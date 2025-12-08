הוציאה מים מן הסלע: סכנין גברה 0:1 על ריינה

דעת המבקר

השחקן המצטיין עומר אבוהב, ציון: 7

ברומטר בקישור של סכנין עומר אבוהב, ציון: 7 השחקן המאכזב מוחמד שכר, ציון: 4

אדום שאסור היה לו לקבל מוחמד שכר, ציון: 4

הרכבים וציונים

המחזור ה-13 נמשך הערב (שני) עם המשחק הדחוי, כשבני סכנין רשמו ניצחון סופר דרמטי על בני ריינה משער של ארתור מירניאן בדקה ה-95. כזכור, ההתמודדות הייתה אמורה להתקיים ביום שבת אך תנאי מזג אוויר קיצוניים שכללו סופת ברד והצפה במגרש גרמו לכך שיפגשו בשנית.

המשחק נפתח עם קצב מנומנם כששתי הקבוצות התקשו לאיים על השער. כל זאת נגמר בדקה ה-17 כשגם ריינה וגם סכנין הגיעו למצבים מסוכנים, אך לא הצליחו למצוא את הרשת. עם הירידה להפסקה אוסו קוובנה היה חייב להעלות את המארחת ליתרון כשנשאר לבד מול מוחמד אבו ניל, אך הוא התבלבל ובעט את הכדור החוצה.

ארתור מירניאן מודה לאל לאחר השער הדרמטי שלו (חג'אג' רחאל)

למחצית השנייה עלתה רק קבוצה אחת. החבורה של שרון מימר הגיעה למספר מצבים עם פתיחת המחצית השנייה אך גם הם לא הצליחו להכניס את הכדור אל הרשת. בדקה ה-78 מוחמד שכר שנכנס כמחליף, הורחק לאחר דיבורים עם השופט והשאיר את אדהם האדיה ב-10 שחקנים. כבר נראה היה שהמשחק עומד להיגמר בתיקו, אבל אז הגיע ארתור מירניאן, שכבש שער ענק בדקה ה-95 ונתן לסכנין 3 נקודות חשובות.

כעת, בני ריינה תקווה להתאושש במחזור הבא, אך מצפה לה משוכה לא קלה בדמות מכבי חיפה, שנמצאת בתקופה טובה כשהיא רושמת שני ניצחונות רצופים. מנגד, החניכים של שרון מימר יעלו לירושלים למשחק רותח בטדי מול בית”ר ויקוו להתקרב למקומות המובילים לפלייאוף העליון.