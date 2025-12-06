יום ראשון, 07.12.2025 שעה 09:20
339-2815ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2515-2515צ'לסי4
2417-1815אברטון5
2311-1814קריסטל פאלאס6
2317-1815סנדרלנד7
2324-2415ליברפול8
2218-2515טוטנהאם9
2220-2414ברייטון10
2219-2115ניוקאסל11
2221-2214מנצ'סטר יונייטד12
2024-2115בורנמות'13
1924-2115ברנטפורד14
1722-1914פולהאם15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1228-1614ווסטהאם18
1030-1615ברנלי19
229-714וולבס20

סלאח: זרקו אותי מתחת לאוטובוס, זה לא מקובל

לאחר שסופסל בשלושת המשחקים האחרונים, המצרי במתקפה חריגה נגד ליברפול: "ברור מאוד שמישהו רוצה שהאשמה תיפול עליי. מישהו לא רוצה אותי במועדון"

|
מוחמד סלאח (IMAGO)
מוחמד סלאח (IMAGO)

ליברפול כבר הובילה בשני שערים, ואז פעם נוספת בשער, אך לא הצליחה לנצח היום (שבת) מול לידס שהשוותה בתוספת הזמן ל-3:3 דרמטי בפרמייר ליג. למרות זאת, נראה כי זו לא הבעיה הגדולה ביותר שלה.

מוחמד סלאח לאחרונה הפסיק לקבל את הקרדיט הקבוע לו זכה, וישב על הספסל משחק שלישי ברציפות. אם עד עכשיו הוא שמר על שקט, הפעם המצרי התפוצץ על המועדון.

“זה לא מקובל עבורי אם אני כנה. אני לא יודע למה זה קורה לי”, אמר שחקן ההתקפה. “המועדון זרק אותי מתחת לגלגלים של האוטובוס כי הוא חושב שאני הבעיה. אני חושב שברור מאוד שמישהו רוצה שכל האשמה תיפול עליי”.

סלאח המשיך בביקורת החריפה: “המועדון הבטיח לי בקיץ הרבה דברים, ובינתיים אני יושב על הספסל כבר שלושה משחקים. כל מה שאני יכול להגיד זה: תעמדו בהבטחות. היו לי יחסים טובים עם המאמן, ופתאום אין בינינו שום קשר. אני לא יודע למה. נראה ש... כפי שאני רואה את זה, מישהו לא רוצה אותי במועדון.

מוחמד סלאח, מצפה שליברפול תעמוד בהבטחות (IMAGO)מוחמד סלאח, מצפה שליברפול תעמוד בהבטחות (IMAGO)

“אני לא תופס את זה. אם הייתי במקום אחר, כל מועדון היה מגונן על השחקן. אני לא מבין למה אני במצב הזה עכשיו. אני לא חושב שאני הבעיה. עשיתי כל כך הרבה עבור המועדון הזה”.

סלאח אף טען: “כשהארי קיין לא הבקיע במשך עשרה משחקים ברציפות אף אחד לא אמר כלום, אותי הורידו לספסל. אני צריך להגן על עצמי לבד”.

כשנשאל האם יגיע למשחק מול ברייטון, האחרון שלו לפני היציאה לאליפות אפריקה, השיב: “בראש שלי, אני הולך ליהנות מהמשחק הזה, בין אם אשחק ובין אם אשב על הספסל, אני לא יודע מה יהיה. אני אהיה באנפילד, אגיד שלום לאוהדים ואצא לאליפות אפריקה. אני לא יודע מה יקרה כשאני אהיה שם”.

