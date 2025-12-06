יום שלישי, 09.12.2025 שעה 05:01
ליגה הולנדית 25-26
4017-4615פ.ס.וו. איינדהובן1
3418-4115פיינורד2
2725-3915ניימיכן3
2620-2815אייאקס4
2524-2815אלקמאר5
2321-2115כרונינגן6
2220-2615אוטרכט7
2120-2315טוונטה אנסחדה8
2028-1715ספרטה רוטרדם9
1826-2515גו אהד איגלס10
1825-2115פורטונה סיטארד11
1726-2315הירנביין12
1626-1415אקסלסיור רוטרדם13
1636-1915זוולה14
1427-1915וולנדם15
1437-2315הראקלס אלמלו16
1224-1515נאק ברדה17
1125-1715טלסטאר18

אוסקר גלוך בהרכב אייאקס למשחק מול סיטארד

הקשר הישראלי פותח ב-11 של פרד גרים לקראת ההתמודדות במסגרת המחזור ה-15. הקבוצה מבירת הולנד רוצה לחבר ניצחון שני ברציפות ולהיצמד לחבורת הצמרת

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

14 מחזורים בלבד עברו את כה בליגה ההולנדית, וכבר ייתכן שבאייאקס רוצים שהעונה הזו תסתיים. מועדון הפאר מאמסטרדם יפגוש במסגרת המחזור ה-15 בליגה המקומית את פורטונה סיטארד במשחק מסקרן במיוחד.

אוסקר גלוך ימשיך בהרכב והוא יפתח בקישור של פרד גרים. לישראלי ארבעה שערים עד כה העונה, כשהוא מוסיף לכך גם שלושה בישולים. במשחק האחרון גלוך הציג הופעה נהדרת כשמלבד יכולת טובה, הקשר גם בישל את השער השני לארון בובמן.

אייאקס רחוקה מאוד מהמקום הטבעי שלה, הצמרת העליונה והמקומות הראשונים, כשגם פ.ס.וו וגם פיינורד כבר פתחו פער מבטיח, וככל הנראה לא ניתן יהיה למחוק אותו עד לסיום העונה.

