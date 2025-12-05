יום חמישי, 25.12.2025 שעה 10:51
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
142-146שווייץ1
115-66קוסובו2
48-36סלובניה3
212-46שבדיה4
 בית 3 
137-136סקוטלנד1
117-166דנמרק2
712-106יוון3
217-46בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
162-216ספרד1
1312-176טורקיה2
315-76גיאורגיה3
319-36בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
194-228אוסטריה1
177-178בוסניה2
1310-198רומניה3
811-118קפריסין4
039-28סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
187-298בלגיה1
1611-218ווילס2
1310-138צפון מקדוניה3
813-98קזחסטן4
031-08ליכטנשטיין5
 בית 11 
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
515-58לטביה4
116-38אנדורה5
 בית 12 
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

סולבאקן: מקווה שאמבפה יירגע קצת עד המונדיאל

מאמן נורבגיה הגיב להגרלה שזימנה מפגש עם צרפת: "אמבפה והולאנד הם השחקנים בכושר הטוב באירופה כרגע". מאמן סנגל: "צרפת בשבילי היא כמו בית שני"

|
הולאנד וסולבאקן (IMAGO)
הולאנד וסולבאקן (IMAGO)

על אף שמדובר באחת הנבחרות החזקות בעולם, צרפת מגלה כי היריבות בשלב הבתים רחוקות מלהרים ידיים מראש. מאמני נורבגיה וסנגל הגיבו להגרלה בטון מלא הערכה, אך גם ביטחון עצמי: מצד אחד הם מודים כי הטריקולור מגיעים בכושר מפחיד, עם קיליאן אמבפה בשיאו ונבחרת עמוקה ומנוסה, ומצד שני הם מדגישים כי במונדיאל הכל פתוח ושום משחק אינו מובטח.

סטאלה סולבאקן, מאמן נורבגיה, אמר: "צרפת אולי הנבחרת הטובה ביותר באירופה יחד עם ספרד. אמבפה אולי נמצא בכושר הטוב ביותר שלו, אנחנו מקווים שהוא יירגע קצת עד המונדיאל (צוחק). יש עוד שתי נבחרות בבית. סנגל היא נבחרת חזקה מאוד ביבשת אפריקה. צריך לכבד אותם, הם ניצחו את אנגליה לפני כמה חודשים. נצטרך להיות מוכנים מהשריקה הראשונה. אבל אנחנו לא מוותרים, כי במונדיאל כל נבחרת יכולה להיות במשחק אחד או שניים פחות טובה, ויכול להיות שזה יקרה דווקא במפגש בין צרפת לנורבגיה".

על דידייה דשאן: "פגשתי אותו בקופנהאגן. הוא המאמן הכי מנוסה כשמדובר בטורנירים גדולים, והוא כמובן יודע להכין את השחקנים, לנהל כוכבים גדולים".

סולבאקן (IMAGO)סולבאקן (IMAGO)

על הדו קרב בין אמבפה להולאנד: "שני שחקנים שבכושר אדיר כרגע, אולי שני השחקנים הטובים באירופה כיום. נקווה שארלינג יישאר חד ושאמבפה יירד מעט ביכולת".

פאפה תיאו, מאמן סנגל, אמר: "תמיד תענוג לשחק נגד צרפת. זו מדינה שאנחנו מכירים היטב. בשבילי זה כמו בית שני. 24 שנים אחרי, אנחנו פוגשים אותם שוב. עשינו נגדם עבודה מצוינת ב-2002. זה לא יהיה משחק פשוט. נגיע מוכנים. אנחנו בבית קשה. יש דברים שנשארים איתך. אנחנו מכירים את הנבחרת הצרפתית; השחקנים שלנו מבלים איתם לא מעט”.

"אבל קודם כל יש לנו תחרות חשובה, את אליפות אפריקה. אנחנו נערכים היטב אליה. אלה שתי תחרויות שונות. הפוקוס שלנו הוא על אליפות אפריקה, זו התחרות של היבשת שלנו. אנחנו רוצים לזכות בה".

“צרפת? המאמן שלהם שם דגש גדול על המשחק הקבוצתי. זו נבחרת שיש לה את כל הכלים, גם כישרון אישי וגם רוח קבוצתית חזקה. הולאנד ואמבפה? שני מועמדים לכדור הזהב, אבל גם לנו יש כאלה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
/* LAST / NEXT ROUNDs */