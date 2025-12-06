יום שבת, 06.12.2025 שעה 23:11
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
339-2815ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2515-2515צ'לסי4
2417-1815אברטון5
2311-1814קריסטל פאלאס6
2317-1815סנדרלנד7
2324-2415ליברפול8
2218-2515טוטנהאם9
2220-2414ברייטון10
2219-2115ניוקאסל11
2221-2214מנצ'סטר יונייטד12
2024-2115בורנמות'13
1924-2115ברנטפורד14
1722-1914פולהאם15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1228-1614ווסטהאם18
1030-1615ברנלי19
229-714וולבס20

סלוט נותר מתוסכל: יש תחושה של חוסר אמונה

מאמן ליברפול התקשה להבין איך קבוצתו איבדה יתרון כפול בדרך ל-3:3 מול לידס. סובוסלאי ניסה להסביר: "לא יודע מה קרה, כנראה חשבנו שהמשחק נגמר"

|
ארנה סלוט תופס את הראש (IMAGO)
ארנה סלוט תופס את הראש (IMAGO)

ליברפול שוב פישלה בענק כשהערב (שבת) היא ספגה בתוספת הזמן וסיימה רק ב-3:3 מול לידס בתום עוד משחק הגנתי מביך שלה, כשנראה שהיא לא מבינה איך לצאת מהמצב העגום.

ארנה סלוט הביע את תסכולו לאחר המשחק: “יש תחושה של חוסר אמונה. אני חושב ששיחקנו טוב בחלקים גדולים של המשחק והובלנו 0:2. אני לא חושב שהיו לנו בעיות ברוב הזמן והם לא הגיעו למצבים עד הרגע שקונאטה ביצע את העבירה, שגם זה לא מצב בכלל”.

דומיניק סובוסלאי התקשה להסביר את איבוד היתרון הכפול: “אני לא יודע מה קרה אחרי ה-0:2. כנראה חשבנו שהמשחק נגמר, למרות שבתחילת המשחק דיברנו על זה שאסור לזלזל בהם”.

דומיניק סובוסלאי (IMAGO)דומיניק סובוסלאי (IMAGO)

כשנשאל על המתרחש בחדר ההלבשה השיב: “מה שקורה בחדר ההלבשה נשאר בחדר ההלבשה, אבל אנחנו חייבים לנהל את המצב. חייבים למצוא פתרונות”.

“בשנה שעברה הפכנו לאלופים. עכשיו אני לא יודע באיזה מקום אנחנו בכלל. כל קבוצה משחקת היטב, כולן רוצות לנצח נגד האלופה, אבל אנחנו ידענו לפני העונה שזה יקרה ונצטרך למצוא את הפתרונות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
