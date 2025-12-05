צרפת וגרמניה במסלול התנגשות: ההצטלבויות

אחרי שהגרלת שלב הבתים נערכה הערב (שישי), אפשר כבר להתחיל לדמיין את הקרבות הגדולים שיגיעו בהמשך. אחד התרחישים המסקרנים ביותר הוא האפשרות שצרפת וגרמניה, שתיהן אלופות עולם ונבחרות מהבכירות בעולם, יתנגשו כבר בשמינית הגמר, במקרה שכל אחת מהן תסיים במקום הראשון בבית שלה.

עוד לפני פתיחת הטורניר פיפ"א הבהירה כי ספרד וארגנטינה, המדורגות הבכירות בדירוג העולמי, יופרדו למסלולים שונים כך שלא יפגשו אלא בגמר. אותו עיקרון תקף גם לגבי צרפת ואנגליה, שמדורגות 3 ו-4 בעולם, שיוכלו להיפגש רק במשחק ההכרעה בניו ג'רזי ב-19.7. המשמעות היא שכל ארבע הגדולות לא יכולות להיפגש לפני שלב חצי הגמר. עם זאת, במקרה שספרד או ארגנטינה תסיימנה במקום השני והשנייה תסיים ראשונה בבית, הן תיפגשנה כבר בשלב 32 האחרונות.

מסלול 1:

גרמניה עשויה לקבל את צרפת כבר בשמינית הגמר. מנצחת בית 6, שבו נמצאת גם הולנד, תפגוש את העולה מהמנצחת בין בתים 5 ו-9 ברבע הגמר, כלומר צרפת או גרמניה אם לא תהיינה הפתעות. בחצי הגמר, המחכות הפוטנציאליות הן מנצחת בית 8 (ספרד) או מנצחת בית 7 (בלגיה), שעשויות להיפגש ביניהן ברבע הגמר.

שחקני ספרד מאושרים (IMAGO)

מסלול 2:

מנצחת בית 3, ברזיל, תפגוש ברבע הגמר את מנצחת בית 12, אנגליה או קרואטיה. העולה מהמפגש הזה תתמודד בחצי הגמר מול המנצחת בין מנצחת בית 10 (ארגנטינה) למנצחת בית 11 (פורטוגל), שייפגשו ברבע הגמר.

כמו כן, אם ברזיל וארגנטינה תנצחנה בבתים שלהן הן תהיינה באותו צד של ההגרלה. אם כל המדורגות הבכירות בבית אכן תסיימנה ראשונות, ספרד לא תוכל להתמודד מול ברזיל, ארגנטינה או פורטוגל לפני הגמר.

התרחיש שהנבחרות בדרג 1 גם תסיימנה ראשונות בבית

במצב דברים שכזה ללא הפתעות, המשחקים בנוקאאוט יהיו: גרמניה מול צרפת, ארה”ב מול בלגיה, אנגליה נגד מקסיקו ופורטוגל מול קנדה. הולנד, ספרד, ברזיל וארגנטינה תקבלנה יריבה שסיימה במקום השני או השלישי.

אם גם כאן לא תהיינה הפתעות, ברבע הגמר צרפת/גרמניה מול הולנד, ספרד מול בלגיה, ברזיל נגד אנגליה וארגנטינה נגד פורטוגל. חצי גמר פוטנציאלי יכול להפגיש בין צרפת לספרד, כשבצד השני אנגליה או ברזיל מול ארגנטינה או פורטוגל.