אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)

השני ברצף: אייאקס ניצחה את פורטונה סיטארד

החבורה של פרד גרים נקלעה לפיגור מוקדם מול המדורגת 9 בטבלה, אך לבסוף הצליחה לצאת עם 3 נקודות לאחר 1:3. משחק טוב לגלוך שגם בישל את השער השלישי

מערכת ONE | 06/12/2025 19:45
יום שבת, 06/12/2025, 19:45אצטדיון פורטונה סיטארד - 11,920 צופיםליגה הולנדית - מחזור 15
אייאקס
הסתיים
1 3
שופט: סנדר ואן דר אייק (ציון: 7)
פורטונה סיטארד
ליגה הולנדית 25-26
4017-4615פ.ס.וו. איינדהובן1
3418-4115פיינורד2
2725-3915ניימיכן3
2620-2815אייאקס4
2524-2815אלקמאר5
2321-2115כרונינגן6
2220-2615אוטרכט7
2120-2315טוונטה אנסחדה8
2028-1715ספרטה רוטרדם9
1826-2515גו אהד איגלס10
1825-2115פורטונה סיטארד11
1726-2315הירנביין12
1626-1415אקסלסיור רוטרדם13
1636-1915זוולה14
1427-1915וולנדם15
1437-2315הראקלס אלמלו16
1224-1515נאק ברדה17
1125-1715טלסטאר18
דעת המבקר
השחקן המצטיין
אוון וינדאל, ציון: 8
משחק מצוין למגן ההולנדי, מלבד השער הענק הוא גם הרבה לסכן את היריבה והציג משחק הגנתי טוב.
השחקן המאכזב
ג'סטין קווינסי האבנר, ציון: 1
נכנס במחליף במחצית, ספג שני שערים תוך חמש דקות והורחק בכרטיס אדום לאחר מכן. לא משחק שהבלם ירצה לזכור
הרכבים וציונים
 
 

אייאקס חיברה ניצחון שני ברצף לאחר שסיימה ב-1:3 מול פורטונה סיטארד בחוץ, במשחק שהתקיים במסגרת המחזור ה-15 בליגה ההולנדית. אוסקר גלוך רשם משחק טוב כשמבלבד היכולת שהציג, הוא גם בישל את השער השלישי. הקבוצה מבירת הולנד עלתה זמנית למקום ה-3 כשהיא במרחק של 14 נקודות מפ.ס.וו הראשונה.

החבורה של פרד גרים נקלעה לפיגור מוקדם כבר בדקה הרביעית. רצף טעויות בהגנה, כולל אחת גדולה של השוער ויטסלאב יארוש, השאירו את קאי סירהואיס לבדו מול השער, הוא מצידו לא התבלבל והעלה את המארחת ליתרון 0:1 מפתיע. למרות ששלתה במשחק, אייאקס לא הצליחה באמת לסכן את השער של יריבתה, אך הצליחה להשיג את השוויון עם הירידה להפסקה, משער עצמי של סיב ואן אוטלה.

אוסקר גלוך ואוון וינדאל בטירוף אחרי השער (IMAGO)אוסקר גלוך ואוון וינדאל בטירוף אחרי השער (IMAGO)

המחצית השנייה נפתחה בטירוף, כשעוד לא עברו שתי דקות וכבר אייאקס השלימה את המהפך, מעוד שער עצמי. פחות מחמש דקות חלפו והאורחת כבר עלתה ל-1:3, כשאוסקר גלוך מצא את אוון וינדאל, שהניף את רגלו וכבש שער אדיר מבעיטה מחוץ לרחבה. שתי הקבוצות נשארו בעשרה שחקנים לאחר אדום לג’סטין האבנר מסיטארד, וכרטיס צהוב שני בדקה ה-60 ליורי באס. לאחר מכן המשחק לא התעלה לרמה גבוהה והתוצאה נשמרה עד לסיום.

כעת, הפנים של אייאקס לעבר ליגת האלופות, כשהיא תצא למשחק חוץ באזרבייג’אן מול קרבאח (רביעי, 19:45) ותקווה להשיג נקודות ראשונות במפעל. ביום ראשון הבא מצפה לה קרב צמרת חשוב, כשהיא תארח באמסטרדם ארנה את פיינורד של רובין ואן פרסי, המדורגת שנייה בטבלה.

מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום! השופט מסיים את ההתמודדות
  • '86
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב לשוער אייאקס ויטזסלב יארוש
  • '85
  • החמצה
  • הגבהה לרחבה הסתיימה בנגחיה של ג'סטין לונוויק שלא הייתה רחוקה מלהכניע את יארוש
קספר דולברג (IMAGO)קספר דולברג (IMAGO)
  • '84
  • חילוף
  • חילוף אחרון אצל פורטונה סיטארד: איבו פינטו יוצא, פיליפ בריטיין נכנס
  • '82
  • החמצה
  • אקס הפועל באר שבע כריסטופר פטרסון בעט לא רע אך השוער היה במקום
אוהדי אייאקס (IMAGO)אוהדי אייאקס (IMAGO)
  • '80
  • חילוף
  • גם יורי רגיר מפנה את מקומו לטובת אנטון גאאי
  • '80
  • חילוף
  • ראול מורו מחליף את מיקה חודטס
  • '78
  • כרטיס צהוב
  • השופט הראה לריאן פוסו את הכרטיס הצהוב
  • '73
  • חילוף
  • גם אייאקס מבצעת חילוף כפול, ג'ורתי מוקיו נכנס במקום ראיין בונידה
  • '73
  • חילוף
  • אוון וינדאל מסיים משחק נהדר עם שער, במקומו נכנס לוקאס רוזה
מיקה חודטס בפעולה (IMAGO)מיקה חודטס בפעולה (IMAGO)
אוסקר גלוך במאבק (IMAGO)אוסקר גלוך במאבק (IMAGO)
  • '71
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל המארחת, גם מוחמד איחאטראן מפנה את מקומו כשג'סטין לונווייק מחליף אותו
  • '71
  • חילוף
  • כובש השער הראשון קאי סירהואיס יצא, ובמקומו נכנס דמיטריוס לימניוס
אוון וינדאל כמעט מבקיע שוב (IMAGO)אוון וינדאל כמעט מבקיע שוב (IMAGO)
  • '66
  • החמצה
  • עוד פעם וינדאל חיפש את השער מרחוק, הפעם הוא פספס את המסגרת והכדור יצא החוצה
  • '64
  • חילוף
  • חילוף נוסף אצל סיטארד: פול גלדון נכנס במקומו של כובש השער העצמי הראשון סיב ואן אוט
השופט מראה ליורי באס את הכרטיס האדום (IMAGO)השופט מראה ליורי באס את הכרטיס האדום (IMAGO)
  • '60
  • כרטיס צהוב שני
  • כרטיס אדום! גם אייאקס נותרה בעשרה שחקנים: תפיסה של יורי באס מנעה התקפה של פורטונה סיטארד וזיכתה אותו בכרטיס צהוב שני
  • '55
  • כרטיס צהוב
  • כובש השער הראשון קאי סירהואיס קיבל כרטיס צהוב
  • '53
  • כרטיס אדום
  • כרטיס אדום! פורטונה סיטארד נשארת ב-10 שחקנים: המארחת מתפרקת. גלישה מסוכנת של ג'סטין האבנר גרמה לשופט להרחיק אותו
אוון וינדאל בטירוף (IMAGO)אוון וינדאל בטירוף (IMAGO)
אוון וינדאל חוגג את השער שלו (IMAGO)אוון וינדאל חוגג את השער שלו (IMAGO)
  • '52
  • שער
  • שער! אייאקס עולה ל-1:3: אוסקר גלוך מצא נהדר את אוון וינדאל, שמצידו בעט מחוץ לרחבה והכניע את השוער.
שחקני אייאקס חוגגים עוד שער עצמי (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים עוד שער עצמי (IMAGO)
אוסקר גלוך חוגג את השער עם חבריו (IMAGO)אוסקר גלוך חוגג את השער עם חבריו (IMAGO)
דייבי קלאסן מבסוט מהמהפך (IMAGO)דייבי קלאסן מבסוט מהמהפך (IMAGO)
  • '47
  • שער עצמי
  • שער! אייאקס משלימה את המהפך: שוב הגבהה לרחבה, ושוב שער עצמי, הפעם של ריאן פוסו, העלתה את האורחת ליתרון 1:2
  • '46
  • חילוף
  • חילוף אצל פורטונה סיטארד עם פתיחת המחצית השנייה כשיאספר דלהאוס מפנה את מקומו לטובת ג'סטין האבנר
מחצית ראשונה
  • '45+9
  • החמצה
  • אוסקר גלוך ניגש לבעוט את הבעיטה החופשית, סובב יפה את הכדור לפינה הימנית, אך השוער ירד יפה והדף את הכדור
שחקני אייאקס חוגגים את שער השוויון (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים את שער השוויון (IMAGO)
  • '45+6
  • שער עצמי
  • שער! אייאקס משווה ל-1:1: הגבהה של אייאקס לרחבה מצאה את שחקן פורטונה סיטארד, סיב ואן אוטלה, שנגח לשערו וכבש שער עצמי אומלל
  • '45+3
  • החמצה
  • בעיטה טובה וחדה של אדוארד מישוט הייתה קרובה למצוא את השער של אייאקסף אך פספסה במעט את המסגרת
מוחמד איהאטארן מראה לשופט מה הוא חושב עליו (IMAGO)מוחמד איהאטארן מראה לשופט מה הוא חושב עליו (IMAGO)
פרד גרים נותן הוראות לשחקני אייאקס (IMAGO)פרד גרים נותן הוראות לשחקני אייאקס (IMAGO)
  • '37
  • החמצה
  • יאפסר דלהאוס בעט חלש ויארוש עצר בלי בעיה
  • '31
  • החמצה
  • הגבהה של אוסקר גלוך מצאה את יורי באס, שנגח כדור שנעצר אצל השוער
השופט שולף כרטיס צהוב לאיבו פינטו (IMAGO)השופט שולף כרטיס צהוב לאיבו פינטו (IMAGO)
מטייס ברנדרהורסט (IMAGO)מטייס ברנדרהורסט (IMAGO)
  • '30
  • כרטיס צהוב
  • איבו פינטו הוא המוצהב הראשון אצל פורטנה סיטארד
ואוט וחהורסט הפצוע (IMAGO)ואוט וחהורסט הפצוע (IMAGO)
  • '29
  • חילוף
  • חילוף מוקדם אצל אייאקס כשואוט וחהורסט נפצע ולא יכל להמשיך. קספר דולברג נכנס לשחק במקומו
  • '22
  • כרטיס צהוב
  • ראיין בונידה נכנס לפנקס של השופט לאחר שהעיף את הכדור בהפגנתיות אחרי שריקה לעבירה לזכות פורטונה סיטארד
מיקה חודטס עם ניסיון בעיטה (IMAGO)מיקה חודטס עם ניסיון בעיטה (IMAGO)
ואוט וחהורסט בפעולה (IMAGO)ואוט וחהורסט בפעולה (IMAGO)
  • '21
  • החמצה
  • עוד הזדמנות לפורטונה סיטארד: יאספר דלהאוס בעט למסגרת של יארוש, השוער הדף לא טוב אך הגנת אייאקס הצליחה להרחיק את הכדור
  • '17
  • החמצה
  • אדוארד מישוט קיבל כדור יפה ממוחמד איהאטארן, אך הוא פספס את המסגרת ובעט מעל השער
אוסקר גלוך מאוכזב (IMAGO)אוסקר גלוך מאוכזב (IMAGO)
שחקני פורטונה סיטארד חוגגים עם קאי סירהואיס (IMAGO)שחקני פורטונה סיטארד חוגגים עם קאי סירהואיס (IMAGO)
קאי סירהואיס חוגג את שער היתרון (IMAGO)קאי סירהואיס חוגג את שער היתרון (IMAGO)
  • '4
  • שער
  • שער! פורטונה סיטארד מדהימה את אייאקס בפתיחה: רצף טעויות בהגנת האורחת כולל הדיפה רעה מאוד של יארוש השוער, השאירו את קאי סירהואיס לבדו והעלו המארחת ל-0:1.
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט סנדר ואן דר אייק הוציא את ההתמודדות לדרך
שחקני פורטונה סיטארד מתחממים (IMAGO)שחקני פורטונה סיטארד מתחממים (IMAGO)
דייבי קלאסן מתחמם (IMAGO)דייבי קלאסן מתחמם (IMAGO)
הוספת תגובה
