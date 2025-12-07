יקיר העיר יהפוך לאויב? ספאלטי חוזר לנאפולי

באחד מסרטי גיבורי העל הגדולים ביותר בהיסטוריה הקולנועית, 'האביר האפל', נאמר המשפט - "או שאתה מת כגיבור, או שאתה חי מספיק זמן כדי לראות את עצמך הופך לנבל". למעשה, המשפט נאמר על ידי מי שבסופו של דבר, הפך מגיבור לנבל במהלך הסרט. לוצ'יאנו ספאלטי אמנם לא חי בגות'האם, אבל הוא בהחלט עובר תהליך דומה. אחרי שלקח אליפות עם נאפולי ונכנס לספרי ההיסטוריה של המועדון, הוא יפגוש את התכולים כשהוא עומד על הקווים של היריבה הגדולה ביותר שלה, יובנטוס.

מדור "שני צדדים למטבע" יסקר את המשחקים הגדולים בליגה האיטלקית עם סיפור מכל צד. והפעם, לקראת נאפולי – יובנטוס שישודר ב-ONE2: סקוט מקטומיניי ולוצ’יאנו ספאלטי.

"זה לא משנה איך יקבלו אותי, התחושה שיש לי אליהם היא של אדם שאוהב אותם", אמר ספאלטי לקראת המפגש. הוא לא יודע מה יקרה ברגע שייכנס לאצטדיון דייגו מראדונה וככל הנראה, גם אוהדי האלופה חלוקים בדעתם. מצד אחד, האיטלקי מטוסקנה שבר בצורת בת יותר מ-30 שנה עם אליפות היסטורית בעונת 2022/23, אך מצד שני הוא כעת מאמן הקבוצה שהיא ההפך הגמור מכל מה שנאפולי מייצגת.

לוצ'יאנו ספאלטי מניף את הסקודטו (IMAGO)

דרום מול צפון, עוני מול עושר, עבודה קשה מול הצלחות קלות. לא רק שהאידיאולוגיות שונות, אלא הן הפוכות. מבחינת אוהדי הפרטנופיי, אין משהו שמעורר סלידה גדולה יותר מהגברת הזקנה, שעבורם היא הרע המוחלט, כך שמי שבעבר הלא כל כך רחוק היה זה שהצעיד את נאפולי לפסגה ואף קיבל את פרס יקיר העיר, כעת מייצג את מה שהם מתעבים, גורם לחילוקי דעות בין האוהדים לאוהדים, אך גם בין האוהד לעצמו.

"יהיו שריקות בוז, לא תהיה הערכה. הוא לא היה צריך ללכת לטורינו", אמר אוהד הקבוצה לתקשורת המקומית בדרום איטליה, רגע לפני שאוהד אחר התפרץ והשיב: "הוא גרם לנו לזכות בסקודטו, אני מכבד אותו. הוא שינה את הארגון שנקרא נאפולי". כמו שם המדור, גם להחלטה של המאמן היו שני צדדים. מצד אחד, הוא החזיר את הקבוצה מדרום איטליה לבמה המרכזית, לראשונה מאז ימי מראדונה. מצד שני, קשה לסרב לקבוצה הגדולה ביותר בארץ המגף.

לוצ'יאנו ספאלטי מקבל את פרס יקיר העיר נאפולי מראש העיר (IMAGO)

המעבר גם לא היה ישיר, הרי שבתווך נכנס לנעליו של רוברטו מנצ'יני כמאמן נבחרת איטליה ופוטר. אך מה שכן תפס את האוהדים היה משפט שאמר במרץ 2025, שהאדיר את קרנו עוד יותר בזמנו: "נאפולי היא הקבוצה האחרונה שאאמן; אני בחיים לא אאמן קבוצה נוספת באיטליה". לכל זאת התווסף הקעקוע עם סמל המועדון, שעשה אחרי שזכה באליפות, שהייתה גם הראשונה שלו כמאמן. כאמור, שבעה חודשים בלבד אחרי אותה אמירה, חתם אצל הביאנקונרי. מילים לחוד ומציאות לחוד.

אם נרצה לרדת לעומק האכזבה מצד האוהדים, צריך לחזור אל עבר אותה קדנציה מדוברת. ספאלטי הגיע לקבוצה בקיץ של עונת 2021/22. באופן אירוני, האיטלקי החליף את מי שלימים ייכנס לנעליו באזורי, ג'נארו גאטוזו, שסיים במקום החמישי עונה קודם לכן. האוהדים הביעו את מורת רוחם לנוכח צירופו, שכן היה ידוע המאמן כ"לוזר". הוא ידע לבנות קבוצות שירוצו לאליפות, אך השימוש בסגל קצר פגע בו ובקבוצה אצלה עמד על הקווים, במה שהוביל בסופו של דבר לנפילה מהרגליים ברגעי ההכרעה.

לוצ'יאנו ספאלטי וג'נארו גאטוזו (IMAGO)

הוא פתח את העונה עם רצף ניצחונות, אך הקהל לא היה מרוצה מהדרך בה הקבוצה משחקת, מה שהוביל את האולטראס לגנוב לו מהרכב את ההגה ומערכת השמע, כשבנוסף תלו לו שלט כדי שיבין את המסר: "אנחנו נחזיר לך את זה, כל מה שאתה צריך לעשות זה לעזוב את הקבוצה". למרות ההצעה "המפתה", המאמן בחר להישאר, סיים במקום השלישי בעונה העונה וללא הגה החליט לנווט את הספינה התכולה עונה נוספת, כשקיבל קבוצה שמתחה את פניה, עם עזיבת הסמלים הגדולים לורנצו אינסינייה, קאלידו קוליבאלי, דריס מרטנס, פביאן רואיס ודויד אוספינה. לנעליהם היו אמורים להיכנס שחקנים אנונימיים באותם ימים כמו קים מין-ג'ה, חביצ'ה קבראצחליה ו-ויקטור אוסימן.

אז מה הוא עשה? עם סגל חדש וללא מנהיג, המאמן הצליח לבנות קבוצה בצלמו ודמותו, שתעשה את הבלתי ייאמן ותזכה בסקודטו בהפרש 16 נקודות מהמקום השני, כולל הגעה לרבע גמר ליגת האלופות, שהסתיימה בהדחה כואבת למילאן. אותה עונה היסטורית, שכאמור קטעה בצורת בת 33 שנים, הובילה את האוהדים ששדדו אותו, להחזיר לו את ההגה ומערכת השמע, כמתנת פרידה אחרי שהודיע שיעזוב בסיום אותה עונה, בה חגג את האליפות הראשונה שלו בהיסטוריה.

צפו בהנפה ובחגיגות של נאפולי במראדונה

קופצים קדימה, חזרה ליובנטוס. מי ששלטה ביד רמה בעשור הקודם בסרייה א' עם לא פחות מתשע אליפויות, נכנסה לעשור חדש בסחרור עם יותר צרות מהצלחות. לצד שני גביעי קופה איטליה בלבד, הלבנים-שחורים נקלעו למספר אירועים כלכליים שפגעו במועדון, ואף גרמו להם לוותר על עונה אירופית בעקבות פרשת ניפוח כספים ופשיטה על משרדי המועדון. הבלגן הורגש גם העונה, כשעזיבתו של מסימיליאנו אלגרי אחרי שלוש עונות בקדנציה השנייה ושמונה בסך הכל, שכללו גם חמש אליפויות, גרמה לנתון שלילי היסטורי.

טיאגו מוטה נקרא אל הדגל אחרי הצלחה בבולוניה, אך השיטה לא עבדה בצורה מוצלחת למדי והמאמן הצעיר נשלח לביתו. איגור טודור, שחקן עבר של הגברת הזקנה הגיע להחליפו אך לאחר מספר חודשים סיים את תפקידו גם כן, כשמיד לאחר מכן התבצעה פנייה לספאלטי. מינויו סימן את העובדה שבפעם הראשונה בהיסטוריית הביאנקונרי, שלושה מאמנים שונים עמדו על הקווים בשנה קלנדרית אחת. אך בשונה מהשניים שקדמו לו, מאמן נבחרת איטליה עד לא מכבר מגיע עם קבלות.

"זה חשוב שיובנטוס תחזור לנצח, ומאמן כמו ספאלטי, עם הניסיון שלו, חייב להיות האחד שיגרום לזה לקרות. זה מה שכל האוהדים מצפים", דיבר מי שמחזיק ברוב מניות המועדון, ג'ון אלקאן, רגע אחרי שחתם המאמן. ההתחלה לא הייתה פשוטה, אך ניצחון 1:2 דחוק על קרמונזה הוריד מעט את מפלס הלחץ, כשאחרי שבעה משחקים בתפקיד המאמן טרם הפסיד, עם ארבעה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו, כשלראשונה מאז שלושת משחקי פתיחת העונה, הגברת הזקנה רשמה שלושה ניצחונות רצופים.

ג'ון אלקאן (IMAGO)

הדברים רחוקים מלרוץ בצורה חלקה עבור המאמן, אבל ההשפעה שלו מתחילה לחלחל. "אנחנו מתחילים לראות את ההשפעה של ספאלטי", הצהיר מנהל העבר של ההתאחדות האיטלקית והפרשן בהווה, אנטונלו ולנטיני. "זו בהחלט יובנטוס שונה, למרות שעדיין יש הרבה מה לעשות. אפשר לשים לב לכך שהקבוצה כעת נעה הרבה יותר קדימה, תוקפת יותר, יוזמת יותר". בלם נבחרת איטליה ואינטר לשעבר, אנדראה ראנוקיה, חיזק את דבריו: "יובנטוס צריכה בנייה מחדש, ואני חושב שזה ייקח כמה שנים ולהיכנס לקבוצה באמצע העונה זה קשה, אבל הוא מאמן טוב עם צוות נהדר".

הערב (ראשון) ב-21:45, מצפה ללוצ'יאנו ספאלטי מבחן גדול ראשון כמאמן. הביאנקונרי ניצבים במקום השביעי, מרחק חמש נקודות מהאקסית נאפולי, מולה יעמוד לראשונה על הקווים מאז אותה אליפות. עבור המאמן, יש לו המון להפסיד, אבל גם מה להרוויח. את החתימה ביריבה המרה של התכולים אי אפשר לבטל, והניסיון שלו אמור לשחק תפקיד מרכזי בנטרול רעשי הרקע לרגל חזרתו לדרום. ניצחון יפגע בקהל שהוא אוהב, אבל יחבר אותו ואת קבוצתו, אולי בדרך להציל את העונה, והדרך לשם מתחילה באצטדיון על שם אחד אחר שעשה שם היסטוריה.