השני ברצף: אייאקס ניצחה את פורטונה סיטארד

דעת המבקר

השחקן המצטיין אוון וינדאל, ציון: 8

משחק מצוין למגן ההולנדי, מלבד השער הענק הוא גם הרבה לסכן את היריבה והציג משחק הגנתי טוב. אוון וינדאל, ציון: 8משחק מצוין למגן ההולנדי, מלבד השער הענק הוא גם הרבה לסכן את היריבה והציג משחק הגנתי טוב. השחקן המאכזב ג'סטין קווינסי האבנר, ציון: 1

נכנס במחליף במחצית, ספג שני שערים תוך חמש דקות והורחק בכרטיס אדום לאחר מכן. לא משחק שהבלם ירצה לזכור ג'סטין קווינסי האבנר, ציון: 1נכנס במחליף במחצית, ספג שני שערים תוך חמש דקות והורחק בכרטיס אדום לאחר מכן. לא משחק שהבלם ירצה לזכור

הרכבים וציונים

אייאקס חיברה ניצחון שני ברצף לאחר שסיימה ב-1:3 מול פורטונה סיטארד בחוץ, במשחק שהתקיים במסגרת המחזור ה-15 בליגה ההולנדית. אוסקר גלוך רשם משחק טוב כשמבלבד היכולת שהציג, הוא גם בישל את השער השלישי. הקבוצה מבירת הולנד עלתה זמנית למקום ה-3 כשהיא במרחק של 14 נקודות מפ.ס.וו הראשונה.

החבורה של פרד גרים נקלעה לפיגור מוקדם כבר בדקה הרביעית. רצף טעויות בהגנה, כולל אחת גדולה של השוער ויטסלאב יארוש, השאירו את קאי סירהואיס לבדו מול השער, הוא מצידו לא התבלבל והעלה את המארחת ליתרון 0:1 מפתיע. למרות ששלתה במשחק, אייאקס לא הצליחה באמת לסכן את השער של יריבתה, אך הצליחה להשיג את השוויון עם הירידה להפסקה, משער עצמי של סיב ואן אוטלה.

אוסקר גלוך ואוון וינדאל בטירוף אחרי השער (IMAGO)

המחצית השנייה נפתחה בטירוף, כשעוד לא עברו שתי דקות וכבר אייאקס השלימה את המהפך, מעוד שער עצמי. פחות מחמש דקות חלפו והאורחת כבר עלתה ל-1:3, כשאוסקר גלוך מצא את אוון וינדאל, שהניף את רגלו וכבש שער אדיר מבעיטה מחוץ לרחבה. שתי הקבוצות נשארו בעשרה שחקנים לאחר אדום לג’סטין האבנר מסיטארד, וכרטיס צהוב שני בדקה ה-60 ליורי באס. לאחר מכן המשחק לא התעלה לרמה גבוהה והתוצאה נשמרה עד לסיום.

כעת, הפנים של אייאקס לעבר ליגת האלופות, כשהיא תצא למשחק חוץ באזרבייג’אן מול קרבאח (רביעי, 19:45) ותקווה להשיג נקודות ראשונות במפעל. ביום ראשון הבא מצפה לה קרב צמרת חשוב, כשהיא תארח באמסטרדם ארנה את פיינורד של רובין ואן פרסי, המדורגת שנייה בטבלה.