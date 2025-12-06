אוסקר גלוך בהרכב אייאקס למשחק מול סיטארד

14 מחזורים בלבד עברו את כה בליגה ההולנדית, וכבר ייתכן שבאייאקס רוצים שהעונה הזו תסתיים. מועדון הפאר מאמסטרדם יפגוש במסגרת המחזור ה-15 בליגה המקומית את פורטונה סיטארד במשחק מסקרן במיוחד.

אוסקר גלוך ימשיך בהרכב והוא יפתח בקישור של פרד גרים. לישראלי ארבעה שערים עד כה העונה, כשהוא מוסיף לכך גם שלושה בישולים. במשחק האחרון גלוך הציג הופעה נהדרת כשמלבד יכולת טובה, הקשר גם בישל את השער השני לארון בובמן.

אייאקס רחוקה מאוד מהמקום הטבעי שלה, הצמרת העליונה והמקומות הראשונים, כשגם פ.ס.וו וגם פיינורד כבר פתחו פער מבטיח, וככל הנראה לא ניתן יהיה למחוק אותו עד לסיום העונה.