסקטס וג'ורדי אלבה, שסיימו את העונה האחרונה שלהם כשחקנים פעילים עם תואר.

בוסקטס, מסי, סוארס ואלבה (אינטר מיאמי)

הבעלים חורחה מאס כבר מסתכל הרבה מעבר לחגיגות האליפות: "המטרה של המועדון ב-2026 תהיה לזכות בליגת האלופות של קונקאק”ף", הכריז. לדבריו, העונה הוכיחה שאינטר מיאמי היא מועדון שנבנה נכון ומתקדם בכל חזית: היא הגיעה לגמר גביע הליגות, לגמר ה־MLS, לשלב שמינית הגמר בגביע העולם למועדונים ולחצי הגמר של ליגת האלופות של קונקאקף.

מאס גילה כי העבודה לקראת 2026 כבר החלה, ובין היתר היא כוללת שדרוגים משמעותיים: "אנחנו כבר מתכוננים ל-2026. יש לנו את חלון ההעברות של החורף. שניים מהשחקנים הטובים ביותר שלנו פורשים, וכבר יש לנו מחליפים בראש. יש לנו הזדמנות לצרף שחקנים, והמטרה של המועדון ב-2026 היא לזכות בליגת האלופות. אני רוצה קבוצה חזקה במיוחד".

דייויד בקהאם סיכם: "החתמתי את השחקן הטוב בכל הזמנים. אמרתי לו שאני רוצה שהוא יגור במיאמי כשהוא יפרוש, אבל הוא אמר לי שהוא מתכנן לגור רק ליד קאמפ נואו. אין שחקן שאוהב את ברצלונה כמוהו".