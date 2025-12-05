יום חמישי, 01.01.2026 שעה 02:49
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

צרפת בהלם: "בית מוות אמיתי". הקלה בפורטוגל

אצל סגנית אלופת העולם חוששים מאוד מההגרלה מול הולאנד ("אסון") ולא שכחו את ההתרסקות מול סנגל במונדיאל ב-2002. בפורטוגל מחייכים: "הגרלה נוחה"

|
צרפת בהלם (IMAGO)
צרפת בהלם (IMAGO)

טקס הגרלת שלב הבתים למונדיאל 2026 ייזכר עוד זמן רב בצרפת, אבל לא מהסיבות הנכונות. בעוד התקשורת בפורטוגל פתחה שמפניות, בצרפת הדם קפא בעורקים אחרי שנבחרת הטריקולור נפלה לאחד הבתים הקשוחים ביותר בטורניר.

ב־"RMC" לא ניסו להסתיר את הפאניקה: "הגרלה קשה, סנגל עם צרפת. זה מזכיר לכם את 2002?" כתבו, כשהרמיזה ברורה: אז אלופת העולם הגיעה כאימפריה, והתרסקה במשחק הפתיחה מול סנגל. בהמשך כשנקבע שנורבגיה וארלינג הולאנד יפגשו את קיליאן אמבפה וחבריו בצרפת טענו: “זה אסון”.

ואם זה לא מספיק, בצרפת כבר הספיקו לנתח את תרחישי ההמשך, וגם שם אין בשורות טובות: "גרמניה עומדת בדרכנו כבר בשמינית הגמר. זה רחוק מלהיות מתנה עבור הטריקולור".

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

בתקשורת צרפתית סיכמו: “לא נסתיר את זה, הדרך של הטריקולור לגמר ב־19 ביולי ממש לא צפויה להיות פשוטה. גם אם יסיימו במקום הראשון בבית, הם עלולים לפגוש את גרמניה כבר בשמינית הגמר. וזה יהיה רק תחילתו של מסע קשה ומתיש”.

בעוד בצרפת בוכים, בפורטוגל חוגגים. ב-"Record" ו-"A Bola" היו תמימי דעים:
"הגרלה נוחה, אנחנו פייבוריטים בולטים לראשות הבית". פורטוגל קיבלה בית שאכן נראה על הנייר קל בהרבה עם קולומביה, אוזבקיסטן והמנצחת בין ג’מייקה/ניו קלדוניה/הרפובליקה של קונגו.

בפורטוגל מזכירים את המספרים המרשימים של הנבחרת בקמפיין האחרון, ואת העובדה שכריסטיאנו רונאלדו עשוי להגיע לטורניר השישי בקריירה.

יוליאן נגלסמן, מאמן גרמניה, אמר על הגרלת המונדיאל: "זה לא בית קל במיוחד, אבל בהחלט כזה שאפשר להתמודד איתו. אנחנו רוצים לנצח את משחקי שלב הבתים. הדבר החשוב ביותר הוא להתקדם צעד אחר צעד, לעבור את הבתים ולהעפיל לשלב הנוקאאוט, לא לקפוץ לשלב הבא לפני שסיימנו את הראשון. כל יריבה ראויה לכבוד. אבל אני חושב שזה גם לגמרי טבעי לחשוב מי מחכה בהמשך ומי הנבחרות שנצטרך לנצח כדי להגיע רחוק".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */