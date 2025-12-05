שטוטגרט לפני מכבי ת"א: לא עוד משחק בית רגיל

על רקע ההפסד הכואב 6:0 לליון ובצל הרגישות הביטחונית סביב ישראל, מכבי תל אביב תצא ביום חמישי למשחק חוץ מאתגר במיוחד מול שטוטגרט בליגה האירופית. עוד לפני שריקת הפתיחה, המארחת הגרמנית פרסמה הודעה רשמית יוצאת דופן שמדגישה עד כמה המפגש הזה שונה מכל משחק אחר.

בשטוטגרט מבהירים כי ההיערכות למשחק נמשכת כבר זמן רב, ובשיתוף פעולה מלא עם המשטרה והרשויות המקומיות. "זה לא עוד משחק בית רגיל", ציינו במועדון, כשהמסר המרכזי הוא קריאה להתנהלות מכבדת מצד כל הנוכחים באצטדיון. בהודעה נכתב כי עבור הקבוצה, מדובר באירוע ספורטיבי משמעותי במסגרת המסע שלה בליגה האירופית, שבו יש חשיבות גם לאווירה עצמה, ולא רק למה שקורה על הדשא.

מנכ״ל המועדון, אלכסנדר והרלה, הוסיף הצהרה מפורשת על הציפיות מהערב: "ההתמודדות מול מכבי תל אביב היא לא רק משחק אירופי, אלא הזדמנות להעביר מסר של סובלנות, הוגנות וכבוד הדדי". לדבריו, האצטדיון אמור להישאר מרחב של תרבות אוהדים, רגשות חיוביים ואירוח, מקום שמאחד אנשים ולא יוצר מחנות.

שחקני שטוטגרט (IMAGO)

והרלה הזכיר כי לעיר שטוטגרט יש מסורת של עמידה לצד ערכים אלה, וכי המועדון רואה במפגש הקרוב המשך טבעי של אותה האחריות. "אנחנו נערכנו היטב, ואנחנו מחויבים לכך שהערב הזה יעמוד בסטנדרטים שאנחנו מצפים להם", סיכם.

במכבי תל אביב יודעים שהמשחק מגיע בתזמון לא אידאלי מבחינתם, אבל לצד האתגר המקצועי, ברור שכבר עכשיו מדובר באירוע שמושך תשומת לב רבה גם מחוץ לכר הדשא.