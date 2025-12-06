יום שבת, 06.12.2025 שעה 18:28
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1926-2412מכבי נתניה5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

עקב סופת ברד: המשחק בין סכנין לריינה בוטל

מזג אוויר קיצוני פקד את אצטדיון גרין שבנוף הגליל וגרם לדחיית ההתמודדות, שצפויה להתקיים ביום שני. אבו יונס: "תנאי המגרש לא מאפשרים לשחק"

|
כר הדשא בגרין (חג'אג' רחאל)
כר הדשא בגרין (חג'אג' רחאל)

המחזור ה-13 של ליגת העל נמשך בשעה זו, כשמכבי בני ריינה הייתה אמורה לארח את בני סכנין באצטדיון גרין שבנוף הגליל, אך המשחק בוטל בגלל מזג האוויר והוא צפוי להתקיים ביום שני.

על אף הציפייה להתמודדות בין שתי הקבוצות, מזג אוויר קיצוני שכלל סופת ברד קשה שכיסתה את כר הדשא בלבן, גרם לדחיית המשחק בכחצי שעה תחילה, לאחר שהוחלט שהתנאים אינם ראויים. גם החניה מחוץ לאצטדיון הוצפה.

אחרי שחצי השעה עברה במנהלת הליגות ערכו הערכת מצב, שבה הבינו כי לא ניתן לקיים את ההתמודדות ולכן זו בוטלה, כשמועד חלופי כאמור ייקבע ככל הנראה ליום שני.

מוחמד אבו יונס אמר על ההחלטה: “החלטה נכונה. באנו מוכנים לשחק כדורגל, אבל תנאי המגרש לא מאפשרים לקיים משחק. תודה לאל שהפעם אנחנו לא מעורבים. היה דבר כזה בעבר, בטח, אין מה לעשות אלה תנאי מזג האוויר. זה המצב”.

הברד באצטדיון גרין (חגהברד באצטדיון גרין (חג'אג' רחאל)
ההצפה שהגיעה אל המגרש (חגההצפה שהגיעה אל המגרש (חג'אג' רחאל)
השלולית שנוצרה (חגהשלולית שנוצרה (חג'אג' רחאל)
שופט המשחק יואב מזרחי (חגשופט המשחק יואב מזרחי (חג'אג' רחאל)
הצפה בחנייה בנוף הגליל

ההודעה הרשמית של מנהלת הליגות: “לאור כמות המים שזרמו לתוך איצטדיון בראל וחוסר היכולת לנקזם בוטל המשחק היום בין מכבי בני ריינה לבני סכנין. על מועד חלופי תצא הודעה נפרדת”.

