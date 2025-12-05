יום שבת, 06.12.2025 שעה 00:12
ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2020-1415אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1515מיורקה15
1422-1314ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

אמבפה ומודריץ' יבחנו את ברזיל לפני המונדיאל

המבחן הגדול של קרלו אנצ'לוטי לפני המונדיאל: אחרי ההגרלה, הסלסאו אישרו משחקי הכנה מול שתי נבחרות מהטופ 10 העולמי, צרפת וקרואטיה, בחודש מרץ

|
אמבפה מול ויניסיוס (IMAGO)
אמבפה מול ויניסיוס (IMAGO)

כמה דקות לאחר הגרלה עוינת במיוחד עבור ברזיל (בית ג’: מרוקו, סקוטלנד והאיטי), התאחדות הכדורגל הברזילאית הודיעה על שני משחקי ידידות מהדרג הגבוה בפגרת הנבחרות הבאה, המתוכננת לשבוע השלישי של חודש מרץ. הסלסאו, במסע בחוף המזרחי של ארצות הברית, יתמודדו מול צרפת וקרואטיה, שתי נבחרות מהטופ 10 בדירוג פיפ״א, ובהן משחקים מכרים ותיקים של המאמן קרלו אנצ’לוטי.

אמבפה ומודריץ' בוחנים את אנצ’לוטי

ברזיל, שמגיעה עם סימני שאלה לקראת החודשים האחרונים לפני המונדיאל, תקבל שני יריבים מושלמים כדי למדוד את כוחה וללטש את הפרטים האחרונים של נבחרת ששואפת רק לדבר אחד, לזכות בגביע העולם השישי שלה. שחקנים כמו אמבפה, מודריץ', קמאבינגה או טשואמני יפגשו מחדש את המאמן האיטלקי, ובלי ספק יקשו עליו מאוד, גם אם מדובר רק במשחקי ידידות.

בנוסף, התאחדות הכדורגל הברזילאית, דרך הנשיא סמיר שאוד, הודיעה כי תנצֵל את החלון הכפול הזה כדי להשיק את המדים הרשמיים לקראת מונדיאל 2026 והמשחקים שיבואו בעקבותיו.

נבחרת ברזיל (רויטרס)נבחרת ברזיל (רויטרס)

לאחר סיום חלש במוקדמות דרום אמריקה ותבוסה כואבת במהפך מול יפן במשחק ידידות, אנצ’לוטי מתחיל להשאיר מאחור את תקופת ההסתגלות, ונכנס לשלב שבו עליו לבצע את הצעדים הראשונים והמשמעותיים שיהיו קריטיים ברגע שהטורניר העולמי ייצא לדרך.

