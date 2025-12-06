אולטראס הפועל ת"א קרא לקהל לצאת מהאצטדיון

כבר לא שנה ולא שנתיים שיש מתיחות בין הרבה קהלים לבין חברות אבטחה ומשטרה, ובין הקהלים הללו ניתן גם להכניס את אוהדי הפועל תל אביב. האדומים ישחקו היום (שבת, 15:00) נגד הפועל פתח תקווה, ורגע לפני המפגש אולטראס המועדון פרסם הודעה בה הוא קורא לכל הקהל לעזוב את בלומפילד ולא להיכנס להתמודדות.

ההודעה של אולטראס הפועל ת”א: “ביום חמישי האחרון החליטה משטרת ישראל שהתפאורה להיום לא נכנסת, לא פלקטים, לא דגלים, לא שלט הסבר. נשכנו שפתיים כדי שהקבוצה לא תיפגע. המשכנו הלאה והגענו רגיל. יש נהלים חדשים ביפו מסתבר, מי שלובש חולצה שלא נראית למשטרה עף החוצה, מקבל מכות, נעצר. שלטי גדר, תופים, דגלים, מרצ’נדייס, הכל החוצה”.

עוד נרשם: “המשטרה לא סופרת גם את הנהלת המועדון, רק יודעת לקחת ממנה את הכסף כדי ‘לאבטח’ את האירוע. אנחנו לא ניתן יד לקרקס הזה. אנחנו יצאנו החוצה. קוראים לכל הקהל לצאת החוצה ולא להיכנס לאצטדיון, בכל השערים. הגיע הזמן לשים סוף לקרקס הזה”.