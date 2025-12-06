שלושער לטורס, ברצלונה ניצחה 3:5 את בטיס

דעת המבקר

השחקן המצטיין פראן טורס, ציון: 9

השחקן המצטיין פראן טורס, ציון: 9

שלושער ענק

השחקן המאכזב מארק ברטרה, ציון: 3

גרם לפנדל, כבש חצי שער עצמי ולא הצליח להתמודד עם ההתקפה של בארסה

הרכבים וציונים

המחזור ה-15 בליגה הספרדית נמשך הערב (שבת), כשמוליכת הטבלה ברצלונה הביסה 3:5 את בטיס בחוץ, המשיכה במומנטום עם ניצחון ליגה שישי ברציפות, רצף שהחל מאז ההפסד בקלאסיקו, והגדילה את הפער מריאל מדריד, לפחות עד שהבלאנקוס ישחקו מחר בערב מול סלטה ויגו בברנבאו, לארבע נקודות. המשחק שודר בערוץ ONE.

הקטלונים פתחו את המשחק דווקא בצורה רעה מאוד, כשנקלעו לפיגור כבר לאחר חמש דקות של כדורגל. היה זה הכוכב של בטיס, אנטוני, שקיבל את הכדור מפאבלו פורנאלס על תיבת ה-5, לא התבלבל ובעט נהדר אל הרשת העליונה של ז’ואן גרסיה.

אולם הגול הזה רק העיר את בארסה, שפשוט התפוצצה על האנדלוסים. בדקה העשירית, ז'ול קונדה הוציא כדור רוחב נהדר מאגף ימין לפראן טורס, שבעט מתוך הרחבה פנימה. שתי דקות לאחר מכן, רוני ברדג’י מצא בהגבהה את טורס, שהשלים צמד ומהפך בזק עם וולה אדיר.

בדקה ה-31, פדרי מצא בכדור עומק נהדר את רוני ברדג'י, שהפעם כבש בעצמו כששלח בעיטה אדירה אל הרשת. שמונה דקות לאחר מכן, פדרי רשם בישול נוסף כשמצא על סף הרחבה את פראן טורס, שבעט, והכדור שפגע במארק ברטרה נכנס פנימה והשלים שלושער לחלוץ, שהציק את ספסולו של רוברט לבנדובסקי.

במחצית השנייה, ברטרה נגע בידו ברחבה ולאחר בדיקה במערכת ה-VAR השופט שרק לפנדל, ולאמין ימאל דייק מהנקודה הלבנה וכבש את החמישי של הבלאוגרנה. בדקה ה-84, דייגו יורנטה הגיע ראשון לכדור קרן שהוגבה מצד שמאל, דחק פנימה וצימק את התוצאה. שש דקות לאחר מכן, קונדה הכשיל את עבדה אזלזולי ברחבה והשופט שרק לפנדל, כאשר קוצ’ו הרננדס דייק מהנקודה הלבנה וקבע את תוצאת המשחק.

לאמין ימאל חוגג (IMAGO)