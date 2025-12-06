השעות נקבעו: לוח המשחקים המלא של המונדיאל

התמונה לקראת המונדיאל כמעט מושלמת. אחרי הגרלת שלב הבתים שהתקיימה אמש (שישי) עם לא פחות מ-48 נבחרות (64 אם מחשיבים את אלו שבפלייאוף), מקסיקו המארחת תפתח את האירוע ביוני מול דרום אפריקה (שחזור של משחק הפתיחה ב-2010), והוא יגיע לשיאו ב-19 ביולי בגמר שייערך באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי.

נכון לעכשיו, 42 מתוך 48 הנבחרות כבר הבטיחו את המקום שלהן. ששת המקומות האחרונים יוכרעו במרץ 2026, במסגרת הפלייאוף האירופי והפלייאוף הבין-יבשתי. אחרי הגרלת הבתים, היום (שבת) פיפ"א פרסמה את שיבוץ שעות המשחקים ואת חלוקת האצטדיונים, כדי להתאים את מועדי המשחקים לנבחרות בהתאם להפרשי השעות בין היבשות והמדינות השונות. באופן ברור וצפוי, כאן בישראל, לחלק מהמשחקים נצטרך לקום באמצע הלילה או לפנות בוקר.

לוח משחקי שלב הבתים בשעון ישראל

11.6, 23:00: מקסיקו - דרום אפריקה (מקסיקו סיטי)

12.6, 6:00: דרום קוריאה - דנמרק/צפון מקדוניה/צ'כיה/אירלנד (גואדלחארה)

12.6, 22:00: קנדה - איטליה/צפון אירלנד/וויילס/בוסניה והרצגובינה (טורונטו)

13.6, 7:00: ארה"ב - פראגוואי (לוס אנג'לס)

13.6, 10:00: אוסטרליה - טורקיה/רומניה/סלובקיה/קוסובו (ונקובר)

14.6, 1:00: קטאר - שווייץ (סן פרנסיסקו)

14.6, 1:00: ברזיל - מרוקו (ניו יורק)

14.6, 4:00: האיטי - סקוטלנד (בוסטון)

14.6, 21:00: גרמניה - קוראסאו (יוסטון)

15.6, 2:00: חוף השנהב - אקוודור (פילדלפיה)

15.6, 00:00: הולנד - יפן (דאלאס)

15.6, 8:00: אוקראינה/שבדיה/אלבניה/פולין - טוניסיה (מונטריי)

16.6, 1:00: בלגיה - מצרים (סיאטל)

16.6, 7:00: איראן - ניו זילנד (לוס אנג’לס)

15.6, 19:00: ספרד - כף ורדה (אטלנטה)

16.6, 1:00: ערב הסעודית - אורוגוואי (מיאמי)

16.6, 22:00: צרפת - סנגל (ניו ג’רזי)

17.6, 1:00: עיראק/בוליביה/סורינם - נורבגיה (בוסטון)

17.6, 5:00: ארגנטינה - אלג’ריה (קנזס)

17.6, 8:00: אוסטריה - ירדן (סן פרנסיסקו)

17.6, 21:00: פורטוגל - קונגו הדמוקרטית/קלדוניה החדשה/ג'מייקה (יוסטון)

18.6, 6:00: אוזבקיסטן - קולומביה (מקסיקו סיטי)

18.6, 00:00: אנגליה - קרואטיה (דאלאס)

18.6, 2:00: גאנה - פנמה (טורנטו)

18.6, 19:00: דנמרק/צפון מקדוניה/צ'כיה/אירלנד - דרום אפריקה (אטלנטה)

19.6, 1:00: קנדה - קטאר (ונקובר)

19.6, 1:00: שווייץ - איטליה/צפון אירלנד/וויילס/בוסניה והרצגובינה (לוס אנג'לס)

19.6, 5:00: מקסיקו - דרום קוריאה (גואדלחארה)

19.6, 10:00: טורקיה/רומניה/סלובקיה/קוסובו - פראגוואי (סן פרנסיסקו)

20.6, 1:00: ארה"ב - אוסטרליה (סיאטל)

20.6, 4:00: ברזיל - האיטי (פילדלפיה)

20.6, 1:00: סקוטלנד - מרוקו (בוסטון)

20.6, 23:00: גרמניה - חוף השנהב (טורונטו)

21.6, 4:00: אקוודור - קוראסאו (קנזס)

20.6, 21:00: הולנד - אוקראינה/שבדיה/אלבניה/פולין (יוסטון)

20.6, 10:00: טוניסיה - יפן (מונטריי)

22.6, 1:00: בלגיה - איראן (לוס אנג’לס)

22.6, 7:00: ניו זילנד - מצרים (ונקובר)

21.6, 19:00: ספרד - ערב הסעודית (אטלנטה)

22.6, 1:00: אורוגוואי - כף ורדה (מיאמי)

23.6, 00:00: צרפת - עיראק/בוליביה/סורינם (פילדלפיה)

23.6, 3:00: נורבגיה - סנגל (ניו ג’רזי)

22.6, 21:00: ארגנטינה - אוסטריה (דאלאס)

23.6, 9:00: ירדן – אלג’יריה (סן פרנסיסקו)

23.6, 21:00: פורטוגל - אוזבקיסטן (יוסטון)

24.6, 6:00: קולומביה - קונגו הדמוקרטית/קלדוניה החדשה/ג'מייקה (גואדלחארה)

23.6, 23:00: אנגליה - גאנה (בוסטון)

24.6, 2:00: פנמה - קרואטיה (טורונטו)

25.6, 4:00: דנמרק/צפון מקדוניה/צ'כיה/אירלנד - מקסיקו (מקסיקו סיטי)

25.6, 4:00: דרום אפריקה - דרום קוריאה (מונטריי)

24.6, 22:00: שווייץ - קנדה (ונקובר)

24.6, 22:00: איטליה/צפון אירלנד/וויילס/בוסניה והרצגובינה - קטאר (סיאטל)

25.6, 1:00: סקוטלנד - ברזיל (מיאמי)

25.6, 1:00: מרוקו - האיטי (אטלנטה)

26.6, 5:00: טורקיה/רומניה/סלובקיה/קוסובו - ארה"ב (לוס אנג'לס)

26.6, 5:00: פראגוואי - אוסטרליה (סן פרנסיסקו)

25.6, 23:00: אקוודור - גרמניה (ניו ג’רזי)

25.6, 23:00: קוראסאו - חוף השנהב (פילדלפיה)

26.6, 2:00: טוניסיה - הולנד (קנזס)

26.6, 2:00: יפן - אוקראינה/שבדיה/אלבניה/פולין (דאלאס)

27.6, 6:00: ניו זילנד - בלגיה (ונקובר)

27.6, 6:00: מצרים - איראן (סיאטל)

27.6, 3:00: אורוגוואי - ספרד (גואדלחארה)

27.6, 3:00: כף ורדה - ערב הסעודית (יוסטון)

26.6, 22:00: נורבגיה - צרפת (בוסטון)

26.6, 22:00: סנגל - עיראק/בוליביה/סורינם (טורונטו)

28.6, 5:00: ירדן - ארגנטינה (דאלאס)

28.6, 5:00: אלג’יריה - אוסטריה (קנזס)

28.6, 2:30: קולומביה - פורטוגל (מיאמי)

28.6, 2:30: קונגו הדמוקרטית/קלדוניה החדשה/ג'מייקה - אוזבקיסטן (אטלנטה)

28.6, 00:00: פנמה - אנגליה (ניו ג’רזי)

28.6, 00:00: קרואטיה - גאנה (פילדלפיה)

לוח משחקי הנוקאאוט

שלב 32 האחרונות

28.6: מנצחת בית 1 - סגנית בית 2, לוס אנג'לס (משחק 73)

29.6: מנצחת בית 5 - שלישית בית 1/2/3/4/6, בוסטון (משחק 74)

29.6: מנצחת בית 6 - סגנית בית 3, מונטריי (משחק 75)

29.6: מנצחת בית 3 - סגנית בית 6, יוסטון (משחק 76)

30.6: מנצחת בית 9 - שלישית בית 3/4/6/7/8, ניו יורק (משחק 77)

30.6: סגנית בית 5 - סגנית בית 9, דאלאס (משחק 78)

30.6: מנצחת בית 1 - שלישית בית 3/5/6/8/9 (משחק 79), מקסיקו סיטי

1.7: מנצחת בית 12 - שלישית בית 5/8/9/10/11 (משחק 80), אטלנטה

1.7: מנצחת בית 4 - שלישית בית 2/5/6/9/10, סן פרנסיסקו (משחק 81)

1.7: מנצחת בית 7 - שלישית בית 1/5/8/9/10, סיאטל (משחק 82)

2.7: סגנית בית 11 - סגנית בית 12, טורונטו (משחק 83)

2.7: מנצחת בית 8 - סגנית בית 10, לוס אנג'לס (משחק 84)

2.7: מנצחת בית 2 - שלישית בית 5/6/7/9/10, ונקובר (משחק 85)

3.7: מנצחת בית 10 - סגנית בית 8, מיאמי (משחק 86)

3.7: מנצחת בית 11 - שלישית בית 4/5/9/10/12, קנזס (משחק 87)

3.7: סגנית בית 4 - סגנית בית 7, דאלאס (משחק 88)

שמינית גמר

4.7: מנצחת משחק 74 - מנצחת משחק 77, פילדלפיה (משחק 89)

4.7: מנצחת משחק 73 - מנצחת משחק 75, יוסטון (משחק 90)

5.7: מנצחת משחק 76 - מנצחת משחק 78, ניו יורק (משחק 91)

5.7: מנצחת משחק 79 - מנצחת משחק 80, מקסיקו סיטי (משחק 92)

6.7: מנצחת משחק 83 - מנצחת משחק 84, דאלאס (משחק 93)

6.7: מנצחת משחק 81 - מנצחת משחק 82, סיאטל (משחק 94)

7.7: מנצחת משחק 86 - מנצחת משחק 88, אטלנטה (משחק 95)

7.7: מנצחת משחק 85 - מנצחת משחק 87, ונקובר (משחק 96)

רבע גמר

9.7: מנצחת משחק 89 - מנצחת משחק 90, בוסטון (משחק 97)

10.7: מנצחת משחק 93 - מנצחת משחק 94, לוס אנג'לס (משחק 98)

11.7: מנצחת משחק 91 - מנצחת משחק 92, מיאמי (משחק 99)

11.7: מנצחת משחק 95 - מנצחת משחק 96, קנזס (משחק 100)

חצי גמר

14.7: מנצחת משחק 97 - מנצחת משחק 98, דאלאס (משחק 101)

15.7: מנצחת משחק 99 - מנצחת משחק 100, אטלנטה (משחק 102)

המשחק על המקום השלישי

18.7: מפסידה משחק 101 - מפסידה משחק 102, מיאמי

הגמר

19.7: מנצחת משחק 101 - מנצחת משחק 102, ניו יורק