חיכיתם לזה: סיכויי הזכייה העדכניים במונדיאל

הסימולציה של Football Meets Data לאחר הגרלת שלב הבתים במונדיאל 2026 מציגה תמונה מרתקת לגבי סיכויי העלייה, הפתעות אפשריות והיררכיית הכוחות בין 48 הנבחרות. ההנחה בסימולציה היא שבפלייאוף העפילו דנמרק, איטליה, טורקיה, אוקראינה, עיראק והרפובליקה של קונגו, ומשם נבנתה תחזית מפורטת לכל בית.

בבית 1, מקסיקו פייבוריטית ברורה למקום הראשון עם 46.4%, בעוד דנמרק נושפת בעורפה עם 30.6%. לפי הסימולציה שתי הנבחרות יסיימו עם 6 נקודות כל אחת, דרום קוריאה תסתפק במקום השלישי ודרום אפריקה תסיים אחרונה. סיכויי העלייה גבוהים במיוחד עבור מקסיקו (90.5%) ודנמרק (84.2%).

בבית 2 מקבלים בית צמוד מאוד: קנדה מובילה במאבק על הפסגה עם 36.8%, לפני שווייץ (34.4%) ואיטליה (27.4%). מבחינת העפלה, שלוש הנבחרות כמעט זהות, שווייץ עם 89.1%, קנדה צמודה עם 88.7%, ואיטליה מעט מאחור עם 84.2%.

בבית 3 ברזיל נראית בטוחה בראש הבית עם 55% סיכוי לסיים במקום הראשון ו-92.9% להעפיל. מרוקו אחריה עם 78% לעלייה ו-22.6% לפסגה, סקוטלנד עם סיכוי של 73.8% לעלות ורק 19% למקום הראשון. האיטי צפויה להפסיד את כל משחקיה (0 נקודות) וסיכויי העלייה שלה עומדים על 25.2%.

שחקני נבחרת ברזיל (רויטרס)

בית 4 מציג בית פתוח מאוד: טורקיה מובילה את מאבק הפסגה עם 32.7%, ארה"ב אחריה עם 26.8%. סיכויי העלייה של השתיים עומדים על 75.6% ו-71.5% בהתאמה, כשפרגוואי קרובה מאוד עם 68.6% ו-24.2% לפסגה. גם אוסטרליה לחלוטין בתמונה עם 57.9% להעפיל.

בבית 5 אקוודור מפתיעה ונחשבת לפייבוריטית ראשית עם 47.8% לפסגה, מעט מעל גרמניה שלה 44.3%. לשתיהן סיכויי עלייה כמעט ודאיים: אקוודור עם 94.5%, גרמניה עם 93.2%. חוף השנהב עם 50% להעפיל וצפויה לסיים שלישית, בעוד קורסאו תסיים אחרונה עם 24% בלבד לעלות ועם 0 נקודות.

שחקני גרמניה (IMAGO)

בבית 6 הולנד מובילה את התחזית עם 46.3% לפסגה ו-89.3% להעפיל. יפן אחריה עם 30% למקום הראשון ו-81.9% לעלייה. אוקראינה אמורה לסיים שלישית, אך עם סיכוי מכובד מאוד של 68.6% להעפיל. טוניסיה צפויה להיות מודחת עם 59% לסיים רביעית.

בבית 7 בלגיה פייבוריטית ברורה עם 48.8% לפסגה ו-88.7% להעפיל. איראן נהנית מסיכוי גבוה לעלות (77.4%) אך רק 28% למקום הראשון. מצרים אמורה לסיים שלישית, אך עדיין עם 56% לעלות לשמינית, וניו זילנד אמנם צפויה להיות רביעית, אך סיכוייה אינם נמוכים כלל, 47% לעלות.

בבית 8 ספרד חזקה במיוחד: 99.4% להעפיל, 79.5% לסיים ראשונה ו-17.9% למקום השני. אורוגוואי ממוקמת היטב אחרי הספרדים עם 57.7% למקום השני ו-87.9% להעפיל. ערב הסעודית עם 33.4% לעלות, כף ורדה אחרונה עם 27.2%.

שחקני ספרד חוגגים (IMAGO)

בבית 9 לצרפת יתרון ברור, 55.7% לפסגה ו-94.3% לעלות. נורבגיה אחריה עם 27.7% לפסגה ו-83.2% להעפיל. סנגל צפויה להיות שלישית (38.5% למקום שלישי, 13.7% פסגה, 64.4% העפלה). עיראק אחרונה עם 25.4% בלבד לעלות.

בבית 10 ארגנטינה מקבלת תחזית כמעט מושלמת: 74.6% לפסגה, 18% למקום השני ו-97.4% להעפיל. אוסטריה צפויה לסיים שנייה (15.1% פסגה, 73.5% העפלה). אלג'יריה עם 51.8% לעלות מהמקום השלישי, וירדן עם 37.2% בלבד.

נבחרת ארגנטינה עם גביע המונדיאל (IMAGO)

בבית 11 של פורטוגל דווקא קולומביה היא הפייבוריטית לפסגה עם 45.9%, מול 40.9% של פורטוגל. שתיהן עם סיכויי עלייה גבוהים מאוד, 92.1% ו-90.6%. אוזבקיסטן עם 53.6% לעלות, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו עם 29.4%.

בבית 12 אנגליה שולטת עם 96.2% להעפיל ו-57.5% לפסגה. קרואטיה קרובה מאחור עם 31.6% למקום הראשון ו-90.1% לעלות. פנמה מוערכת מאוד עם 63.3% לעלות מהמקום השלישי, וגאנה האחרונה עם 17.3%.

ההסתברויות לנוקאאוט ולזכייה

לספרד וארגנטינה הסיכוי הכי גבוה להעפיל מהבתים, וגם לגמר. לספרד סיכוי של 76.7% לעלות לשמינית, 55.8% לרבע, 43.1% לחצי הגמר ו-31% להעפיל לגמר (20.5% לזכות) ארגנטינה האלופה עם סיכוי של 65.6% לעלות לשמינית, 49.4% לרבע, 34.4% לחצי הגמר ו-22.6% לגמר (זכייה מוערכת ב-13.7%) לצרפת סיכוי של 69% להגיע לשמינית, גבוה משל ארגנטינה, אך רק 46% להגיע לרבע, 30.2% לחצי הגמר ו-16.7% לגמר (9.1% סיכוי לזכות).

שחקני צרפת (IMAGO)

אנגליה עם סיכוי של 65.5% לשמינית, 40.3% לרבע הגמר, 25% לחצי הגמר ו-14.6% לגמר (8% לזכות). קולומביה המפתיעה מדורגת חמישית בסיכויי הזכייה עם 5.3% לזכות, כאשר יש לה סיכוי של 58.8% לשמינית, 33.6% לרבע הגמר, 18.8% לחצי הגמר ו-10.1% להגיע לגמר. פורטוגל מיד אחריה עם 55.4% להגיע לשמינית, 30.3% לרבע, 16.5% לחצי הגמר ו-8.6% לגמר (סיכוי של 4.5% לזכות).

במקום השביעי ברזיל עם סיכוי של 56% להגיע לשמינית, 32.6% לרבע, 18.4% לחצי הגמר (עד כה יותר מפורטוגל), אך סיכוי של 4.2% בלבד לזכות. לאחר מכן מופיעות הולנד (3.4% לזכות), אקוודור (2.8%), קרואטיה (2.5%), מקסיקו (2.5%), קנדה (2.4%) נורבגיה (2.2%) וגרמניה רק במקום ה-14 עם סיכוי של 2% לזכות.