יום ראשון, 07.12.2025 שעה 02:03
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2419-2515בטיס5
2416-1814אספניול6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1815-1315אלאבס9
1715-1314ראיו וייקאנו10
1617-1514אלצ'ה11
1622-1915ריאל סוסיאדד12
1619-1614סלטה ויגו13
1623-1914סביליה14
1422-1515מיורקה15
1422-1314ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

טורס: התפקיד שלי זה לעשות למאמן חיים קשים

כובש השלושער דיבר לאחר ה-3:5 של ברצלונה על בטיס: "11 השערים שלי לא משנים לי". פליק על ימאל כקשר: "שאלנו אם הוא רוצה לנסות, והוא אמר שכן"

|
פראן טורס (IMAGO)
פראן טורס (IMAGO)

ברצלונה השיגה עוד שלוש נקודות, כשגברה הערב (שבת) 3:5 על ריאל בטיס במשחק חוץ קשה בסביליה, והבטיחה עוד מחזור בפסגה, כשפראן טורס הרשים עם שלושער ענק בחצי שעה בלבד. לקבוצה מחכה משחק לא פשוט ביום שלישי, כשהיא תארח את פרנקפורט בליגת האלופות ותנסה לשפר עמדות בטבלה.

כוכב המשחק, פראן טורס, דיבר בסיום: “אתה לא מבקיע שלושער כל משחק, אבל 11 השערים שלי לא כל כך משנים לי. ידעתי שאני יכול להיות שחקן פותח בברצלונה ואני אלחם על מקומי ואבקיע עוד הרבה גולים. התפקיד שלי זה לעשות למאמן חיים קשים.

הדבר החשוב ביותר זה שניצחנו במגרש קשה. אני תמיד אמרתי שבטיס היא יריבה ישירה שלנו בצמרת, והיא קבוצה שתמיד מקשה. ידענו שנצטרך להגיב לשער המוקדם שלהם, והמפתח לניצחון הגיע מזה”, הוסיף החלוץ הספרדי. כשנשאל על האם לאמין ימאל תורגל כקשר התקפי ענה: “אני לא חושב, אבל הוא שחקן כל כך טוב שיודע להתאים את עצמו לכל סיטואציה”.

פסטיבל של שערים: 3:5 לברצלונה על בטיס

גם מאמן הקטלונים, האנזי פליק, התראיין לתקשורת הספרדית בסיום: “הדבר החשוב הוא שניצחנו אחרי 90 דקות, התוצאה היא הדבר הכי חשוב לקבוצה”. על לאמין ימאל וההחלטה להציבו כקשר התקפי אמר: “הוא היה טוב, הוא מקצוען שגדל ומשתפר בהגנה. שאלנו אותו אם הוא רוצה לשחק שם והוא אמר שהוא ינסה, הוא היה מרוצה”.  

הגרמני סיכם את הערב עם הרהור על חשיבות העבודה היומיומית, גם כאשר משחקים יכולים להיות נקודת מפנה: “אני מתמקד באימונים. אם אתה ב-70%-80% אתה משחק משחקים בהתאם. האינטנסיביות בשבוע האחרון הייתה טובה מאוד. ואני מאמין שזה הכיוון הנכון, בהתבסס על מה שראיתי”.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

מי שרשם ציון דרך מרגש עבורו הוא רוני ברדג’י, שהבקיע את שער הבכורה שלו במועדון: “הגעתי למשחק אחרי שלא שיחקתי הרבה זמן ואני מוכיר תודה על הדקות שקיבלתי. אני מאוד שמח על הניצחון, מקווה שאקבל עוד דקות ואוכל לעזור לקבוצה”. השבדי שיחזר את הגול שלו: “הייתי צריך להיות במקום הנכון, ראיתי שפדרי עם הכדור ואמרתי שאני חייב לבעוט אם הוא מוסר לי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */