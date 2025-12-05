סולבאקן: מקווה שאמבפה יירגע קצת עד המונדיאל

על אף שמדובר באחת הנבחרות החזקות בעולם, צרפת מגלה כי היריבות בשלב הבתים רחוקות מלהרים ידיים מראש. מאמני נורבגיה וסנגל הגיבו להגרלה בטון מלא הערכה, אך גם ביטחון עצמי: מצד אחד הם מודים כי הטריקולור מגיעים בכושר מפחיד, עם קיליאן אמבפה בשיאו ונבחרת עמוקה ומנוסה, ומצד שני הם מדגישים כי במונדיאל הכל פתוח ושום משחק אינו מובטח.

סטאלה סולבאקן, מאמן נורבגיה, אמר: "צרפת אולי הנבחרת הטובה ביותר באירופה יחד עם ספרד. אמבפה אולי נמצא בכושר הטוב ביותר שלו, אנחנו מקווים שהוא יירגע קצת עד המונדיאל (צוחק). יש עוד שתי נבחרות בבית. סנגל היא נבחרת חזקה מאוד ביבשת אפריקה. צריך לכבד אותם, הם ניצחו את אנגליה לפני כמה חודשים. נצטרך להיות מוכנים מהשריקה הראשונה. אבל אנחנו לא מוותרים, כי במונדיאל כל נבחרת יכולה להיות במשחק אחד או שניים פחות טובה, ויכול להיות שזה יקרה דווקא במפגש בין צרפת לנורבגיה".

על דידייה דשאן: "פגשתי אותו בקופנהאגן. הוא המאמן הכי מנוסה כשמדובר בטורנירים גדולים, והוא כמובן יודע להכין את השחקנים, לנהל כוכבים גדולים".

סולבאקן (IMAGO)

על הדו קרב בין אמבפה להולאנד: "שני שחקנים שבכושר אדיר כרגע, אולי שני השחקנים הטובים באירופה כיום. נקווה שארלינג יישאר חד ושאמבפה יירד מעט ביכולת".

פאפה תיאו, מאמן סנגל, אמר: "תמיד תענוג לשחק נגד צרפת. זו מדינה שאנחנו מכירים היטב. בשבילי זה כמו בית שני. 24 שנים אחרי, אנחנו פוגשים אותם שוב. עשינו נגדם עבודה מצוינת ב-2002. זה לא יהיה משחק פשוט. נגיע מוכנים. אנחנו בבית קשה. יש דברים שנשארים איתך. אנחנו מכירים את הנבחרת הצרפתית; השחקנים שלנו מבלים איתם לא מעט”.

"אבל קודם כל יש לנו תחרות חשובה, את אליפות אפריקה. אנחנו נערכים היטב אליה. אלה שתי תחרויות שונות. הפוקוס שלנו הוא על אליפות אפריקה, זו התחרות של היבשת שלנו. אנחנו רוצים לזכות בה".

“צרפת? המאמן שלהם שם דגש גדול על המשחק הקבוצתי. זו נבחרת שיש לה את כל הכלים, גם כישרון אישי וגם רוח קבוצתית חזקה. הולאנד ואמבפה? שני מועמדים לכדור הזהב, אבל גם לנו יש כאלה".