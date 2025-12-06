0:3 לסיטי על סנדרלנד, הפער בפסגה: 2 נקודות

יום שבת הגיע וזה אומר לא מעט כדורגל ברחבי הגלובוס, וגם בליגה האנגלית. המחזור ה-15 בפרמייר ליג נמשך לו היום (שבת) עם חמישה משחקים במקביל. מנצ’סטר סיטי גברה 0:3 על סנדרלנד וצימקה את הפער מארסנל שמעדה לשתי נקודות בלבד. צ’לסי ובורנמות’ נפרדו ב-0:0, טוטנהאם ניצחה 0:2 את ברנטפורד, ניוקאסל עם 1:2 על ברנלי ואברטון חגגה עם 0:3 נוטינגהאם פורסט.

מנצ’סטר סיטי – סנדרלנד 0:3

אחרי איבוד הנקודות של ארסנל מוקדם יותר, התכולים ידעו שהם חייבים לנצח כדי להדביק את הפער בפסגה. אחרי חצי שעה של כדורגל, רובן דיאס כבש שער אדיר והעלה את פפ גווארדיולה וחניכיו ל-0:1.

ארבע דקות בלבד חלפו ויושקו גבארדיול הכפיל עם נגיחה מקרוב. בדקה ה-65 פיל פודן נגח לרשת אחרי בישול גדול של ראין צ׳רקי בראבונה, וחתם את תוצאת המשחק. סיטי כאמור, צימקה את הפער לשתי נקודות בלבד בצמרת.

ראיין צ׳רקי בפעולה (IMAGO)

דקה 31, שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:1: רובן דיאס קיבל כדור ומכ-25 מטרים שלח פצצה אל הרשת.

רובן דיאס בטירוף (IMAGO)

דקה 35, שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:2: פיל פודן הגביה קרן נהדרת לרחבה, גבארדיול הגיע ראשון ונגח פנימה.

שחקני מנצ׳סטר סיטי מאושרים (IMAGO)

דקה 65, שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:3: ראין צ׳רקי קיבל כדור באגף והרים לרחבה עם ראבונה גדולה, פודן נגח מקרוב לרשת.

פיל פודן חוגג (IMAGO)

בורנמות’ – צ’לסי 0:0

לרגע היה אפשר כבר לדמיין את הבלוז במרוץ האליפות. ניצחון גדול על ברצלונה, תיקו בדרבי, ואז צ’לסי עשתה צ’לסי וכמו בשנים האחרונות לקחה צעד אחורה. אחרי שהפסידה ללידס 3:1, הבלוז רצו להתאושש, אך לא הצליחו לנצח את הדובדבנים והמשחק הסתיים בתיקו ללא שערים, כשהמארחת עם מחזור שישי ברציפות ללא ניצחון.

אנטוניו סמניו כובש את השער שנפסל (IMAGO)

דקה 6 – סמניו כבש מקרוב, אך השער נפסל אחרי נבדל של אוונילסון קודם לכן.

קול פאלמר (IMAGO)

טוטנהאם – ברנטפורד 0:2

אחרי תקופה לא טובה, התרנגולים קיוו והצליחו להתאושש בביתם, אחרי שגברו 0:2 על ברנטפורד. מי שסוף סוף הגיע לעונה הוא צ׳אבי סימונס, שבישל לריצ׳ארליסון את השער הראשון והכפיל בעצמו אחרי מהלך אישי נהדר. החבורה של תומאס פרנק מנצחת בליגה לראשונה מאז אוקטובר.

ריצ׳ארליסון באוויר (IMAGO)

דקה 25, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: כדור ארוך נשלח אל צ׳אבי סימונס, שבנגיעה מהאגף הוציא רוחב נהדר לריצ׳ארליסון, אותו האחרון בעט מקרוב לרשת.

ריצ׳ארליסון חוגג (IMAGO)

שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)

דקה 43, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:2: צ׳אבי סימונס חילץ כדור בחצי המגרש, דהר כל הדרך אל עבר השער, ומול קלהר גלגל פנימה.

צ׳אבי סימונס חוגג עם שחקני טוטנהאם (IMAGO)

ניוקאסל – ברנלי 1:2

המגפייז המשיכו בכושר הטוב ובהתאוששות שלהם העונה, כשניצחו 1:2 בבית את העולה החדשה. ברונו גימארייש כבש ראשון שער אדיר ישירות מהקרן. אנתוני גורדון הכפיל רגע לפני סיום המחצית הראשונה מהנקודה הלבנה. עמוק בתוספת הזמן ז׳אן פלמינג צימק בפנדל וקבע את תוצאת המשחק.

דקה 31, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:1: ברונו גימארייש סובב כדור קרן ישירות אל תוך הרשת עם שער גדול.

ברונו גימארייש חוגג (IMAGO)

דקה 43 – לוקאס פירס ספג כרטיס אדום והשאיר את ברנלי בעשרה שחקנים.

דקה 45+8, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:2: אנתוני גורדון ניגש לבעוט כדור עונשין מ-11 מטרים ושלח אותו לרשת.

אנתוני גורדון חוגג (IMAGO)

דקה 90+4, שער! ברנלי צימקה ל-2:1: ז׳אן פלמינג בעט כדור עונשין מ-11 מטרים לרשת.

תוצאות נוספות

אברטון – נוטינגהאם פורסט 0:3