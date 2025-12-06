"חוסר סובלנות מצד האמונים על אכיפת הסדר"

המתיחות בין משטרת ישראל לאוהדי הפועל תל אביב המשיכה להתבטא היום (שבת) לאחר שחלק מאוהדי הקבוצה לא הורשו להיכנס בגלל שהגיעו עם חולצות שבהן כיתוב נגד המשטרה.

אולטראס הפועל ת”א קרא לפני המשחק לאוהדים לא להיכנס בגלל הנושא ובגלל פסילת התפאורה למשחק, כשמנגד המשטרה טענה בתגובה כי היו חולצות עם הדפס בוטה נגד המשטרה ובסמכות המשטרה למנוע כניסה במידה ועולה חשש ממשי להפרת הסדר בכדי למנוע פגיעה בנפש וברכוש.

בתגובה לאירועים, מנהלת הליגות וההתאחדות לכדורגל הוציאו תגובה משותפת: “למשטרת ישראל תפקיד מרכזי, לא פעם כפוי טובה, בשמירה על הסדר הציבורי גם במשחקי כדורגל. השוטרים והשוטרות המסורים הם לפעמים כל ההבדל בין משחק שעובר בסדר מופתי לשמחת כולם, לבין משחק שכל קשר בינו לבין אירוע ספורטיבי לא קיים”.

המנהלת וההתאחדות לא חסכו בביקורת על פעולות המשטרה: “ועדיין, חייב להיות קו ברור בין חופש ביטוי במדינתנו לבין חוסר סובלנות משווע מצד האמונים על אכיפת הסדר כלפי מחאה לא אלימה שגורמת לאלפי אוהדים להדיר עצמם מהיציעים ולפגוע אנושות בחוויית המשחק.

“בכוונתנו לכנס בהקדם את כלל הגורמים הרלוונטיים ולקיים שיח פרודוקטיבי שימנע סיטואציה מיותרת כמו זאת שאירעה היום במשחק בין הפועל ת”א להפועל פ”ת”.