מסי בישל וזכה ב-MLS, אלבה ובוסקטס פרשו

עשו את זה: אינטר מיאמי גברה 1:3 על ונקובר של מולר וזכתה באליפות ארה"ב, כשהפרעוש כיכב עם שני בישולים גדולים, והמגן והקשר האגדיים פרשו בסטייל

מערכת ONE | 06/12/2025 21:30
יום שבת, 06/12/2025, 21:45אצטדיון צ'ייסליגה אמריקאית - גמר
ונקובר ווייטקאפס
הסתיים
3 1
שופט: דרו פישר
אינטר מיאמי
עוד תואר לארון. ליאו מסי ואינטר מיאמי עשו זאת בענק וזכו הערב (שבת) באליפות ה-MLS של ארצות הברית בפעם הראשונה שלהם אי פעםף אחרי שניצחו 1:3 את ונקובר ווייטקאפס של תומאס מולר בגמר הפלייאוף בליגה בצ’ייס סטדיום בפלורידה.

אינטר מיאמי בעונה פשוט חלומית. בהיסטוריה הקצרה שלה היא מעולם לא זכתה באליפות המזרח. בעונות קודמות היא לא רק כשלה בהעפלה לפלייאוף, אלא אף סיימה במקום האחרון בטבלה. רק לפני שנתיים, לפני שמסי הגיע למיאמי, במועדון סיימו את עונת 2023 במקום ה-15, עובדה שמדגישה את השיפור האדיר שהמועדון עבר, בעיקר בזכות המנהיג שלו, הכוכב הארגנטינאי.

זה כמובן לא רק מסי. לואיס סוארס, ג’ורדי אלבה וסרחיו בוסקטס איתו, כאשר שני הספרדים פרשו לאחר המשחק הזה ועשו זאת בסטייל ועם תואר, כאשר על הקווים גם כן נמצא חבר ותיק מהימים בברצלונה בדמות חאבייר מסצ’ראנו, שהוביל את הזכייה.

המשחק נפתח בצורה חלומית עבור הוורודים שעלו ליתרון מהיר כבר בדקה השמינית, אחרי שמסי ביצע פעולה גדולה והתחיל התקפה יפה, בסיומה אוקמפו כבש שער עצמי. עד המחצית לא נכבשו שערים נוספים, ואינטר מיאמי ירדה להפסקה ביתרון 0:1.

אלא שבחצי השני, ונקובר התעוררה והעלתה הילוך, ואחרי מספר מצבים גם מצאה את הרשת. אלי אחמד ניצל תגובה איטית של רוקו נובו בין הקורות ואיזן ל-1:1. אבל אז, כמו שהוא יודע, מסי השתלט על העניינים, חטף כדור בחצי המגרש של ונקובר, השאיר את רודריגו דה פול מול השוער, והקשר הוותיק גלגל פנימה בדרך ל-1:2. 

בתוספת הזמן, מסי סיים עוד מהלך אישי מבריק עם בישול נהדר נוסף, הפעם לטדאו אז׳נדה, שכבש וחתם את תוצאת המשחק עם 1:3 ואליפות נהדרת והיסטורית.

מחצית שניה
  • '90+10
  • החלטת שופט
  • זה נגמר! ליאו מסי ואינטר מיאמי ניצחו 1:3 וזכו באליפות ה-MLS!
  • '90+9
  • כרטיס צהוב
  • רוקו נובו ספג כרטיס צהוב
  • '90+6
  • שער
  • שער! אינטר מיאמי עלתה ל-1:3: זה שלה! ליאו מסי עצר על החזה כדור עומק, ובנגיעה הקפיץ לאז׳נדה שנשאר לבד מול השוער וכבש. בישול גאוני לפרעוש
  • '90+4
  • כרטיס צהוב
  • סבסטיאן ברהלטר ספג כרטיס צהוב
  • '90+1
  • חילוף
  • ג׳יידון נלסון נכנס במקום עמנואל סאבי
  • '90+1
  • חילוף
  • איאן פריי יצא, מרסלו וייגדנט נכנס במקומו
  • '86
  • כרטיס צהוב
  • מתיאס לבורדה ספג כרטיס צהוב
  • '86
  • כרטיס צהוב
  • רודריגו דה פול ספג כרטיס צהוב
  • '82
  • חילוף
  • אנדרס קובס יצא, קנג׳י נקאמורה נכנס במקומו
  • '78
  • חילוף
  • יאניק ברייט נכנס במקום מטאו סילוטי
  • '74
  • כרטיס צהוב
  • אנדרס קובס ספג כרטיס צהוב
  • '71
  • שער
  • מסי חילץ כדור בחצי המגרש של ונקובר, ובמסירה גדולה השאיר את רודריגו דה פול מול טקאוקה, הקשר גלגל פנימה מקרוב
  • '68
  • חילוף
  • גם רלף פריסו יצא, ג׳ואדריק פיופ נכנס במקומו
  • '68
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל ונקובר. אלי אחמד, כובש השער, יצא. במקומו נכנס ראיין גולד
  • '66
  • כרטיס צהוב
  • טריסטן בלקמון ספג כרטיס צהוב
  • '62
  • החמצה
  • כמעו ונקובר השלימה מהפך מהיר. עמנואל סאבי פרץ טוב ובעט מחוץ לרחבה כדור שנעצר רק בקורה
  • '60
  • שער
  • שער! ונקובר איזנה ל-1:1: התקפה יפה הסתיימה במסירה טובה של ווייט אל אחמד, שבנגיעה מקצה הרחבה בעט לפינה הקרובה, נובו הגיב מאוחר והדף לקורה ומשם הכדור נכנס פנימה
  • '57
  • חילוף
  • חילוף ראשון במשחק. רודריגז פינה את מקומו לסגוביה
  • '56
  • החמצה
  • הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של מסי, אך הכוכב נגח מחוץ למסגרת
  • '50
  • החמצה
  • ברהלטר ניגש לכדור החופשי, אך הבעיטה שלו הלכה מעל המסגרת
  • '48
  • החמצה
  • מקסימיליאנו פלקון ספג כרטיס צהוב
מחצית ראשונה
  • '45
  • כרטיס צהוב
  • אוקמפו ספג כרטיס צהוב
  • '43
  • החמצה
  • תומאס מולר הגיע ראשון לכדור ברחבה ונגח למסגרת, אך שוב נובו היה במקום וקלט
  • '38
  • החמצה
  • מולר הוריד עם הראש לאלי אחמד, שבעט בנגיעה לפינה ונעצר אצל נובו
  • '33
  • החמצה
  • עוד הגבהה לרחבה הגיע לראשו של ווייט, שנגח למרכז השער ונובו קלט
  • '28
  • החמצה
  • מסי קיבל כדור על סף הרחבה, בעט למסגרת, אך נבלם בדרך
  • '25
  • החמצה
  • ליאו מסי בעט מחוץ לרחבה, טקאוקה היה במקום והדף
  • '19
  • החמצה
  • הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של בריאן ווייט שנגח מעל המסגרת
  • '17
  • כרטיס צהוב
  • בריאן ווייט ספג כרטיס צהוב
  • '13
  • כרטיס צהוב
  • בלטסאר רודריגז ספג כרטיס צהוב
  • '8
  • שער עצמי
  • שער! אינטר מיאמי עלתה ל-0:1: מסי ביצע מהלך גדול, עבר שני שחקנים והוציא התקפה יפה שהסתיימה בכדור רוחב, שפגע באוקמפו ונכנס לשערו הוא
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דרו פישר הוציא את המשחק לדרך!
