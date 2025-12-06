מכבי ת"א על הודעת הפנאטיקס: המועדון לא מעורב

במכבי תל אביב הגיבו הערב (שבת) לטענות של ארגון “מכבי פנאטיקס”, כאילו הם כביכול הזמינו חקירה נגד אוהדים בסיפור של מאורעות אמסטרדם ושללו על הסף את האפשרות שיש שמץ של אמת בדברים. גם משטרת ישראל אישרה את הדברים בפנייה ל-ONE: “חקירת אותו אדם נעשתה לאחר חיקור דין וזאת בעקבות פנייה של האינטרפול, למכבי ת”א אין כל קשר לאירוע”.

ממכבי ת”א נמסר ל-ONE: "המועדון אינו מעורב ולא היה מעורב בשום דבר מלבד איתור האוהדים שהשתתפו באירועים אלימים ומאיימים, גרמו לנזק והשמיעו איומי רצח כלפי עובדי המועדון. לא ניהלנו שום תקשורת, לא ישירה ולא עקיפה, עם אף גורם בנוגע לחקירות המתקיימות באמסטרדם, למעט הגנה בתקשורת הזרה על האוהדים שלנו שהותקפו בהולנד. עורכי הדין המייצגים את אוהדי מכבי תל אביב שהותקפו אף פנו למועדון וקיבלו סיוע ממנכ״ל המועדון במסגרת ההליכים המשפטיים שהם מנהלים. במקום לגנות מעשים שאינם ניתנים להצדקה, יש מי שמנסים להצדיקם. כל זה ניתן לפתרון באמצעות שיתוף פעולה”.

לכך קדמה כזכור הודעת מכבי פנאטיקס: “אחרי שבוע של מעצרים וחקירות מוזמנות ע״י ההנהלה, בחמישי האחרון נפל דבר: אוהדים, חלקם לוחמים במילואים, נחקרים בתחנות משטרה ישראליות על אמסטרדם 2024 – על ידי תובע וחוקרת הולנדיים. אותם אנשים שעבדו כל הלילה לשמור על אוהדים בודדים הם אלה שנרדפים עכשיו על ידי רשויות זרות, בהזמנה של ההנהלה. כל זה מתוזמן רגע אחרי שורת מהלכים מול האוהדים, ולפני טיסה חזרה לאותה יבשת, דבר שמעמיד את אותם אוהדים בסיכון ממשי.

וזה קורה בחסות אותו אימון ביום שישי. אם השחקנים וההנהלה חשו סכנה לחייהם, למה הם דיברו פנים מול פנים במשך 20 דקות עם אותם האוהדים שהגיעו? למה המשטרה שהייתה שם בק״ש לא ביצעה אפילו מעצר אחד?

הניסיון להפיל את התיק על הארגון לא יילך. הארגון עמד מאחורי הקבוצה במשך השנתיים האחרונות ברגעים בהם הקהל רק רצה להתפוצץ על המאמן, ב6-2 וגם ביום ראשון האחרון מול אשדוד. אין אקט מחאה אחד שחצה לתוך המגרש. אלה עובדות בשטח שאף אחד בהנהלה לא יכול לטשטש. בטלו הרחקות, בטלו את הדרישה לתעודות זהות בכניסה, בטלו עבודה עם משטרה, בטלו עבודה עם אנטישמים, ונביא את הצלחת. עד אז, אתם בקרב אבוד מראש”.