יום חמישי, 25.12.2025 שעה 10:51
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

צרפת וברזיל בלחץ, ספרד המרוויחה הגדולה

שתיים מהפייבוריטיות קיבלו בתים שעלולים להיות קשים במיוחד. גרמניה, לעומתן, יצאה מההגרלה עם בית נוח, הולנד, ארגנטינה ואנגליה עם בתים לא צפויים

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

הגרלת המונדיאל סיפקה מספר בתים מורכבים עבור הנבחרות הבכירות. אמנם לא נוצר "בית מוות" קלאסי, דבר שהיה קשה לצפות בשל כמות המשתתפות העצומה, אך יש שני בתים שבולטים ברמת הקושי שלהם.

בבית הראשון, ברזיל, אחת המועמדות הבולטות לזכייה, תשחק מול מרוקו, סקוטלנד והאיטי. האיטי היא היריבה הנוחה ביותר, אך מרוקו הפכה בשנים האחרונות לאחת הנבחרות המשתפרות בעולם. גם סקוטלנד, שנחשבת קשוחה באופן מסורתי, מגיעה עם סקוט מקטומיניי, אחד השחקנים המובילים היום בכדורגל האיטלקי.

צרפת מצאה את עצמה מול סנגל, נורבגיה ומנצחת הפלייאוף בין בוליביה, סורינאם ועיראק. הנורבגים, שסיימו מעל איטליה בבית המוקדמות, מגיעים עם חוד מהמפחידים בעולם, ארלינג הולאנד, מרטין אודגור, אלכסנדר סורלות' ואנטוניו נוסה. המפגש בין אמבפה והולאנד צפוי להיות אחד הדו קרבים הגדולים של שלב הבתים. מנגד, סנגל מביאה סגל עמוס כוכבים כמו סאדיו מאנה, ניקו ג'קסון וקוליבאלי.

ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד (IMAGO)

מבנה הטורניר מאפשר לשתי הפייבוריטיות לעלות גם מהמקום השלישי, אך שלב בתים לא טוב עלול להשפיע על הדרך שלהן בהמשך. גם הולנד קיבלה בת לא פשוט. ההולנדים יתמודדו מול יפן, טוניסיה והמנצחת מהפלייאוף האירופי הקשוח, אוקראינה, שבדיה, פולין או אלבניה. ארגנטינה (מול אוסטריה, אלג'יריה וירדן) ואנגליה (מול קרואטיה, גאנה ופנמה) עשויות להיתקל בהפתעות, אך עדיין צפויות לעבור.

גרמניה, מנגד, נהנתה מבית נדיר בנוחותו: קורסאו, חוף השנהב ואקוודור. מלבד הדרום אמריקאים, מדובר ביריבות שמתמודדות עם קשיים משלהן. גם בלגיה ופורטוגל קיבלו על הנייר יריבות סבירות. הבתים הנוחים ביותר הם כצפוי אלה של המארחות, ובעיקר בשל העובדה שאין בהן מועמדת ברורה, מה שמחליש את רמת התחרות.

הבית של ספרד אולי לא הכי קל על הנייר עם אורוגוואי וערב הסעודית, אבל היא יודעת שאם תעבור וארגנטינה, ברזיל וצרפת לא תפשלנה ותסיימנה ראשונות, היא תוכל לפגוש אותן רק בגמר הגדול.

