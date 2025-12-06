יום שבת, 06.12.2025 שעה 18:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1926-2412מכבי נתניה5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"חוסר סובלנות מצד האמונים על אכיפת הסדר"

במנהלת הליגות וההתאחדות לכדורגל הוציאו הודעה כנגד פעולות המשטרה במשחק של הפועל ת"א: "מחאה לא אלימה, חייב להיות קו ברור לגבי חופש הביטוי"

|
יציעים ריקים בבלומפילד (שחר גרוס)
יציעים ריקים בבלומפילד (שחר גרוס)

המתיחות בין משטרת ישראל לאוהדי הפועל תל אביב המשיכה להתבטא היום (שבת) לאחר שחלק מאוהדי הקבוצה לא הורשו להיכנס בגלל שהגיעו עם חולצות שבהן כיתוב נגד המשטרה.

אולטראס הפועל ת”א קרא לפני המשחק לאוהדים לא להיכנס בגלל הנושא ובגלל פסילת התפאורה למשחק, כשמנגד המשטרה טענה בתגובה כי היו חולצות עם הדפס בוטה נגד המשטרה ובסמכות המשטרה למנוע כניסה במידה ועולה חשש ממשי להפרת הסדר בכדי למנוע פגיעה בנפש וברכוש.

בתגובה לאירועים, מנהלת הליגות וההתאחדות לכדורגל הוציאו תגובה משותפת: “למשטרת ישראל תפקיד מרכזי, לא פעם כפוי טובה, בשמירה על הסדר הציבורי גם במשחקי כדורגל. השוטרים והשוטרות המסורים הם לפעמים כל ההבדל בין משחק שעובר בסדר מופתי לשמחת כולם, לבין משחק שכל קשר בינו לבין אירוע ספורטיבי לא קיים”.

המנהלת וההתאחדות לא חסכו בביקורת על פעולות המשטרה: “ועדיין, חייב להיות קו ברור בין חופש ביטוי במדינתנו לבין חוסר סובלנות משווע מצד האמונים על אכיפת הסדר כלפי מחאה לא אלימה שגורמת לאלפי אוהדים להדיר עצמם מהיציעים ולפגוע אנושות בחוויית המשחק.

“בכוונתנו לכנס בהקדם את כלל הגורמים הרלוונטיים ולקיים שיח פרודוקטיבי שימנע סיטואציה מיותרת כמו זאת שאירעה היום במשחק בין הפועל ת”א להפועל פ”ת”.

