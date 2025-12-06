חלאילי וסן ז'ילואז סיימו ב-1:1 עם גנט וגאנדלמן

יום שבת הגיע וזה אומר שיש לא מעט משחקים ברחבי הגלובוס, כשרוב הליגות כבר הרימו קצב והקבוצות ממשיכות במרדף אחרי היעדים. מי שעוד נמצאים במרדף אחרי היעדים ומנסים לעזור לקבוצות אלו הם הליגיונרים שלנו מעבר לים, והיום חלק מהם שיחקו.

# ענאן חלאילי ואוניון סן ז’ילואז קיוו להתאושש בביתם לאחר ההפסד לאנדרלכט, אך נתקלו בגנט ועומרי גאנדלמן שלא איפשרו לזה לקרות. מאטיס סאמויס העניק יתרון מפתיע לאורחת, קווין מאק-אליסטר רק השווה והקבוצות סיימו ב-1:1 שמהווה איבוד נקודות שני ברצף למוליכת הליגה הבלגית. שני הישראלים פתחו בהרכבים, כשחלאילי הוחלף בדקה ה-90 וגאנדלמן שיחק בכל המשחק.

עומרי גאנדלמן (IMAGO)

# ניקיטה סטויאנוב ודינמו בוקרשט פגשו למשחק מסקרן את סטיאווה בוקרשט בחוץ, כשהבלם הישראלי אמנם סיים עם שער נקי נוסף וסיים משחק שלם על המגרש, אך קבוצתו איבדה נקודות במרוץ האליפות עם 0:0 מאכזב.

# מחמוד ג’אבר שיחק 89 דקות במדי סנט אטיין, כשזו ספגה הפסד מאכזב במיוחד מול דנקרק. שער בודד של בארדלי בדקה ה-79 הכריע בדרך ל-0:1 שעשוי להוריד את הישראלי וקבוצתו מהמקום השני שמוביל להעפלה לליגה הראשונה בצרפת.

# המחזור האחרון בליגה היפנית סימן יום דרמטי במיוחד עבור שני הנציגים הישראלים, דין דוד ונטע לביא, שסיימו עונה רוויה בתנודות לצד תחושת החמצה. עבור דוד, שעלה מהספסל בדקה ה-77, המשחק מול קאשימה אנטלרס היה ניסיון אחרון לסיים את השנה בטעם טוב, אך יוקוהאמה מרינוס נכנעה 2:1, ובסופו של דבר גם ראתה את היריבה חוגגת אליפות.

# גם נטע לביא סגר את השנה בצורה מאכזבת. הקשר הישראלי נכנס כמחליף בדקה ה-74 במשחק של מאצ'ידה זלביה מול קאשיווה רייסול, אך קבוצתו הפסידה 1:0 במשחק שסימל היטב את התקופה האחרונה של המועדון. למרות ההפסד, מאצ'ידה סיימה את העונה במקום השישי עם 60 נקודות, נתון שמעיד על יציבות יחסית לאורך השנה, אך את ההצגה גנבה קאשיווה רייסול, שהשלימה עונה מוצלחת במיוחד וסיימה כסגנית האלופה.

נטע לביא (IMAGO)

# אמדספור של דיא סבע ממשיכה במסע שלה אל עבר הליגה הראשונה בטורקיה, כשרשמה ניצחון דרמטי 3:4 על אומרנייספור. הקשר הישראלי, לו שישה שערים ושני בישולים עד כה העונה, רשם משחק טוב וסיים כאחד מהמצטיינים, על אף שלא כבש או בישל והוחלף בדקה ה-77. קבוצתו מדורגת שנייה בטבלת הליגה הטורקית השנייה, כשהיא בשוויון נקודות עם המוליכה פנדיקספור לה משחק חסר.

# עבדאללה חליחל לא פתח בהרכב של דילה גורי הגאורגית, אך הוא עלה מהספסל בדקה ה-59 ובדקה ה-75 גם כבש ב-2:2 של קבוצתו נגד דינמו טביליסי, במסגרת המחזור האחרון בליגה המקומית. לאור התיקו המאכזב, חליחל וחבריו הפסידו למעשה את האליפות בשתי נקודות לסבורטלו טביליסי.

# כארם זועבי נכנס כמחליף בדקה ה-79 במשחקה של ריו אווה כשהיא הייתה במצב של 1:1 מול נועלת הטבלה אבס, ובדקה ה-90+3 קבוצתו זכתה בפנדל אותו תרגם קלייטון לשער ניצחון חשוב עם 1:2 בסיום שמרחיק אותה מהתחתית.

# יונתן מולדר נכנס בדקה ה-30 במשחק של סלובצקו מתחתית הליגה הצ’כית, קבוצתו ניצחה 0:3 מפתיע במיוחד על ויקטוריה פלזן שבחלק העליון של הטבלה בזירה המקומית.

# שון וייסמן שיחק 70 דקות במדי בלאו וייס לינץ, שהפסידה 2:0 למוליכה רד בול זלצבורג ונותרה תקועה עמוק במקום האחרון.