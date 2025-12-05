יום חמישי, 25.12.2025 שעה 10:51
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
142-146שווייץ1
115-66קוסובו2
48-36סלובניה3
212-46שבדיה4
 בית 3 
137-136סקוטלנד1
117-166דנמרק2
712-106יוון3
217-46בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
162-216ספרד1
1312-176טורקיה2
315-76גיאורגיה3
319-36בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
194-228אוסטריה1
177-178בוסניה2
1310-198רומניה3
811-118קפריסין4
039-28סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
187-298בלגיה1
1611-218ווילס2
1310-138צפון מקדוניה3
813-98קזחסטן4
031-08ליכטנשטיין5
 בית 11 
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
515-58לטביה4
116-38אנדורה5
 בית 12 
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

צרפת וגרמניה במסלול התנגשות: ההצטלבויות

אחרי שנקבעו הבתים של המונדיאל, נוכל לקבל משחק אדיר כבר בשמינית הגמר בין צרפת לגרמניה. וגם: מתי ארגנטינה תוכל לפגוש את פורטוגל? הכל בפנים

|
אמבפה מול גרמניה (IMAGO)
אמבפה מול גרמניה (IMAGO)

אחרי שהגרלת שלב הבתים נערכה הערב (שישי), אפשר כבר להתחיל לדמיין את הקרבות הגדולים שיגיעו בהמשך. אחד התרחישים המסקרנים ביותר הוא האפשרות שצרפת וגרמניה, שתיהן אלופות עולם ונבחרות מהבכירות בעולם, יתנגשו כבר בשמינית הגמר, במקרה שכל אחת מהן תסיים במקום הראשון בבית שלה.

עוד לפני פתיחת הטורניר פיפ"א הבהירה כי ספרד וארגנטינה, המדורגות הבכירות בדירוג העולמי, יופרדו למסלולים שונים כך שלא יפגשו אלא בגמר. אותו עיקרון תקף גם לגבי צרפת ואנגליה, שמדורגות 3 ו-4 בעולם, שיוכלו להיפגש רק במשחק ההכרעה בניו ג'רזי ב-19.7. המשמעות היא שכל ארבע הגדולות לא יכולות להיפגש לפני שלב חצי הגמר. עם זאת, במקרה שספרד או ארגנטינה תסיימנה במקום השני והשנייה תסיים ראשונה בבית, הן תיפגשנה כבר בשלב 32 האחרונות.

מסלול 1:
גרמניה עשויה לקבל את צרפת כבר בשמינית הגמר. מנצחת בית 6, שבו נמצאת גם הולנד, תפגוש את העולה מהמנצחת בין בתים 5 ו-9 ברבע הגמר, כלומר צרפת או גרמניה אם לא תהיינה הפתעות. בחצי הגמר, המחכות הפוטנציאליות הן מנצחת בית 8 (ספרד) או מנצחת בית 7 (בלגיה), שעשויות להיפגש ביניהן ברבע הגמר.

שחקני ספרד מאושרים (IMAGO)שחקני ספרד מאושרים (IMAGO)

מסלול 2:
מנצחת בית 3, ברזיל, תפגוש ברבע הגמר את מנצחת בית 12, אנגליה או קרואטיה. העולה מהמפגש הזה תתמודד בחצי הגמר מול המנצחת בין מנצחת בית 10 (ארגנטינה) למנצחת בית 11 (פורטוגל), שייפגשו ברבע הגמר. 

כמו כן, אם ברזיל וארגנטינה תנצחנה בבתים שלהן הן תהיינה באותו צד של ההגרלה. אם כל המדורגות הבכירות בבית אכן תסיימנה ראשונות, ספרד לא תוכל להתמודד מול ברזיל, ארגנטינה או פורטוגל לפני הגמר.

התרחיש שהנבחרות בדרג 1 גם תסיימנה ראשונות בבית

במצב דברים שכזה ללא הפתעות, המשחקים בנוקאאוט יהיו: גרמניה מול צרפת, ארה”ב מול בלגיה, אנגליה נגד מקסיקו ופורטוגל מול קנדה. הולנד, ספרד, ברזיל וארגנטינה תקבלנה יריבה שסיימה במקום השני או השלישי.

אם גם כאן לא תהיינה הפתעות, ברבע הגמר צרפת/גרמניה מול הולנד, ספרד מול בלגיה, ברזיל נגד אנגליה וארגנטינה נגד פורטוגל. חצי גמר פוטנציאלי יכול להפגיש בין צרפת לספרד, כשבצד השני אנגליה או ברזיל מול ארגנטינה או פורטוגל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלועומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
