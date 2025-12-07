יום ראשון, 07.12.2025 שעה 09:16
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
339-2815ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2515-2515צ'לסי4
2417-1815אברטון5
2311-1814קריסטל פאלאס6
2317-1815סנדרלנד7
2324-2415ליברפול8
2218-2515טוטנהאם9
2220-2414ברייטון10
2219-2115ניוקאסל11
2221-2214מנצ'סטר יונייטד12
2024-2115בורנמות'13
1924-2115ברנטפורד14
1722-1914פולהאם15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1228-1614ווסטהאם18
1030-1615ברנלי19
229-714וולבס20

"הצהרה פשוט מסריחה, התקף זעם אנוכי והרסני"

באנגליה זעמו על הראיון יוצא הדופן של סלאח: "מעמיד בספק את המורשת שלו באנפילד. נזרק מתחת לאוטובוס? איתו ליברפול הייתה אוטובוס עם 3 גלגלים"

|
מוחמד סלאח (IMAGO)
מוחמד סלאח (IMAGO)

אצל מוחמד סלאח הכל תמיד נראה מחושב ומדוד, אבל הפעם, דווקא ברגע שבו ליברפול הייתה צריכה יציבות ושקט, הכוכב הגדול שלה בחר להתפוצץ בקול רם ולהצית סערה. במקום לייצר מנהיגות מהסוג שמצופה מאייקון ברמתו, סלאח מצא עצמו במרכז ביקורת חריפה לאחר התפרצות פומבית שהטילה צל כבד לא רק על היחסים עם ארנה סלוט, אלא גם על המורשת שהשאיר עד כה באנפילד. 

העיתונאי איאן ליידימן ביקר בחריפות את המצרי בטור ב’דיילי מייל’: “מהצד של מוחמד סלאח זה לא היה יכול להיות גרוע יותר. ולכן, זה פשוט מסריח. כשהוא עומד בגשם לצד אוטובוס הקבוצה, בעוד המנג'ר וחבריו לקבוצה מנסים להתמודד עם עוד אחר צהריים עלוב, סלאח החליט לעשות את מה ששום כדורגלן גדול באמת לא אמור לעשות. הוא הוסיף עוד קצת מסכנות משלו. הוא שם את הצרכים שלו לפני הכל. כמה אנוכי, כמה הרסני לעצמו. כמה מדכא”.

“בתוך כמה משפטים קצרים, מתוכננים ובעלי אפקט מכוון, הוא הביא עוד כאב, לחץ ומצוקה לפתחו של המנג'ר שלו, ארנה סלוט, ובדרך העמיד בסימן שאלה את המורשת שלו באנפילד. רק שעה לאחר שריקת הסיום ב-3:3 של ליברפול מול לידס, סלאח האשים את סלוט ב"זריקתו מתחת לגלגלי האוטובוס" ודיבר על כך שאין לו "שום מערכת יחסים" עם מאמנו”.

מוחמד סלאח (IMAGO)מוחמד סלאח (IMAGO)

“החלק השני אולי נכון. מי יודע? זה קורה בכדורגל. לגבי החלק הראשון, כל מה שקרה הוא שסלאח פשוט הוצא מההרכב, זה הכל. נזרק מתחת לאוטובוס? עם סלאח בהרכב, זה היה אוטובוס שנוסע על שלושה גלגלים. משהו היה צריך להשתנות, והוא השתנה”.

“דברים כאלה קורים אפילו לשחקנים הטובים ביותר, וסלאח צריך להרגיש בר מזל שזה קרה רק בשלושת המשחקים האחרונים. האמת היא שהוא חי על חשבון מוניטין, מעמד ותקווה מאז הופעתו הגרועה עד מאוד בגמר גביע הליגה שהפסידו לניוקאסל באביב שעבר”, הוסיפו ב’דיילי מייל’.

“סלאח הוא אולי החלוץ הטוב ביותר שאי פעם לבש את האדום של ליברפול. אבל שחקנים גדולים לא מתנהגים כך. שחקנים גדולים רואים את התמונה הגדולה ומבינים שהקבוצה קודמת. כך זה תמיד היה בליברפול לאורך השנים. אבל לא בראש של סלאח, כך נראה”, ביקרו באנגליה.

מוחמד סלאח בספסל (IMAGO)מוחמד סלאח בספסל (IMAGO)

“אם הוא לא מרוצה, זה בסדר. אבל יש דרך להתמודד עם בעיות עם מאמן, וזו לא הדרך. אם הייתה לו מערכת יחסים גרועה כל כך עם סלוט בזמן שהשניים זכו יחד באליפות הפרמייר ליג בעונה שעברה, אז למה לחתום על חוזה חדש אחרי כל הספקולציות וההתלבטויות? אולי לשכר של 400,000 ליש"ט בשבוע היה חלק בכך”, עקצו.

“אבל אולי היינו צריכים לדעת. סלאח כבר שבר שורות בעבר. זה היה אחרי משחק מול סאות'המפטון כמעט בדיוק לפני שנה, כשהוא אמר לכתבים שהוא "יותר בחוץ מבפנים" בנוגע לשאלה אם יישאר או יעזוב את אנפילד. באותו יום זו הייתה החלטה שלו לדבר עם העיתונאים. הוא ניגש אליהם בצורה שלא עשה מעולם. בדיוק אותו הדבר קרה כאן בלידס. סלאח החליט, עם חלון ההעברות של ינואר שמתקרב, שזה הזמן לשים את הרצונות והצרכים שלו מעל כולם”.

“לא קשה להבין מה חבריו לקבוצה חושבים על זה. ליברפול הייתה עלובה העונה, וגם כאן ביורקשייר התקשתה מאוד. אבל לא היה מחסור במאמץ באלנד רואד. וירג'יל ואן דייק, דומיניק סובוסלאי ואיברהימה קונאטה נראו מותשים לחלוטין בסיום המשחק. בזמן שהם נתנו הכל על המגרש, סלאח ישב עם המעיל הגדול שלו וחשב איך להעביר מה שהוא למעשה מכתב מפוצץ עם שמו של המנג'ר על המעטפה”.

וירגוירג'יל ואן דייק ומוחמד סלאח (IMAGO)

באנגליה סיכמו: “סלוט נמצא בעולם של צרות בליברפול כרגע. האליפות מהעונה שעברה תגן על ההולנדי רק לזמן מוגבל. רוב מוחלט של השחקנים שלו עושה הכל כדי לגרור אותו החוצה מהבוץ. כמה נורא שהכוכב הגדול שלו בחר דווקא ברגע הזה לשפוך עליו דלי של זבל”.

