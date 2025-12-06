50 שנה לרצח של שחקן הכדורגל מרדכי קינד ז"ל

התאריך הוא 6.12, וזה אומר שעברו 50 שנה בדיוק לרצח האכזרי של הכדורגלן לשעבר מרדכי קינד ז”ל, בדקירה שהייתה ב-1975. כזכור, השחקן ששיחק במכבי רחובות קיימה משחק מול מכבי כפר גבירול במסגרת ליגה ג’, ועבירה שבוצעה על שוער כפר גבירול גרמה לחילופי דברים בין השחקנים.

לפתע, פרצו עשרות אוהדים של כפר גבירול למגרש, ואחד מהם, צעיר בן 17 בשם שמעון קרוה, דקר את קינד עם סכין מטבח. קינד נפל לדשא ובהמשך מותו נקבע בבית החולים קפלן. בעקבות האירוע הזה ביטלה ההתאחדות לכדורגל את משחקי ליגה ג’ ו-ד’ עד סוף אותו חודש.

יתרה מכך, הופסקה פעילותה של מכבי כפר גבירול לצמיתות, בעקבות כך שזה לא היה אירוע האלימות היחיד בו המועדון היה מעורב, כששחקניה הורחקו למשך חמש שנים. קרוה הורשע ברצח, אך היה קטין ולא הופעל נגדו עונש של מאסר עולם, אלא הוא נכלא ל-13 שנה.

קינד, שהיה בן 24 במותו, הונצח על ידי עיריית רחובות בקריאת רחוב על שמו בעקבות האירוע הטרגי כל כך שהתרחש לפני 50 שנה. בנוסף לכך, הוקמה בעיר בהמשך אנדרטה לזכרו.