ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2017-1315חטאפה7
2020-1415אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1515מיורקה15
1422-1314ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

אלונסו: אמבפה זה אמבפה ורונאלדו זה רונאלדו

מאמן ריאל לפני סלטה מחר ב-22:00 (חי בערוץ ONE): "שניהם אגדות, צריכים להפיק את המיטב מזה שיש לנו את קיליאן". וגם: השינוי החיובי של ויניסיוס

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

ריאל מדריד חוזרת מחר (ראשון) לסנטיאגו ברנבאו ותארח ב-22:00 את סלטה ויגו, כשצ'אבי אלונסו התייצב למסיבת העיתונאים ודיבר באריכות על מצבו של הסגל, על השחקנים המרכזיים ועל הציפיות מהמשחק הקרוב. המאמן התייחס לסוגיות מקצועיות, פציעות, הדינמיקה בחדר ההלבשה וההתקדמות של כמה מהשחקנים הצעירים.

האם מיליטאו יכול לשחק כמגן ימני?
"זו אפשרות, אנחנו צריכים לראות מה יש לנו במרכז ההגנה. אני חושב שזה היה נגד… סנגל? הוא שיחק כמגן ימני בנבחרת ברזיל ועשה זאת מצוין. יש לו את היכולת הזו. הוא מזכיר לי קצת את פפה, הוא היה תחרותי וידעת שלא משנה איפה הוא ישחק, הוא יהיה תחרותי. איפה שמיליטאו יצטרך, שם הוא יהיה".

מה אתה חושב על חואן מרטינס? ומה הוא צריך לעשות כדי לבצע את הקפיצה לערך ולערוך בכורה בקבוצה הראשונה?
"אני רואה אותו עושה עבודה מצוינת, כמו כולם בקאסטייה. אלברו ארבלואה עושה עבודה נהדרת וכולם עוזרים לנו מאוד באימונים. אלברו חבר טוב שלי, אנחנו מכירים היטב וזה חשוב. חואן זומן, ואם נצטרך, הוא יקבל הזדמנויות. כפי שנראה בהמשך".

איך אתה מרגיש באופן אישי?
"אני בסדר, תודה. אני יודע איפה אני נמצא, את הדרישות של המועדון, ושאני צריך את הרוגע הדרוש כדי להתמקד במה שחשוב. להיות ביקורתי כלפי עצמי, אבל בלי להלקות את עצמי".

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

מה היה המפתח לשיפור של הקבוצה?
"היו לנו שלושה משחקים ללא ניצחון, שבהם לא היינו ברמה, עם הכדור ובלעדיו. אבל העקביות היא המפתח, בלי קשר לסגנון של היריבה".

נדמה שארדה גולר מתקשה יותר.
”יש לו את היכולת לשחק בגבהים שונים ולהשפיע במינונים שונים, בהתאם לצורכי הקבוצה. הוא יכול לנהל משחק ולספק את המסירה המכריעה. הוא יכול גם להגיע מאוחר לרחבה. הוא מסתגל לסיטואציה שסביבו. האיכות הזו מוסיפה גמישות לתוכנית המשחק. אבל הוא מתפתח במהירות, ואנחנו צריכים להשקיע בו, כפי שאמרתי במונדיאל, כי הוא יוצא מן הכלל".

אם היית צריך לבחור – כריסטיאנו או אמבפה?
"כריסטיאנו הוא כריסטיאנו, וקיליאן הוא קיליאן. שניהם יוצאי דופן ואגדות. יש לנו מזל גדול שיש לנו את קיליאן, ואנחנו צריכים להפיק מזה את המירב".

אמבפה ורונאלדו (רויטרס)אמבפה ורונאלדו (רויטרס)

האם אתה מודאג מכמות הפציעות?
"אנחנו עובדים כדי להחזיר רבים מהם כמה שיותר מהר. יהיו חדשות טובות בטווח הקצר. אלו תקופות שצריך לחיות איתן. המטרה שלנו היא להפוך את זה מהר ככל האפשר ולהתחרות עם מה שיש".

מה דעתך על ההשוואה בין כריסטיאנו לאמבפה?
"קיליאן בדרך לעשות היסטוריה בריאל מדריד, כמו שכריסטיאנו עשה. השאפתנות שלו, המספרים שלו. הוא בין הנבחרים. לעבוד איתו ביום יום זה נהדר, הרצון שלו להשפיע על אחרים, האנרגיה המדבקת שלו, זה משהו שהוא חולק עם כריסטיאנו. שם אני רואה דמיון".

מה השתנה אצל ויניסיוס?
"הוא במקום מצוין, אישית ומקצועית. הוא נראה כל כך שמח. חבל שהוא לא כבש ביוון או בבילבאו, אבל כשרואים אותו מחייך, זה מדביק את כל הקבוצה. זה חיוני שהוא יהיה במצב הזה. מקווה שמחר הוא יצליח לתרגם את התחושות האלו לשער".

ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)

האם המשחק בסן מאמס היה נקודת מפנה?
"זה היה משחק טוב, אמרתי את זה. מלא ושלם. ועכשיו אנחנו רוצים לבנות על זה. לנצח עוד משחקים ולהיות כמה שיותר גבוה בטבלה, כי באפריל ובמאי אנחנו צריכים להיות איפה שאנחנו צריכים להיות".

האם ואלוורדה הוא מגן טוב?
"אני זוכר משחקים שבהם הוא היה מצוין: בארסה, יובה… אנחנו יודעים מה העמדה שלו, אבל הוא מאוד נדיב, הוא רוצה לעזור לקבוצה, לסמל, והוא מגלם בצורה מושלמת את הערכים של המועדון. זה פריבילגיה אמיתית שיש אותו".

פדריקו ואלוורדה (IMAGO)פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

האם נראה את ואלוורדה שוב כמגן ימני?
"אנחנו צריכים להעריך איזו החלטה נקבל, אבל יש אפשרויות אחרות. פדה תמיד שם את הצרכים של הקבוצה לפני הכל ותמיד שיחק ברמה גבוהה שם. אבל ייתכן שיהיו גם אפשרויות אחרות. נראה".

