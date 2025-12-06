יום שבת, 06.12.2025 שעה 23:11
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
339-2815ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2515-2515צ'לסי4
2417-1815אברטון5
2311-1814קריסטל פאלאס6
2317-1815סנדרלנד7
2324-2415ליברפול8
2218-2515טוטנהאם9
2220-2414ברייטון10
2219-2115ניוקאסל11
2221-2214מנצ'סטר יונייטד12
2024-2115בורנמות'13
1924-2115ברנטפורד14
1722-1914פולהאם15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1228-1614ווסטהאם18
1030-1615ברנלי19
229-714וולבס20

0:3 לסיטי על סנדרלנד, הפער בפסגה: 2 נקודות

התכולים ניצלו את המעידה של ארסנל והביסו את העולה החדשה משערים של דיאס, גבארדיול ופודן. מחזור 3 ללא ניצחון לצ׳לסי, טוטנהאם וניוקאסל ניצחו

|
שחקני מנצ׳סטר סיטי מאושרים (IMAGO)
שחקני מנצ׳סטר סיטי מאושרים (IMAGO)

יום שבת הגיע וזה אומר לא מעט כדורגל ברחבי הגלובוס, וגם בליגה האנגלית. המחזור ה-15 בפרמייר ליג נמשך לו היום (שבת) עם חמישה משחקים במקביל. מנצ’סטר סיטי גברה 0:3 על סנדרלנד וצימקה את הפער מארסנל שמעדה לשתי נקודות בלבד. צ’לסי ובורנמות’ נפרדו ב-0:0, טוטנהאם ניצחה 0:2 את ברנטפורד, ניוקאסל עם 1:2 על ברנלי ואברטון חגגה עם 0:3 נוטינגהאם פורסט.

מנצ’סטר סיטי – סנדרלנד 0:3

אחרי איבוד הנקודות של ארסנל מוקדם יותר, התכולים ידעו שהם חייבים לנצח כדי להדביק את הפער בפסגה. אחרי חצי שעה של כדורגל, רובן דיאס כבש שער אדיר והעלה את פפ גווארדיולה וחניכיו ל-0:1.

ארבע דקות בלבד חלפו ויושקו גבארדיול הכפיל עם נגיחה מקרוב. בדקה ה-65 פיל פודן נגח לרשת אחרי בישול גדול של ראין צ׳רקי בראבונה, וחתם את תוצאת המשחק. סיטי כאמור, צימקה את הפער לשתי נקודות בלבד בצמרת.

ראיין צ׳רקי בפעולה (IMAGO)ראיין צ׳רקי בפעולה (IMAGO)

דקה 31, שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:1: רובן דיאס קיבל כדור ומכ-25 מטרים שלח פצצה אל הרשת.

רובן דיאס בטירוף (IMAGO)רובן דיאס בטירוף (IMAGO)

דקה 35, שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:2: פיל פודן הגביה קרן נהדרת לרחבה, גבארדיול הגיע ראשון ונגח פנימה.

שחקני מנצ׳סטר סיטי מאושרים (IMAGO)שחקני מנצ׳סטר סיטי מאושרים (IMAGO)

דקה 65, שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:3: ראין צ׳רקי קיבל כדור באגף והרים לרחבה עם ראבונה גדולה, פודן נגח מקרוב לרשת.

פיל פודן חוגג (IMAGO)פיל פודן חוגג (IMAGO)

בורנמות’ – צ’לסי 0:0

לרגע היה אפשר כבר לדמיין את הבלוז במרוץ האליפות. ניצחון גדול על ברצלונה, תיקו בדרבי, ואז צ’לסי עשתה צ’לסי וכמו בשנים האחרונות לקחה צעד אחורה. אחרי שהפסידה ללידס 3:1, הבלוז רצו להתאושש, אך לא הצליחו לנצח את הדובדבנים והמשחק הסתיים בתיקו ללא שערים, כשהמארחת עם מחזור שישי ברציפות ללא ניצחון.

אנטוניו סמניו כובש את השער שנפסל (IMAGO)אנטוניו סמניו כובש את השער שנפסל (IMAGO)

דקה 6 – סמניו כבש מקרוב, אך השער נפסל אחרי נבדל של אוונילסון קודם לכן.

קול פאלמר (IMAGO)קול פאלמר (IMAGO)

טוטנהאם – ברנטפורד 0:2

אחרי תקופה לא טובה, התרנגולים קיוו והצליחו להתאושש בביתם, אחרי שגברו 0:2 על ברנטפורד. מי שסוף סוף הגיע לעונה הוא צ׳אבי סימונס, שבישל לריצ׳ארליסון את השער הראשון והכפיל בעצמו אחרי מהלך אישי נהדר. החבורה של תומאס פרנק מנצחת בליגה לראשונה מאז אוקטובר.

ריצ׳ארליסון באוויר (IMAGO)ריצ׳ארליסון באוויר (IMAGO)

דקה 25, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: כדור ארוך נשלח אל צ׳אבי סימונס, שבנגיעה מהאגף הוציא רוחב נהדר לריצ׳ארליסון, אותו האחרון בעט מקרוב לרשת.

ריצ׳ארליסון חוגג (IMAGO)ריצ׳ארליסון חוגג (IMAGO)
שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)

דקה 43, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:2: צ׳אבי סימונס חילץ כדור בחצי המגרש, דהר כל הדרך אל עבר השער, ומול קלהר גלגל פנימה.

צ׳אבי סימונס חוגג עם שחקני טוטנהאם (IMAGO)צ׳אבי סימונס חוגג עם שחקני טוטנהאם (IMAGO)

ניוקאסל – ברנלי 1:2

המגפייז המשיכו בכושר הטוב ובהתאוששות שלהם העונה, כשניצחו 1:2 בבית את העולה החדשה. ברונו גימארייש כבש ראשון שער אדיר ישירות מהקרן. אנתוני גורדון הכפיל רגע לפני סיום המחצית הראשונה מהנקודה הלבנה. עמוק בתוספת הזמן ז׳אן פלמינג צימק בפנדל וקבע את תוצאת המשחק.

דקה 31, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:1: ברונו גימארייש סובב כדור קרן ישירות אל תוך הרשת עם שער גדול.

ברונו גימארייש חוגג (IMAGO)ברונו גימארייש חוגג (IMAGO)

דקה 43 – לוקאס פירס ספג כרטיס אדום והשאיר את ברנלי בעשרה שחקנים.

דקה 45+8, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:2: אנתוני גורדון ניגש לבעוט כדור עונשין מ-11 מטרים ושלח אותו לרשת.

אנתוני גורדון חוגג (IMAGO)אנתוני גורדון חוגג (IMAGO)

דקה 90+4, שער! ברנלי צימקה ל-2:1: ז׳אן פלמינג בעט כדור עונשין מ-11 מטרים לרשת.

תוצאות נוספות

אברטון – נוטינגהאם פורסט 0:3

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */