יום שישי, 05.12.2025 שעה 19:35
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2914-3213מכבי פ"ת1
2610-2113מכבי הרצליה2
2513-1714הפועל כפ"ס3
2414-2114הפועל ראשל"צ4
2221-2514מ.ס כפר קאסם5
2119-2113הפועל כפר שלם6
1919-2114מ.ס קריית ים7
1922-2213עירוני מודיעין8
1820-2114הפועל ר"ג9
1530-2514מכבי יפו10
1420-1914הפועל חדרה11
1416-1513הפועל עכו12
1419-1113הפועל רעננה13
1422-1214בני יהודה14
1028-1214הפועל עפולה15
921-1314הפועל נוף הגליל16

מרטן: רוצים להגיע לפלייאוף בעמדה טובה לעלות

מאמן ראשל״צ אחרי הניצחון: ״זאת הקבוצה שאני רוצה לראות, לא מאמין לסיפורים על קבוצות שלא רוצות לעלות״. ברוך: ״במקום ללכת קדימה, יפו רצה אחורה״

|
דוד מרטן (שחר גרוס)
דוד מרטן (שחר גרוס)

לאחר שלושה משחקים ללא ניצחון ליגה, הפועל ראשון לציון הראתה היום (שישי) כמה כישרון יש לה, כשהביסה את מכבי יפו 1:4 באיצטדיון הברפלד ונצמדה לצמרת הגבוהה.

אתמול, באימון המסכם, ערך המנכ״ל החדש אבי לוי שיחה עם השחקנים שהבהירה כמה המטרה העונה היא רצינית לעלות ליגה והדבר ככל הנראה עזר בהחלט.

״צריך קודם כל לברך על ההגעה של היו״ר החדש (אלי סניור) והמנכ״ל החדש (אבי לוי) למועדון, אבל הוא לא דרך על הדשא וצריך לברך את השחקנים על משחק מצוין״, התייחס לכך בסיום המאמן דוד מרטן.

שחקני הפועל ראשון לציון חוגגים את שער היתרון (שחר גרוס)שחקני הפועל ראשון לציון חוגגים את שער היתרון (שחר גרוס)

״הם נתנו תצוגת כדורגל והיו אמיצים על הכדור. יש קצת טעם חמוץ על ספיגת השער, כי רצינו לשמור על שער נקי מה שלא עשינו הרבה זמן, אבל אנחנו מרוצים מהנקודות ומהיכולת ונצטרך להמשיך הלאה״.

התצוגה: ״זאת ראשל״צ שאנחנו רוצים לראות ועדיין חסרים כמה שחקנים משמעותיים שעל זה אנחנו לא מדברים כי כל אחד בסגל צריך לתת את התרומה שלו בסגל וזה מה שקרה היום״.

ההמשך והמטרות: ״אנחנו רוצים לראות קבוצה שמשחקת כדורגל אטרקטיבי ושתגיע לפלייאוף העליון בעמדה טובה כדי לעלות ליגה. יש עוד הרבה קבוצות טובות חוץ ממכבי פ״ת ונקווה להגיע בעמדת זינוק ממש טובה. גם חלון ההעברות יהיה משמעותי״.

״אני לא מאמין לכל הסיפורים על קבוצות אחרות שלא רוצות לעלות. אני לא מכיר אף שחקן שעולה למגרש ואומר היום לא ננצח כדי שחלילה לא נעלה ליגה. אלו סיפורים שמספרים אחד לשני ומבחינת כישרון כל עוד נהיה הקבוצה הכי מחוייבת כמו היום, נהיה גם הכי כישרוניים כי זה מתחבר האחד עם השני״.

המפגש מול מכבי פ״ת בשבוע הבא: ״אנחנו משחקים נגד קבוצה מצויינת, הכי טובה בליגה וגם המועמד מספר אחת לעלות. אנחנו נבוא כמו שאנחנו באים לכל משחק: צנועים וכמובן שכמו בכל משחק נרצה לקחת נקודות וזה לא משנה מי היריבה״.

איציק ברוך (שחר גרוס)איציק ברוך (שחר גרוס)

מנגד, איציק ברוך, מאמן יפו, ראה את קבוצתו צוברת הפסד שני ברציפות : ״הקבוצה ששיחקה יותר חכם היום ניצחה את המשחק. מהדקה השישית והשער הראשון שספגנו ועד הגול השני הגענו לארבעה מצבים ממש טובים וכשאתה לא נותן אותם ולוחץ, אז אתה משלם מחיר ושילמנו מחיר יקר״, סיכם המאמן.

״המשחק יכול היה להיגמר 3:8, אבל נלמד מזה כי יכול להיות שמכבי יפו של השנה לא בנויה ללחץ גבוה בכל המשחק. נצטרך לדעת לחלק את זה. החיסרון של גיל יצחק הוא קריטי. נלך הביתה ונחשוב מה אנחנו צריכים לשנות כי חזרנו לימים השחורים במרכאות״.

שני ההפסדים האחרונים: ״חזרנו מהפגרה, עשינו שני משחקי אימון טובים אבל כנראה שמשהו קרה בפגרה הזאת. לצערי הרב מכבי יפו במקום ללכת קדימה, כרגע רצה אחורה. נצטרך לדעת איך לעצור את זה וכמה שיותר מהר. זה מתחיל בלא לספוג גול, כמו שכולן עושות בליגה ולא בללחוץ ולתת את הגול״.

עתידו של גיל יצחק: ״לגיל יש חוזה במכבי יפו ואני לא רואה סיבה שזה לא ימשיך עד סוף השנה. בסוף השנה שגיל יעשה מה שהוא רוצה״.

