מחלוקת בין הוועד האולימפי למכון וינגייט

מאחורי הקלעים בספורט הישראלי מתנהל בימים אלה מאבק על עתידה של היחידה לספורט הישגי. אחרי פרישתו של דני אורן, בקרוב תוקם ועדת איתור במכון וינגייט שתתחיל בהליך לבחירת מחליפו, כאשר הרכב הוועדה כבר נקבע - ולמרות בקשה שנמסרה למכון הלאומי לספורט, לא יהיה חבר בה אף נציג מהספורט הפראלימפי.

דירקטוריון מכון וינגייט התכנס לאחרונה על מנת לדון בהליך בחירת מנהל היחידה לספורט הישגי הבא, לאחר שדני אורן הכריז על פרישה מתפקידו והוא יעזוב בסוף חודש מרץ 2026. בישיבות האחרונות הוסכם כי תוקם ועדת איתור באמצעות מכון וינגייט, משום שהיחידה כפופה לו בחוק, אבל גם בישיבה שנערכה אתמול (חמישי) בדירקטוריון מכון וינגייט עדיין דנו בהרכב ועדת האיתור.

אמנם היחידה לספורט הישגי כפופה למכון במסגרת החוק, אך לשון החוק אומרת כי היא מופעלת על ידי הוועד האולימפי בשיתוף עם מכון וינגייט. לכן הוועד האולימפי דרש ש-50% מנציגי ועדת האיתור יהיו מהוועד האולימפי ו-50% ממכון וינגייט, אלא שהבקשה לא התקבלה ונקבע כי ועדת האיתור תורכב ביחס של 2:2:2, כך שיהיו חברים בה שני נציגים מהוועד האולימפי, שניים ממכון וינגייט ושניים ממשרד התרבות והספורט.

אלא שבמהלך הדיון אתמול בדירקטוריון מכון וינגייט, נציג הציבור בדירקטוריון רועי בן טולילה, שבא מהספורט הפראלימפי, העלה דרישה חדשה וביקש לצרף לוועדת האיתור גם נציג מהוועד הפראלימפי, משום שהיחידה מפעילה בתוכה סקציה שעוקבת אחרי ספורטאים פראלימפיים ומשפיעה גם עליהם. נציג הוועד האולימפי בדירקטוריון וינגייט, נאור גלילי, תמך בבקשתו של בן טולילה.

נאור גלילי (ראובן שוורץ)

בקשתו עלתה להצבעה, אך זכתה להתנגדות. היועץ המשפטי של המכון, עו"ד גל שני, הבהיר לנוכחים בחדר כי רק המכון צריך לבחור את עובדיו וכי היחידה אמורה להיות מופעלת בשיתוף הוועד האולימפי בלבד, בהתאם להנחיית מנכ"ל משרד התרבות והספורט, ולכן צורפו נציגי הוועד האולימפי באופן חריג כחברים בוועדת האיתור - ולמעשה לא ניתן למנות נציג פראלימפי לוועדה על פי חוק.

אלא שאז הוצעה פשרה. יו"ר מכון וינגייט היוצא, ד"ר יואב הלר, שניהל את ישיבתו האחרונה בדירקטוריון משום שסיים את כהונתו אתמול, הציע: "אני מעלה להצבעה שנציג הוועד הפראלימפי יהיה על תקן משקיף בוועדה". בן טולילה עמד על כך שיהיה נציג מהספורט הפראלימפי על תקן של חבר בוועדת האיתור ולא כמשקיף ללא זכות בחירה, אבל ההצעה של היו"ר התקבלה ברוב קולות על ידי חברי הדירקטוריון והוסכם כי יהיה רק משקיף.

רועי בן טולילה (עמית מצפה)

כלומר, למעשה נקבע על ידי דירקטוריון וינגייט כי לא יהיה אף נציג של הוועד הפראלימפי בדיוני ועדת האיתור לבחירת מנהל היחידה לספורט הישגי הבא, אבל הובטח כי חברי הוועדה יוועצו איתו והוא ילווה את ההליך מחוץ לדיוני ועדת האיתור.

במהלך הישיבה, אגב, אחד מנציג משרד התרבות והספורט ניסה להביא לאישור הדירקטוריון קריטריונים לבחירת מנהל היחידה הבא, אך גורמים בדירקטוריון סירבו להצביע על כך ושאלו: "בשביל מה יש ועדת איתור? שהיא תקבע ותחליט מהם הקריטריונים, לא אנחנו".

יואב הלר (חגי מיכאלי)

גורמים בכירים בספורט הישראלי לא הבינו מדוע לא אישרו לנציג מהוועד הפראלימפי להיות חלק מהוועדה ואמרו: "יש בוועדת האיתור שני נציגים ממשרד התרבות והספורט, אבל לא מאפשרים לנציג בודד מהספורט הפראלימפי לשבת בה. ממה הם חוששים? ממילא יחסי הכוחות הוא 3:4 לטובת נציגי המדינה, כך שעדיין יהיה רוב לנציגי וינגייט והמשרד. ביום שאחרי המלחמה, עם כל כך הרבה פצועים, ראוי שתהיה נציגות לספורטאים פראלימפיים ושגם קולם יישמע". גורמים במכון וינגייט הדפו את הטענות והבהירו כי הם פועלים רק על פי מה שמתיר להם החוק.

בכל אופן, בימים הקרובים ייצא לדרך הליך בחירת מנהל היחידה לספורט הישגי הבא. עוד קודם לכן, בתקופה האחרונה יו"ר הוועד האולימפי יעל ארד ביקשה לבחון מחדש את אופיה ותפקידה של היחידה, לפני קבלת החלטה לגבי זהות מנהלה הבא, משום שהיא הוקמה בשנות ה-80 והצרכים של הספורט ההישגי השתנו בעשור האחרון. אלא שזה טרם עלה לדיון, ובמכון וינגייט ממהרים לפנות להליך של בחירת המנהל החדש.

בימים האחרונים גורמים בספורט הישראלי תהו האם בכוונת הוועד האולימפי להקים יחידת פיקוח ובקרה פנימית שתעקוב אחר פעילות הספורט האולימפי בישראל, על מנת לכאורה "להתנתק" מהיחידה לספורט הישגי שכפופה לווינגייט. אומנם במשך שנים מדברים על כך שהוועד האולימפי מתכנן לכאורה לבצע פיקוח ובקרה אחר פעילות הספורט האולימפי בישראל באופן עצמאי, אלא שבארגון הכחישו זאת והבהירו כי זה לא נמצא על הפרק. כלומר, היחידה לספורט הישגי תמשיך לפעול ולהשפיע כרגיל.