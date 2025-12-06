עקב סופת ברד: המשחק בין סכנין לריינה בוטל

המחזור ה-13 של ליגת העל נמשך בשעה זו, כשמכבי בני ריינה הייתה אמורה לארח את בני סכנין באצטדיון גרין שבנוף הגליל, אך המשחק בוטל בגלל מזג האוויר והוא צפוי להתקיים ביום שני.

על אף הציפייה להתמודדות בין שתי הקבוצות, מזג אוויר קיצוני שכלל סופת ברד קשה שכיסתה את כר הדשא בלבן, גרם לדחיית המשחק בכחצי שעה תחילה, לאחר שהוחלט שהתנאים אינם ראויים. גם החניה מחוץ לאצטדיון הוצפה.

אחרי שחצי השעה עברה במנהלת הליגות ערכו הערכת מצב, שבה הבינו כי לא ניתן לקיים את ההתמודדות ולכן זו בוטלה, כשמועד חלופי כאמור ייקבע ככל הנראה ליום שני.

מוחמד אבו יונס אמר על ההחלטה: “החלטה נכונה. באנו מוכנים לשחק כדורגל, אבל תנאי המגרש לא מאפשרים לקיים משחק. תודה לאל שהפעם אנחנו לא מעורבים. היה דבר כזה בעבר, בטח, אין מה לעשות אלה תנאי מזג האוויר. זה המצב”.

הברד באצטדיון גרין (חג'אג' רחאל)

ההצפה שהגיעה אל המגרש (חג'אג' רחאל)

השלולית שנוצרה (חג'אג' רחאל)

שופט המשחק יואב מזרחי (חג'אג' רחאל)

הצפה בחנייה בנוף הגליל

ההודעה הרשמית של מנהלת הליגות: “לאור כמות המים שזרמו לתוך איצטדיון בראל וחוסר היכולת לנקזם בוטל המשחק היום בין מכבי בני ריינה לבני סכנין. על מועד חלופי תצא הודעה נפרדת”.