יום שבת, 06.12.2025 שעה 21:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1914-2213מכבי חיפה5
1926-2412מכבי נתניה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1220-1612הפועל חיפה11
1218-1413עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

מכבי ת"א על הודעת הפנאטיקס: המועדון לא מעורב

אחרי שהארגון האשים בהזמנת חקירות באירועי אמסטרדם, מכבי הגיבה: "לא ניהלנו שום תקשורת, ישירה או עקיפה". המשטרה אישרה: "חיקור דין עם האינטרפול"

|
אוהדי מכבי ת
אוהדי מכבי ת"א (עמרי שטיין)

במכבי תל אביב הגיבו הערב (שבת) לטענות של ארגון “מכבי פנאטיקס”, כאילו הם כביכול הזמינו חקירה נגד אוהדים בסיפור של מאורעות אמסטרדם ושללו על הסף את האפשרות שיש שמץ של אמת בדברים. גם משטרת ישראל אישרה את הדברים בפנייה ל-ONE: “חקירת אותו אדם נעשתה לאחר חיקור דין וזאת בעקבות פנייה של האינטרפול, למכבי ת”א אין כל קשר לאירוע”. 

ממכבי ת”א נמסר ל-ONE: "המועדון אינו מעורב ולא היה מעורב בשום דבר מלבד איתור האוהדים שהשתתפו באירועים אלימים ומאיימים, גרמו לנזק והשמיעו איומי רצח כלפי עובדי המועדון. לא ניהלנו שום תקשורת, לא ישירה ולא עקיפה, עם אף גורם בנוגע לחקירות המתקיימות באמסטרדם, למעט הגנה בתקשורת הזרה על האוהדים שלנו שהותקפו בהולנד. עורכי הדין המייצגים את אוהדי מכבי תל אביב שהותקפו אף פנו למועדון וקיבלו סיוע ממנכ״ל המועדון במסגרת ההליכים המשפטיים שהם מנהלים. במקום לגנות מעשים שאינם ניתנים להצדקה, יש מי שמנסים להצדיקם. כל זה ניתן לפתרון באמצעות שיתוף פעולה”.

לכך קדמה כזכור הודעת מכבי פנאטיקס: “אחרי שבוע של מעצרים וחקירות מוזמנות ע״י ההנהלה, בחמישי האחרון נפל דבר: אוהדים, חלקם לוחמים במילואים, נחקרים בתחנות משטרה ישראליות על אמסטרדם 2024 – על ידי תובע וחוקרת הולנדיים. אותם אנשים שעבדו כל הלילה לשמור על אוהדים בודדים הם אלה שנרדפים עכשיו על ידי רשויות זרות, בהזמנה של ההנהלה. כל זה מתוזמן רגע אחרי שורת מהלכים מול האוהדים, ולפני טיסה חזרה לאותה יבשת, דבר שמעמיד את אותם אוהדים בסיכון ממשי. 

וזה קורה בחסות אותו אימון ביום שישי. אם השחקנים וההנהלה חשו סכנה לחייהם, למה הם דיברו פנים מול פנים במשך 20 דקות עם אותם האוהדים שהגיעו? למה המשטרה שהייתה שם בק״ש לא ביצעה אפילו מעצר אחד?

הניסיון להפיל את התיק על הארגון לא יילך. הארגון עמד מאחורי הקבוצה במשך השנתיים האחרונות ברגעים בהם הקהל רק רצה להתפוצץ על המאמן, ב6-2 וגם ביום ראשון האחרון מול אשדוד. אין אקט מחאה אחד שחצה לתוך המגרש. אלה עובדות בשטח שאף אחד בהנהלה לא יכול לטשטש. בטלו הרחקות, בטלו את הדרישה לתעודות זהות בכניסה, בטלו עבודה עם משטרה, בטלו עבודה עם אנטישמים, ונביא את הצלחת. עד אז, אתם בקרב אבוד מראש”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */