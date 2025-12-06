סימין ושריר הפסידו בקרב על מדליית הארד בטוקיו

יוסי סימין וגילי שריר התמודדו על מדליית הארד בגראנד סלאם טוקיו בג'ודו, אך הפסידו ולא זכו לעמוד על הפודיום. גראנד סלאם טוקיו בג'ודו יצא לדרך הלילה (בין שישי לשבת) בהשתתפות נציגות ישראלית מרשימה, אך בתום יום התחרויות הראשון לנבחרת של שני הרשקו עדיין אין מדליות.

יוסי סימין, שהתחרה במשקל של עד 100 ק"ג, פתח עם ניצחון בקרב הראשון מול היריב מאוגנדה ג'רמיין אמפאלאני באיפון מהיר, ניצח גם את שאון קים הקוריאני, אך הפסיד ברבע הגמר ליפני ריאוטרו מאסוצ'י. בעקבות זאת, הישראלי נשר לבית הניחומים, שם ניצח את מרטין בז'צ'ק הצ'כי שעשה טעויות ונענש - והעפיל לקרב על מדליית הארד, אך הפסיד לאלוף העולם מאטביי קניקובסקי הרוסי.

גילי שריר הופיעה לתחרות ב-63 ק"ג. בקרב הראשון, ניצחה את הימאנשי טוקאס ההודית, לאחר מכן גברה בעונשים על קטרין ביוקמין-פינאר, ברבע הגמר ניצחה בעונשים את אנג'ליקה שימנסקה הפולנית, אך בחצי הגמר הפסידה לקירארי יאמאגוצ'י היפנית ביוקו. משם, שריר נשרה לקרב על מדליית הארד, בו היא הפסידה שוב לרנאטה זאחובה הצ'כית, אלופת אירופה בשנתיים האחרונות.

כרם פרימו בת ה-20, שהתחרתה גם היא במשקל של עד 63 ק"ג, אומנם ניצחה בקרב הראשון שלה, אך הפסידה בהמשך לאותה רנאטה זאחובה מצ'כיה והודחה מהתחרות.

גם תמר מלכה (עד 48 ק"ג) הפסידה ליפנית ברבע הגמר ולאחר מכן הפסידה בבית הניחומים. תמנע נלסון לוי (57 ק"ג) הפסידה בקרב הראשון למי שיראקנה, היפנית בת ה-20 שהיא גם אלופת העולם לנוער, והודחה בשלב מוקדם.