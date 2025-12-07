יום ראשון, 07.12.2025 שעה 00:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1914-2213מכבי חיפה5
1926-2412מכבי נתניה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1517-1413בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1220-1612הפועל חיפה11
1218-1413עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
531-1013מכבי בני ריינה14

כשבכר מחבק את עלי מוחמד, חיפה נראית אחרת

פודקאסט מכבי חיפה מסכם את ה-0:1 על עירוני ק"ש: ויכוח סוער על קנג'י גורה, המסקנות שהירוקים צריכים להסיק ומה קורה עם רכישת הקבוצה? האזנה נעימה

|
שחקני מכבי חיפה חוגגים ניצחון דרמטי (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה חוגגים ניצחון דרמטי (רדאד ג'בארה)

אחרי 97 דקות חלשות, מכבי חיפה ניצחה  אמש (שבת) 0:1 את עירוני קרית שמונה משער דרמטי ורשמה ניצחון שני ברציפות תחת ברק בכר. אבל למרות הניצחון, יש כמה מסקנות שמכבי חיפה צריכה להסיק להמשך.

אסי ממן, עמיר יניב וגידי ליפקין בפודקאסט מכבי חיפה ב-ONE: איפה הקבוצה עוד צריכה להשתפר, מי החלוץ שצריך לפתוח בהרכב והאם בכלל עדיף לשחק עם שני חלוצים, עלי מוחמד חזר בענק וקיבל חיבוק חם מברק בכר, ירמקוב הציל את הירוקים, ינון פייגנזיכט מרשים ולאן הוא הולך מכאן, סילבה קאני או קנג׳י גורה, ויכוח סוכר בין החברים, קני סייף צריך לזכות להערכה גדולה יותר, סוף פודגוראנו בדרך החוצה.

וגם, עסקנו בתוכניות לעתיד: איך תיראה ההגנה באליפות אפריקה, מה מתוכנן לחלון ההעברות בינואר, האם צריך להיפרד ממתיאס נהואל ואיתן אזולאי בקרוב, הבעיות בכנפיים, מדיניות הרכש חייבת להיות רב-שנתית, ומה קורה עם העסקה על מבנה הבעלות החדש ואיך הגיב יעקב שחר לפרסומים על הסיכום עם האמריקאים? האזנה נעימה.

