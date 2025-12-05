נווה שאנן עלתה למקום השני, גם כרמיאל בצמרת

לאחר ניצחונה אמש (חמישי) של מכבי אחי נצרת על מכבי אתא ביאליק, המשיך לו המחזור ה-10 בליגה א' צפון עם חמישה משחקים היום. בין היתר, מכבי נווה שאנן רשמה את ניצחונה השישי העונה ועלתה אל המקום השני כשלרשותה 21 נקודות. הפועל עירוני כרמיאל חולקת את המקום השלישי יחד עם אתא ביאליק, לאחר ניצחון על מכבי נוג'ידאת.

מעבר לכך, עירוני נשר וצעירי אום אל פאחם נפרדו בחלוקת נקודות. שתי הקבוצות נשארות עם 15 נקודות, במרכז הטבלה. הפועל מגדל העמק שיצאה לאצטדיון השלום באום אל פאחם, חזרה משם עם שלוש נקודות לאחר ניצחון יקר ערך על הפועל בני מוסמוס. מגדל העמק, בזכות שלוש הנקודות, מתרחקת מהתחתית הבוערת, בניצחונה השני העונה בסך הכל.

מ.כ. צעירי טמרה – מכבי נווה שאנן 4:1

נווה שאנן נקלעה לפיגור בדקה ה-32 (מרעי בכר), אבל ידעה לחזור למשחק ולנצח בגדול. היה זה מפגש בין שתי קבוצות שסיימו בעונה החולפת במקום הראשון בטבלת ליגה ב' צפון א' ו-ב'. נווה שאנן המשיכה עם עומרי ביטון על הקווים, בטמרה כבר החליפו לפטריסיו סייג. קאסם חילף (צמד), ישי בוזורגי וירין דוידוביץ קבעו 1:4 לנווה שאנן, שעלתה אל המקום השני בטבלה.

הפועל עירוני כרמיאל – מכבי נוג'ידאת 0:2

כרמיאל מתברגת לה בצמרת הטבלה, בעוד מכבי נוג'ידאת של עיסא נוג'ידאת נשארת מתחת לקו האדום. אורן פלאש עושה עבודה שקטה ונהדרת בכרמיאל, כשמוביל אותם לחלוק המקום השלישי יחד עם אתא ביאליק, כשלשתיהן 20 נקודות בקופה. תומר הרשקוביץ ואיהאב שאמי, הביאו למקומיים את ניצחונם השישי העונה. נוג'ידאת היחידה בליגה שטרם ניצחה העונה.

הפועל עירוני כרמיאל (באדיבות המועדון)

יתר תוצאות מפגשי המחזור

עירוני נשר – צעירי אום אל פאחם 1:1 (הבקיע לנשר: ספיר רזון; הבקיע לאום אל פאחם: עאבד שדאפנה).

הפועל בני מוסמוס – הפועל מגדל העמק 3:0 (הבקיעו למגדל העמק: בנתאמלק אנדרגה, עוז פרץ וניר אברג'יל).

הפועל אום אל פאחם - הפועל עירוני עראבה 2:3 (הבקיעו לאום אל פאחם: אחמד יונס, רועי מרדכי ומג'ד ח'ורי; הבקיע לעראבה: חוסאם אלדין נעאמנה, שאקר סקר).

הפועל בית שאן – הפועל ע. באקה אל גרבייה (06/12, בית שאן, 20:00).

הפועל טירת הכרמל – מ.ס. טירה (06/12, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 20:30).