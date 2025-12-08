יום שלישי, 09.12.2025 שעה 00:52

שחקני בני סכנין חוגגים (חג'אג' רחאל)

הוציאה מים מן הסלע: סכנין גברה 0:1 על ריינה

החניכים של שרון מימר רשמו ניצחון דרמטי במשחק הדחוי משער בדקה ה-95 של מירניאן, המארחת הסתבכה בתחתית. מוחמד שכר הורחק לאחר דיבורים עם השופט

דורון בן דור | 08/12/2025 19:45
יום שני, 08/12/2025, 19:45אצטדיון גרין נוף הגליל - 1458 צופיםליגת העל Winner - מחזור 13
בני סכנין
שער ארתור מירניאן (95)
הסתיים
0 1
שופט: יואב מזרחי (ציון: 8)
כרטיס אדום מוחמד שכר (78)
מכבי בני ריינה
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
עומר אבוהב, ציון: 7
ברומטר בקישור של סכנין
השחקן המאכזב
מוחמד שכר, ציון: 4
אדום שאסור היה לו לקבל
הרכבים וציונים
 
 

המחזור ה-13 נמשך הערב (שני) עם המשחק הדחוי, כשבני סכנין רשמו ניצחון סופר דרמטי על בני ריינה משער של ארתור מירניאן בדקה ה-95. כזכור, ההתמודדות הייתה אמורה להתקיים ביום שבת אך תנאי מזג אוויר קיצוניים שכללו סופת ברד והצפה במגרש גרמו לכך שיפגשו בשנית.

המשחק נפתח עם קצב מנומנם כששתי הקבוצות התקשו לאיים על השער. כל זאת נגמר בדקה ה-17 כשגם ריינה וגם סכנין הגיעו למצבים מסוכנים, אך לא הצליחו למצוא את הרשת. עם הירידה להפסקה אוסו קוובנה היה חייב להעלות את המארחת ליתרון כשנשאר לבד מול מוחמד אבו ניל, אך הוא התבלבל ובעט את הכדור החוצה.

ארתור מירניאן מודה לאל לאחר השער הדרמטי שלו (חגארתור מירניאן מודה לאל לאחר השער הדרמטי שלו (חג'אג' רחאל)

למחצית השנייה עלתה רק קבוצה אחת. החבורה של שרון מימר הגיעה למספר מצבים עם פתיחת המחצית השנייה אך גם הם לא הצליחו להכניס את הכדור אל הרשת. בדקה ה-78 מוחמד שכר שנכנס כמחליף, הורחק לאחר דיבורים עם השופט והשאיר את אדהם האדיה ב-10 שחקנים. כבר נראה היה שהמשחק עומד להיגמר בתיקו, אבל אז הגיע ארתור מירניאן, שכבש שער ענק בדקה ה-95 ונתן לסכנין 3 נקודות חשובות.

כעת, בני ריינה תקווה להתאושש במחזור הבא, אך מצפה לה משוכה לא קלה בדמות מכבי חיפה, שנמצאת בתקופה טובה כשהיא רושמת שני ניצחונות רצופים. מנגד, החניכים של שרון מימר יעלו לירושלים למשחק רותח בטדי מול בית”ר ויקוו להתקרב למקומות המובילים לפלייאוף העליון.

מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום! יואב מזרחי מסיים את ההתמודדות
שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
הצוות של בני סכנין חוגג לאחר שער הניצחון (חג'אג' רחאל)הצוות של בני סכנין חוגג לאחר שער הניצחון (חג'אג' רחאל)
  • '90+5
  • שער
  • שער! בני סכנין עולה ל-0:1 בדקה ה-95: ארתור מירניאן קיבל כדור ונשאר לבד מול גליקליך, הפעם הוא לא התבלבל והבקיע שער סופר דרמטי
  • '87
  • חילוף
  • ז'ה טורבו שהרבה להחמיץ פינה את מקומו לאסיל כנעני
  • '87
  • חילוף
  • סער פדידה החליף את אוסו קוובנה אצל בני ריינה
  • '83
  • חילוף
  • חילוף כפול בבני סכנין כשמקס גרצ'ין נכנס למגרש במקומו של קרלו ברוצ'יץ'
  • '83
  • חילוף
  • איברהימה דראמה נכנס במקומו של מתיו קוג'ו
מוחמד שכר לאחר ההרחקה (חג'אג' רחאל)מוחמד שכר לאחר ההרחקה (חג'אג' רחאל)
  • '78
  • כרטיס אדום
  • מוחמד שכר מורחק בכרטיס אדום ישיר בגין דיבורים עם השופט יואב מזרחי. בני ריינה מסתבכת
  • '78
  • כרטיס צהוב
  • איהאב גנאים קיבל כרטיס צהוב
  • '71
  • כרטיס צהוב
  • ג'וניור פיוס נכנס לפנקס של יואב מזרחי
איאד אבו עביד נאבק (חג'אג' רחאל)איאד אבו עביד נאבק (חג'אג' רחאל)
מילאדין סטבאנוביץ' במאבק עם אחמד סלמן (חג'אג' רחאל)מילאדין סטבאנוביץ' במאבק עם אחמד סלמן (חג'אג' רחאל)
מוחמד אבו ניל עולה לכדור (חג'אג' רחאל)מוחמד אבו ניל עולה לכדור (חג'אג' רחאל)
  • '69
  • חילוף
  • בסיל חורי שהרבה להחמיץ מפנה את מקומו לטובת ג'בייר בושנאק
  • '63
  • חילוף
  • עוד חילוף בבני ריינה כשנבו שדו יוצא ובמקומו נכנס עבדאללה ג'אבר
  • '62
  • החמצה
  • מופע ההחמצות בגרין לא נפסק. הכדור הגיע לאחמד סלמן שנשאר לבד מול גליקליך אבל בעט חלש וגם הוא לא הצליח להבקיע
שרון מימר. ביצע חילוף כפול (חג'אג' רחאל)שרון מימר. ביצע חילוף כפול (חג'אג' רחאל)
  • '58
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל בני סכנין שמארון גנטוס החליף את חסן חילו
  • '58
  • חילוף
  • עדן שמיר מפנה את מקומו למוסטפא יוסף
  • '58
  • חילוף
  • עידן גורן נכנס במקום עמנואל בנדה בבני ריינה
אוהדי בני ריינה (חג'אג' רחאל)אוהדי בני ריינה (חג'אג' רחאל)
  • '57
  • החמצה
  • כדור נפלא של אלון אזוגי הגיע לבסיל חורי שפספס במעט את המסגרת
  • '53
  • החמצה
  • הבלם של בני ריינה ג'וניור פיוס מצא את עצמו לבד מול השער, אך בעט לא טוב
עדן שמיר מול איהאב גנאים (חג'אג' רחאל)עדן שמיר מול איהאב גנאים (חג'אג' רחאל)
ז'ה טורבו מזנק (חג'אג' רחאל)ז'ה טורבו מזנק (חג'אג' רחאל)
  • '47
  • החמצה
  • מבצע נהדר של בסיל חורי הביא את סכנין על סף הרחבה, אזוגי הגביה ומצא את הראש של מירניאן שלא הצליח להמשיך לרשת
  • '46
  • חילוף
  • חילוף ראשון במשחק. עילאי אלמקייס מפנה את מקומו למוחמד שכר
מחצית ראשונה
בני ריינה. יכולים להיות מאוכזבים (חג'אג' רחאל)בני ריינה. יכולים להיות מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
  • '45+2
  • החמצה
  • אוסו קוובנה נשאר לבד מול אבו ניל אבל איכשהו לא הצליח למצוא את המסגרת והכדור יצא החוצה
  • '44
  • החמצה
  • בעיטה של סלמן מצאה במקרה את בסיל חורי ברחבה מול השוער, אך הוא לא היה מספיק ערני כדי להשתלט ולבעוט לשער
מתיו קוג'ו עם הכדור (חג'אג' רחאל)מתיו קוג'ו עם הכדור (חג'אג' רחאל)
אחמד סלמן (חג'אג' רחאל)אחמד סלמן (חג'אג' רחאל)
בסיל חורי ומילאדין סטבאנוביץ' (חג'אג' רחאל)בסיל חורי ומילאדין סטבאנוביץ' (חג'אג' רחאל)
  • '36
  • החמצה
  • חלאילי עבר נהדר ושחרר בעיטה נהדרת שנעצרה במשקוף, קוובנה ניסה גם אבל לא מצא את הרשת של אבו ניל
  • '35
  • החמצה
  • מתיו קוג'ו חתך יפה מהאגף לאמצע וניסה לבעוט מרחוק, אבל לא מצא את המסגרת
יואב מזרחי מתווכח עם איהאב גנאים (חג'אג' רחאל)יואב מזרחי מתווכח עם איהאב גנאים (חג'אג' רחאל)
  • '33
  • כרטיס צהוב
  • עדן שמיר נכנס בחריפות בגנאים וקיבל על כך כרטיס צהוב
עדן שמיר עולה לנגיחה (חג'אג' רחאל)עדן שמיר עולה לנגיחה (חג'אג' רחאל)
אלכסה פייץ' (חג'אג' רחאל)אלכסה פייץ' (חג'אג' רחאל)
ליאור גליקליך. פותח בשער של ריינה (חג'אג' רחאל)ליאור גליקליך. פותח בשער של ריינה (חג'אג' רחאל)
  • '22
  • החמצה
  • קוובנה שחרר בעיטה מדהימה מחוץ לרחבה אבל הוא נעצר בעמוד, ז'ה טורבו קיבל את הריבאונד במצב קורץ אבל לא הצליח למצוא את הרשת
  • '18
  • החמצה
  • גם סכנין כמעט הבקיעה. הגבהה נהדרת לרחבה מצאה את בסיל חורי שהמשיך בבעיטה שנעצרה במשקוף
  • '17
  • החמצה
  • הזדמנות אדירה לבני ריינה. חלאילי פרץ נהדר ושלח כדור לרחבה לאווסו שנהדף, ז'ה טורבו הגיע לריבאונד והחמיץ גם כן
חסן חילו מבצע עבירה (חג'אג' רחאל)חסן חילו מבצע עבירה (חג'אג' רחאל)
  • '10
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב ראשון במשחק. חסן חילו נכנס לפנקס של יואב מזרחי אחרי עבירה על עילאי אלמקייס
  • '8
  • החמצה
  • הזדמנות אמיתית ראשונה במשחק כשבנדה הניף את הרגל, אבל פספס את המסגרת של סכנין
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! יואב מזרחי הוציא את ההתמודדות לדרך
שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)
שחקני בני סכנין מתכוננים (חג'אג' רחאל)שחקני בני סכנין מתכוננים (חג'אג' רחאל)
