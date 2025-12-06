ארז נעמן: חלק ממלחמה סמויה שמתנהלת נגדנו

ספק אם האירוע שהתרחש היום (שבת) בצהריים, רגע לפני שריקת הפתיחה בין הפועל תל אביב להפועל פתח תקווה בבלומפילד, יירגע במהרה, אחרי שאוהדים רבים לא הורשו להיכנס ליציעים עקב חולצות שלבשו נגד המשטרה, כחלק ממתיחות שקיימת בין הצדדים.

סמנכ”ל המועדון, ארז נעמן, בחר שלא לשתוק לנוכח המקרה: “קודם כל היום זה היה אירוע עצוב, אני באופן אישי חוויתי אותו מבחוץ ביחד עם הקהל. זה לא צריך להתנהל ככה. לא הייתה פה איזושהי מחאה אלימה או משהו, יש רגעים גם שאנחנו לא בסדר ואנחנו יודעים להגיד מתי אנחנו לא בסדר, גם כמועדון וגם האוהדים.

“המועדון יעשה את הפעולות שלו, ייתן את הדעת על זה, זה לא יכול להימשך ככה כי מה שראיתם בחוץ זה רק משהו קטן כחלק מ, נקרא לזה סוג של מלחמה סמויה שמתנהלת מאחורי הקלעים ואנחנו נדע לטפל בזה, אין ברירה”.

ארז נעמן (חגי מיכאלי)

לגבי המאבק: “אם אתה מצפה ממישהו שישבית את הליגה בשביל הפועל תל אביב זה להיות נאיבי, צר לי אבל זה ככה. כל אחד מתנהל בדברים שלו, בצרות שלו. אנחנו נדע לטפל בזה בעצמנו. כמובן שהמנהלת וההתאחדות יכולים לעזור לנו.

“היום זו פעם ראשונה שראינו שהם מוציאים תמיכה כלשהי מאז אירועי הדרבי, שעדיין זכורים לנו. נשמח שהם יצטרפו אלינו במאבק הזה, אבל גם אם לא אנחנו נמצא את הדרך להתמודד עם זה לבד”.