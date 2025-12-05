צרפת בהלם: "בית מוות אמיתי". הקלה בפורטוגל

טקס הגרלת שלב הבתים למונדיאל 2026 ייזכר עוד זמן רב בצרפת, אבל לא מהסיבות הנכונות. בעוד התקשורת בפורטוגל פתחה שמפניות, בצרפת הדם קפא בעורקים אחרי שנבחרת הטריקולור נפלה לאחד הבתים הקשוחים ביותר בטורניר.

ב־"RMC" לא ניסו להסתיר את הפאניקה: "הגרלה קשה, סנגל עם צרפת. זה מזכיר לכם את 2002?" כתבו, כשהרמיזה ברורה: אז אלופת העולם הגיעה כאימפריה, והתרסקה במשחק הפתיחה מול סנגל. בהמשך כשנקבע שנורבגיה וארלינג הולאנד יפגשו את קיליאן אמבפה וחבריו בצרפת טענו: “זה אסון”.

ואם זה לא מספיק, בצרפת כבר הספיקו לנתח את תרחישי ההמשך, וגם שם אין בשורות טובות: "גרמניה עומדת בדרכנו כבר בשמינית הגמר. זה רחוק מלהיות מתנה עבור הטריקולור".

קיליאן אמבפה (IMAGO)

בתקשורת צרפתית סיכמו: “לא נסתיר את זה, הדרך של הטריקולור לגמר ב־19 ביולי ממש לא צפויה להיות פשוטה. גם אם יסיימו במקום הראשון בבית, הם עלולים לפגוש את גרמניה כבר בשמינית הגמר. וזה יהיה רק תחילתו של מסע קשה ומתיש”.

בעוד בצרפת בוכים, בפורטוגל חוגגים. ב-"Record" ו-"A Bola" היו תמימי דעים:

"הגרלה נוחה, אנחנו פייבוריטים בולטים לראשות הבית". פורטוגל קיבלה בית שאכן נראה על הנייר קל בהרבה עם קולומביה, אוזבקיסטן והמנצחת בין ג’מייקה/ניו קלדוניה/הרפובליקה של קונגו.

בפורטוגל מזכירים את המספרים המרשימים של הנבחרת בקמפיין האחרון, ואת העובדה שכריסטיאנו רונאלדו עשוי להגיע לטורניר השישי בקריירה.

יוליאן נגלסמן, מאמן גרמניה, אמר על הגרלת המונדיאל: "זה לא בית קל במיוחד, אבל בהחלט כזה שאפשר להתמודד איתו. אנחנו רוצים לנצח את משחקי שלב הבתים. הדבר החשוב ביותר הוא להתקדם צעד אחר צעד, לעבור את הבתים ולהעפיל לשלב הנוקאאוט, לא לקפוץ לשלב הבא לפני שסיימנו את הראשון. כל יריבה ראויה לכבוד. אבל אני חושב שזה גם לגמרי טבעי לחשוב מי מחכה בהמשך ומי הנבחרות שנצטרך לנצח כדי להגיע רחוק".