הוועד האולימפי יממן תוכניות ופרויקטים באיגודים

הוועד האולימפי בישראל יפנה לאיגודים האולימפיים ויציע להם לממן פעילויות או פרויקטים מיוחדים לקראת אולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028, וזאת מכספי תרומות שגייס הארגון בשנה האחרונה, במטרה לייצר הישגים נוספים במשחקים האולימפיים.

הוועד האולימפי צפוי לפרסם מחר (ראשון) קול קורא לאיגודים על מנת שיבואו להציג בפני הארגון “תוכניות מזיזות מחוג” לקראת אולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028. כלומר, תוכניות משנות מציאות כאשר ענפי הספורט האולימפיים יוכלו להגיש בקשות להשקעה בפרויקטים שהמדינה לא מממנת במסגרת כספי התמיכה באופן שוטף, וייתכן והם יזכו לתקציב משלים מהוועד האולימפי בקרוב.

הכוונה של היו״ר יעל ארד, שיזמה את המהלך, היא לפנות לאיגודים ולבקש מהם תוכניות מקצועיות כיצד למקסם את פעילות הספורטאים מהענפים שלהם באופן מיוחד. לדוגמה, למנף השגת קריטריון בענף חדש שיגיע לראשונה למשחקים האולימפיים, לממן פעילות ייחודית במטרה להשיג מדליה בענף ספורט חדש שלא זוכה לתקציבים גבוהים כרגע, לשמר מעמד בינ״ל של ענף מסוים, להשקיע בספורטאים צעירים בעלי פוטנציאל להצלחה וכדומה.

יעל ארד (שחר גרוס)

הפרויקט ייפרס על פני שלוש שנים, מ-2026 עד 2028, מתוך מחשבה לעזור לספורט הישראלי ולהביא רעיונות חדשים שיעזרו לו להתרומם ולהתרחב. גורם המעורה בפרטים ציין: “זה יכול להיות פרויקט משנה מציאות, המטרה היא לא לעשות עוד מאותו דבר, אלא להביא עוד כסף שיקדם את הספורט במדינה. הכל ימומן באמצעות קרן התרומות של הוועד האולימפי והפראלימפי”.

כזכור, כפי שנחשף בתוכנית שיחת היום ב-ONE, הוועד האולימפי התחיל בתקופה האחרונה בגיוס כספים המוני באופן אקטיבי מתורמים בחו״ל, במטרה לסייע לספורטאים הישראלים בהכנות לקראת משחקי לוס אנג'לס 2028. קמפיין הגיוס התחיל בארצות הברית, כאשר 70% מהתרומות ילכו לוועד האולימפי ו-30% לוועד הפראלימפי. בחודש שעבר הייתה סדרת פגישות ראשונה במיאמי וגויסו סכומי כסף משמעותיים, כך לפי גורמים בספורט האולימפי.

כעת מתברר כי המטרה של יעל ארד היא להביא לראשונה תמיכה חיצונית משמעותית לספורטאים או לנבחרות בעלי פוטנציאל, כך שישראל תרחיב את המשלחות למשחקים האולימפיים הקרובים ואף תגיע להישגים נוספים בלוס אנג׳לס 2028, באמצעות גיוס התרומות דרך הקרן. לאחרונה הוקמה ועדת תרומות בוועד האולימפי, ועדה מיוחדת שתדע איך לחלק ולהעביר את התקציבים הללו לאיגודים, והכל יתנהל לפי שיקולים אסטרטגיים ותחת פיקוח של ועדת ההיגוי.