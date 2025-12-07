"הבישול של שרקי? לא ראיתי את מסי עושה את זה"

מנצ'סטר סיטי השיגה ניצחון 0:3 חשוב על סנדרלנד ושמרה על פער של 2 נקודות מהמוליכה ארסנל, אך למרות רגע הכישרון האדיר שהפך לשיחת היום, הראבונה המשוגעת של ריאן שרקי, פפ גווארדיולה לא מתרשם. בעיצומו של ערב גשום באיתיחאד, כשהקהל אחוז התלהבות והבלתי שגרתי הופך לשגרתי אצל הצרפתי בן ה-22, המאמן בחר להנמיך ציפיות ולהזכיר את מה שלדעתו באמת מביא תארים: פשטות.

"מעולם לא ראיתי את ליאו מסי מבצע כזה כדור רוחב", אמר גווארדיולה, והוסיף: "מסי הוא השחקן הטוב ביותר ששיחק את המשחק, אבל אף פעם לא ראיתי אותו מבצע מסירות כאלה. כדורי רוחב זה בסדר, לא משנה באיזו רגל, אבל אני אוהב פשטות. למדתי ממסי שמעולם לא עושים טעות עם הדברים הפשוטים. הוא עושה את הפשוט בצורה מושלמת, ואז עובר ארבעה או חמישה שחקנים. אני רוצה שהשחקנים יעשו את הדברים הפשוטים היטב, ורק אחר כך ישתמשו בכישרון שלהם".

גווארדיולה הדגיש כי גם כישרון עצום זקוק למשמעת: "אם זה לא יעבוד עכשיו, זו תהיה בעיה. הוא ימצא את עצמו בצרות", רמז המאמן לגבי החשיבות של יציבות ובחירות נכונות מצד שרקי.

פפ גווארדיולה (צילום מסך)

על אף שהמאמן לא התרשם, לא היה ספק ששרקי גנב את ההצגה. הוא פתח עם בישול פשוט לרובן דיאש, אך הבישול השני, ראבונה קסומה שהפכה לשער של פיל פודן, ייזכר שנים. יחד עם זאת, אפילו אחרי רגע כזה, גווארדיולה בחר למקד את המסר: הדרך לניצחון עוברת בעקביות ובנכונות לעשות את מה שהמשחק דורש, ולא רק במחוות טכניות מרהיבות.

אחרי חודשיים בחוץ בגלל פציעה, שרקי כבר עם 6 בישולים ב-13 משחקים בכל המסגרות, וגווארדיולה יודע שהוא עשוי להיות הפתרון ליצירתיות שנעלמה עם עזיבתו של קווין דה בריינה. הצרפתי יצר 6 הזדמנויות מול סנדרלנד, נגע בכדור 104 פעמים ונכנס ל-14 מאבקים, נתונים שהובילו את פפ להודות כי "זו אחת ההופעות הכי טובות שלנו העונה במשך 95 דקות".

שחקני מנצ׳סטר סיטי מאושרים (IMAGO)

המאמן גם התייחס למאבק האליפות והציג גישה מפוכחת: "עדיף להיות קרובים לפסגה מאשר רחוקים ממנה, אבל ממה שלמדתי, הכול קשור ליציבות. היציבות מגיעה מהדרך שבה אתה משחק, לא מהתוצאות. ארסנל הולכת לאבד מעט מאוד נקודות. אם אנחנו רוצים להיות שם, אנחנו צריכים לנצח משחק אחר משחק. זה מגיע מהאופן שבו אתה מופיע, לא ממזל".