דוידסון: פה זה לא צפון קוריאה, לאן עוד נגיע?

המתיחות בין משטרת ישראל לאוהדי הפועל תל אביב המשיכה להתבטא היום (שבת) לאחר שחלק מאוהדי הקבוצה לא הורשו להיכנס בגלל שהגיעו עם חולצות שבהן כיתוב נגד המשטרה.

בעקבות המקרה, חבר הכנסת ויו”ר ועדת המשנה לספורט, סימון דוידסון, הגיב על כך ואמר: “מוציאים אוהדים בגלל חולצה? אדון בן גביר, פה זה לא צפון קוריאה! לאן עוד נגיע? את הממשלה הזו חייבים להחליף לפני שיהיה מאוחר מדי”.

סימון דוידסון (אורן בן חקון)

כזכור, אולטראס הפועל ת”א קרא לפני המשחק לאוהדים לא להיכנס בגלל הנושא ובגלל פסילת התפאורה למשחק, כשמנגד המשטרה טענה בתגובה כי היו חולצות עם הדפס בוטה נגד המשטרה ובסמכות המשטרה למנוע כניסה במידה ועולה חשש ממשי להפרת הסדר בכדי למנוע פגיעה בנפש וברכוש.