השני ברצף: אייאקס ניצחה את פורטונה סיטארד

השחקן המצטיין
אוון וינדאל, ציון: 8
משחק מצוין למגן ההולנדי, מלבד השער הענק הוא גם הרבה לסכן את היריבה והציג משחק הגנתי טוב.
השחקן המאכזב
ג'סטין קווינסי האבנר, ציון: 1
נכנס במחליף במחצית, ספג שני שערים תוך חמש דקות והורחק בכרטיס אדום לאחר מכן. לא משחק שהבלם ירצה לזכור
אייאקס חיברה ניצחון שני ברצף לאחר שסיימה ב-1:3 מול פורטונה סיטארד בחוץ, במשחק שהתקיים במסגרת המחזור ה-15 בליגה ההולנדית. אוסקר גלוך רשם משחק טוב כשמבלבד היכולת שהציג, הוא גם בישל את השער השלישי. הקבוצה מבירת הולנד עלתה זמנית למקום ה-3 כשהיא במרחק של 14 נקודות מפ.ס.וו הראשונה.
החבורה של פרד גרים נקלעה לפיגור מוקדם כבר בדקה הרביעית. רצף טעויות בהגנה, כולל אחת גדולה של השוער ויטסלאב יארוש, השאירו את קאי סירהואיס לבדו מול השער, הוא מצידו לא התבלבל והעלה את המארחת ליתרון 0:1 מפתיע. למרות ששלתה במשחק, אייאקס לא הצליחה באמת לסכן את השער של יריבתה, אך הצליחה להשיג את השוויון עם הירידה להפסקה, משער עצמי של סיב ואן אוטלה.
המחצית השנייה נפתחה בטירוף, כשעוד לא עברו שתי דקות וכבר אייאקס השלימה את המהפך, מעוד שער עצמי. פחות מחמש דקות חלפו והאורחת כבר עלתה ל-1:3, כשאוסקר גלוך מצא את אוון וינדאל, שהניף את רגלו וכבש שער אדיר מבעיטה מחוץ לרחבה. שתי הקבוצות נשארו בעשרה שחקנים לאחר אדום לג’סטין האבנר מסיטארד, וכרטיס צהוב שני בדקה ה-60 ליורי באס. לאחר מכן המשחק לא התעלה לרמה גבוהה והתוצאה נשמרה עד לסיום.
כעת, הפנים של אייאקס לעבר ליגת האלופות, כשהיא תצא למשחק חוץ באזרבייג’אן מול קרבאח (רביעי, 19:45) ותקווה להשיג נקודות ראשונות במפעל. ביום ראשון הבא מצפה לה קרב צמרת חשוב, כשהיא תארח באמסטרדם ארנה את פיינורד של רובין ואן פרסי, המדורגת שנייה בטבלה.
מחצית שניה
-
'90+6
- שריקת הסיום! השופט מסיים את ההתמודדות
-
'86
- כרטיס צהוב לשוער אייאקס ויטזסלב יארוש
-
'85
- הגבהה לרחבה הסתיימה בנגחיה של ג'סטין לונוויק שלא הייתה רחוקה מלהכניע את יארוש
-
'84
- חילוף אחרון אצל פורטונה סיטארד: איבו פינטו יוצא, פיליפ בריטיין נכנס
-
'82
- אקס הפועל באר שבע כריסטופר פטרסון בעט לא רע אך השוער היה במקום
-
'80
- גם יורי רגיר מפנה את מקומו לטובת אנטון גאאי
-
'80
- ראול מורו מחליף את מיקה חודטס
-
'78
- השופט הראה לריאן פוסו את הכרטיס הצהוב
-
'73
- גם אייאקס מבצעת חילוף כפול, ג'ורתי מוקיו נכנס במקום ראיין בונידה
-
'73
- אוון וינדאל מסיים משחק נהדר עם שער, במקומו נכנס לוקאס רוזה
-
'71
- חילוף כפול אצל המארחת, גם מוחמד איחאטראן מפנה את מקומו כשג'סטין לונווייק מחליף אותו
-
'71
- כובש השער הראשון קאי סירהואיס יצא, ובמקומו נכנס דמיטריוס לימניוס
-
'66
- עוד פעם וינדאל חיפש את השער מרחוק, הפעם הוא פספס את המסגרת והכדור יצא החוצה
-
'64
- חילוף נוסף אצל סיטארד: פול גלדון נכנס במקומו של כובש השער העצמי הראשון סיב ואן אוט
-
'60
- כרטיס אדום! גם אייאקס נותרה בעשרה שחקנים: תפיסה של יורי באס מנעה התקפה של פורטונה סיטארד וזיכתה אותו בכרטיס צהוב שני
-
'55
- כובש השער הראשון קאי סירהואיס קיבל כרטיס צהוב
-
'53
- כרטיס אדום! פורטונה סיטארד נשארת ב-10 שחקנים: המארחת מתפרקת. גלישה מסוכנת של ג'סטין האבנר גרמה לשופט להרחיק אותו
-
'52
- שער! אייאקס עולה ל-1:3: אוסקר גלוך מצא נהדר את אוון וינדאל, שמצידו בעט מחוץ לרחבה והכניע את השוער.
-
'47
- שער! אייאקס משלימה את המהפך: שוב הגבהה לרחבה, ושוב שער עצמי, הפעם של ריאן פוסו, העלתה את האורחת ליתרון 1:2
-
'46
- חילוף אצל פורטונה סיטארד עם פתיחת המחצית השנייה כשיאספר דלהאוס מפנה את מקומו לטובת ג'סטין האבנר
מחצית ראשונה
-
'45+9
- אוסקר גלוך ניגש לבעוט את הבעיטה החופשית, סובב יפה את הכדור לפינה הימנית, אך השוער ירד יפה והדף את הכדור
-
'45+6
- שער! אייאקס משווה ל-1:1: הגבהה של אייאקס לרחבה מצאה את שחקן פורטונה סיטארד, סיב ואן אוטלה, שנגח לשערו וכבש שער עצמי אומלל
-
'45+3
- בעיטה טובה וחדה של אדוארד מישוט הייתה קרובה למצוא את השער של אייאקסף אך פספסה במעט את המסגרת
-
'37
- יאפסר דלהאוס בעט חלש ויארוש עצר בלי בעיה
-
'31
- הגבהה של אוסקר גלוך מצאה את יורי באס, שנגח כדור שנעצר אצל השוער
-
'30
- איבו פינטו הוא המוצהב הראשון אצל פורטנה סיטארד
-
'29
- חילוף מוקדם אצל אייאקס כשואוט וחהורסט נפצע ולא יכל להמשיך. קספר דולברג נכנס לשחק במקומו
-
'22
- ראיין בונידה נכנס לפנקס של השופט לאחר שהעיף את הכדור בהפגנתיות אחרי שריקה לעבירה לזכות פורטונה סיטארד
-
'21
- עוד הזדמנות לפורטונה סיטארד: יאספר דלהאוס בעט למסגרת של יארוש, השוער הדף לא טוב אך הגנת אייאקס הצליחה להרחיק את הכדור
-
'17
- אדוארד מישוט קיבל כדור יפה ממוחמד איהאטארן, אך הוא פספס את המסגרת ובעט מעל השער
-
'4
- שער! פורטונה סיטארד מדהימה את אייאקס בפתיחה: רצף טעויות בהגנת האורחת כולל הדיפה רעה מאוד של יארוש השוער, השאירו את קאי סירהואיס לבדו והעלו המארחת ל-0:1.
-
'1
- שריקת הפתיחה! השופט סנדר ואן דר אייק הוציא את ההתמודדות לדרך