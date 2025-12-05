יום שישי, 05.12.2025 שעה 19:48
337-2714ארסנל1
2816-3214מנצ'סטר סיטי2
2714-2014אסטון וילה3
2415-2514צ'לסי4
2311-1814קריסטל פאלאס5
2314-1814סנדרלנד6
2220-2414ברייטון7
2221-2214מנצ'סטר יונייטד8
2221-2114ליברפול9
2117-1514אברטון10
1918-2314טוטנהאם11
1918-1914ניוקאסל12
1922-2114ברנטפורד13
1924-2114בורנמות'14
1722-1914פולהאם15
1522-1414נוטינגהאם פורסט16
1426-1614לידס17
1228-1614ווסטהאם18
1028-1514ברנלי19
229-714וולבס20

פפ הפתיע: אשמח שאנגליה תזכה בגביע העולם

מאמן מנצ'סטר סיטי שחי באנגליה קרוב לעשור נשאל על נבחרת שלושת האריות: "הייתי רוצה שתומאס טוכל והאנשים כאן יעשו את הצעד האחרון ויזכו במונדיאל"

|
פפ גווארדיולה (צילום מסך)
פפ גווארדיולה (צילום מסך)

פפ גווארדיולה הביע אופטימיות גדולה לגבי סיכויי נבחרת אנגליה במונדיאל 2026, והצהיר כי הוא “היה שמח לראות את אנגליה שם” בין הפייבוריטיות הבכירות לזכייה. המאמן הספרדי, שמאז 2016 חי באנגליה ומעמדו הפך לחלק בלתי נפרד מהכדורגל המקומי, הדגיש כי הוא מרגיש קשור למדינה ורוצה שהנבחרת המקומית תעשה סוף סוף את הפריצה הגדולה.

לדבריו, “אני לא מנסה להישמע נחמד מדי, אבל הייתי כאן הרבה שנים... הייתי רוצה שתומאס טוכל והאנשים כאן יעשו את הצעד האחרון ויזכו”. אנגליה, שהעפילה למונדיאל בקלילות, נמצאת תחת הדרכתו של תומאס טוכל מאז תחילת השנה. מאז מונה, הנבחרת רשמה שמונה ניצחונות רצופים ושמרה על רשת נקייה בכל אחד מהם, נתון שמציב אותה כאחת הנבחרות החזקות בעולם.

גווארדיולה נשאל מי הפייבוריטיות שלו למונדיאל 2026 והשיב באופן ישיר: “כולם יודעים מי הן. אם נגיד ארבע-חמש נבחרות, נסכים מיד. אני הייתי רוצה שאנגליה תהיה אחת מהן”. בכך מציב המאמן את שלושת האריות בשורה אחת עם ספרד, צרפת וארגנטינה, המדורגות גבוה בסיכויים לזכייה.

פפ גווארדיולה ותומאס טוכל (רויטרס)פפ גווארדיולה ותומאס טוכל (רויטרס)

גם מודלים סטטיסטיים תומכים בגווארדיולה: מחשב העל של אופטה מעניק לאנגליה סיכוי של 11.8% לזכות במונדיאל, שלישי אחרי ספרד וצרפת. מדובר באחת ההערכות הגבוהות בתולדות הנבחרת, שמשקפת את האיכות העצומה בסגל, את העבודה של טוכל ואת ההישגים בשנים האחרונות, כולל העפלה לשני גמרי יורו רצופים.

גווארדיולה עצמו הוזכר בעבר כמועמד להחליף את גארת' סאות'גייט לאחר כישלונות היורו, אך לבסוף מונה טוכל. למרות זאת, פפ ממשיך לתמוך בנבחרת המקומית, ורומז בעדינות שהגיע הזמן לסיים תקופה ארוכה של “כמעט”. כפי שסיכם: “אני כאן שנים רבות, אני חלק מהמדינה הזו. הייתי רוצה שתומאס והשחקנים יעשו את הצעד האחרון ויביאו את זה הביתה”.

