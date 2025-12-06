יום חמישי, 25.12.2025 שעה 10:51
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

"שערוריה": ביקורת בנורבגיה על הפרס לטראמפ

נשיא ארה"ב קיבל פרס מפיפ"א, ליזי קלאבנס יו"ר ההתאחדות, המאמן סולבאקן וגורמים נוספים בכדורגל הנורבגי ביקרו בחריפות: "מהרגעים המביכים אי פעם"

|
אינפנטינו מצטלם עם טראמפ בטקס (IMAGO)
אינפנטינו מצטלם עם טראמפ בטקס (IMAGO)

טקס ההגרלה של מונדיאל 2026 שנערך בוושינגטון אמור היה לעסוק בכדורגל בלבד, אך זכה לטלטלה תקשורתית עולמית בעקבות הענקת פרס השלום של פיפ"א לדונלד טראמפ. בעוד בפיפ"א הציגו את המתנה כנובעת מ"הערכה של מיליארדי אוהדים", בנורבגיה הגיבו בזעם, מה שהפך את המדינה הסקנדינבית למובילה בגל המחאה.

נשיאת התאחדות הכדורגל הנורבגית, ליזי קלאבנס, לא ניסתה לרכך את דבריה: "אני לא חושבת שאפשר לקחת את זה ברצינות", אמרה לתקשורת המקומית. "אנחנו צריכים לשמור על דריכות ולוודא שפיפ"א מתמקדת בכדורגל ולא בדברים כאלה". לטענתה, טקס ההענקה היה "ממושך ולא הולם". גם מאמן הנבחרת, סטאלה סולבאקן, הביע תדהמה: "זה היה מחזה מוזר בהרבה מובנים. אין לי איך לייפות את זה".

הביקורת בנורבגיה לא הסתכמה בדעות אישיות. מיגל מאדורו, מי שעמד בראש הגוף המפקח העצמאי של פיפ"א אחרי בחירתו של ג'אני אינפנטינו ב־2016, התריע כי מדובר בחריגה חמורה מהתקנון. לדבריו, עקרון הניטרליות הפוליטית של פיפ"א נרמס: "הבעיה מתחילה כשהפרס הולך למישהו שהוא פוליטיקאי פעיל. זה סימן פוליטי לכל דבר". הוא אף ציין כי ועדת האתיקה של פיפ"א חייבת לפתוח בחקירה נגד אינפנטינו.

גג'אני אינפנטינו (IMAGO)

התקשורת הנורבגית הציפה בהמשך שאלות קשות על אופן הבחירה: אין קריטריונים, אין ועדה, ואין הליך בחירה ידוע. לדברי מאדורו, "אם ועדת האתיקה תחליט שאין כאן הפרת כללים, הם יצטרכו להסביר איך הגיעו לזה". התקשורת המקומית הדגישה כי אף שהפרס הוקם לאחר שטראמפ לא זכה בנובל, הטקס הוצג כמיוחד ומותאם עבורו באופן חריג.

במקביל, גם גורמי זכויות אדם הביעו חשש כבד. מינקי וורדן מארגון Human Rights Watch השוותה את הסיטואציה ל"ספורט-וושינג" שנעשה במונדיאל ברוסיה 2018 ובקטאר 2022. לדבריה, "זה נראה כמו ניסיון להשתמש באירוע ספורטיבי עולמי לקידום פוליטי", והזהירה מפני השפעות על אוהדים, שחקנים וקהילות שלמות.

גם בנורבגיה עצמה נרשמה סערה ציבורית. עיתונאים, שחקנים לשעבר וקולות מרכזיים במדינה הפנו ביקורת קשה. "אחד הרגעים המביכים בהיסטוריה של הכדורגל", כתב מומחה הכדורגל לארס טשארנאס. הכדורגלן לשעבר סטאן קולימור סיכם: "ראיתי כבר הכל עכשיו".

ליזי קלאבנס (IMAGO)ליזי קלאבנס (IMAGO)

בסופו של דבר, בארגונים הנורבגיים סיכמו את האירוע במילה אחת: "שערורייה". עבורם, הענקת הפרס לטראמפ אינה עוד מחווה טקסית, אלא "מסמר נוסף בארון האמון הציבורי בהנהגת פיפ"א".

