מסי בישל וזכה ב-MLS, אלבה ובוסקטס פרשו

עוד תואר לארון. ליאו מסי ואינטר מיאמי עשו זאת בענק וזכו הערב (שבת) באליפות ה-MLS של ארצות הברית בפעם הראשונה שלהם אי פעםף אחרי שניצחו 1:3 את ונקובר ווייטקאפס של תומאס מולר בגמר הפלייאוף בליגה בצ’ייס סטדיום בפלורידה.

אינטר מיאמי בעונה פשוט חלומית. בהיסטוריה הקצרה שלה היא מעולם לא זכתה באליפות המזרח. בעונות קודמות היא לא רק כשלה בהעפלה לפלייאוף, אלא אף סיימה במקום האחרון בטבלה. רק לפני שנתיים, לפני שמסי הגיע למיאמי, במועדון סיימו את עונת 2023 במקום ה-15, עובדה שמדגישה את השיפור האדיר שהמועדון עבר, בעיקר בזכות המנהיג שלו, הכוכב הארגנטינאי.

זה כמובן לא רק מסי. לואיס סוארס, ג’ורדי אלבה וסרחיו בוסקטס איתו, כאשר שני הספרדים פרשו לאחר המשחק הזה ועשו זאת בסטייל ועם תואר, כאשר על הקווים גם כן נמצא חבר ותיק מהימים בברצלונה בדמות חאבייר מסצ’ראנו, שהוביל את הזכייה.

המשחק נפתח בצורה חלומית עבור הוורודים שעלו ליתרון מהיר כבר בדקה השמינית, אחרי שמסי ביצע פעולה גדולה והתחיל התקפה יפה, בסיומה אוקמפו כבש שער עצמי. עד המחצית לא נכבשו שערים נוספים, ואינטר מיאמי ירדה להפסקה ביתרון 0:1.

אלא שבחצי השני, ונקובר התעוררה והעלתה הילוך, ואחרי מספר מצבים גם מצאה את הרשת. אלי אחמד ניצל תגובה איטית של רוקו נובו בין הקורות ואיזן ל-1:1. אבל אז, כמו שהוא יודע, מסי השתלט על העניינים, חטף כדור בחצי המגרש של ונקובר, השאיר את רודריגו דה פול מול השוער, והקשר הוותיק גלגל פנימה בדרך ל-1:2.

בתוספת הזמן, מסי סיים עוד מהלך אישי מבריק עם בישול נהדר נוסף, הפעם לטדאו אז׳נדה, שכבש וחתם את תוצאת המשחק עם 1:3 ואליפות נהדרת והיסטורית.