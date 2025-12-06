יום שבת, 06.12.2025 שעה 22:48

פראן טורס חוגג שלושער (IMAGO)

שלושער לטורס, ברצלונה ניצחה 3:5 את בטיס

הקטלונים נקלעו לפיגור מרגלי אנטוני, אך החלוץ הצדיק את ספסול לבנדובסקי עם הצגה, ברדג'י וימאל הוסיפו. הפער בפסגה מריאל מדריד  - 4 נקודות. צפו

מערכת ONE | 06/12/2025 19:30
יום שבת, 06/12/2025, 19:30אצטדיון האולימפי בסביליהליגה ספרדית - מחזור 15
ברצלונה
הסתיים
3 5
שופט: פרנסיסקו מאאסו (ציון: 5)
בטיס
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2419-2515בטיס5
2416-1814אספניול6
2017-1315חטאפה7
2020-1415אתלטיק בילבאו8
1815-1315אלאבס9
1715-1314ראיו וייקאנו10
1617-1514אלצ'ה11
1622-1915ריאל סוסיאדד12
1619-1614סלטה ויגו13
1623-1914סביליה14
1422-1515מיורקה15
1422-1314ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
פראן טורס, ציון: 9
שלושער ענק
השחקן המאכזב
מארק ברטרה, ציון: 3
גרם לפנדל, כבש חצי שער עצמי ולא הצליח להתמודד עם ההתקפה של בארסה
הרכבים וציונים
 
 

המחזור ה-15 בליגה הספרדית נמשך הערב (שבת), כשמוליכת הטבלה ברצלונה הביסה 3:5 את בטיס בחוץ, המשיכה במומנטום עם ניצחון ליגה שישי ברציפות, רצף שהחל מאז ההפסד בקלאסיקו, והגדילה את הפער מריאל מדריד, לפחות עד שהבלאנקוס ישחקו מחר בערב מול סלטה ויגו בברנבאו, לארבע נקודות. המשחק שודר בערוץ ONE.

הקטלונים פתחו את המשחק דווקא בצורה רעה מאוד, כשנקלעו לפיגור כבר לאחר חמש דקות של כדורגל. היה זה הכוכב של בטיס, אנטוני, שקיבל את הכדור מפאבלו פורנאלס על תיבת ה-5, לא התבלבל ובעט נהדר אל הרשת העליונה של ז’ואן גרסיה.

אולם הגול הזה רק העיר את בארסה, שפשוט התפוצצה על האנדלוסים. בדקה העשירית, ז'ול קונדה הוציא כדור רוחב נהדר מאגף ימין לפראן טורס, שבעט מתוך הרחבה פנימה. שתי דקות לאחר מכן, רוני ברדג’י מצא בהגבהה את טורס, שהשלים צמד ומהפך בזק עם וולה אדיר. 

פסטיבל של שערים: 3:5 לברצלונה על בטיס

בדקה ה-31, פדרי מצא בכדור עומק נהדר את רוני ברדג'י, שהפעם כבש בעצמו כששלח בעיטה אדירה אל הרשת. שמונה דקות לאחר מכן, פדרי רשם בישול נוסף כשמצא על סף הרחבה את פראן טורס, שבעט, והכדור שפגע במארק ברטרה נכנס פנימה והשלים שלושער לחלוץ, שהציק את ספסולו של רוברט לבנדובסקי.

במחצית השנייה, ברטרה נגע בידו ברחבה ולאחר בדיקה במערכת ה-VAR השופט שרק לפנדל, ולאמין ימאל דייק מהנקודה הלבנה וכבש את החמישי של הבלאוגרנה. בדקה ה-84, דייגו יורנטה הגיע ראשון לכדור קרן שהוגבה מצד שמאל, דחק פנימה וצימק את התוצאה. שש דקות לאחר מכן, קונדה הכשיל את עבדה אזלזולי ברחבה והשופט שרק לפנדל, כאשר קוצ’ו הרננדס דייק מהנקודה הלבנה וקבע את תוצאת המשחק.

לאמין ימאל חוגג (IMAGO)לאמין ימאל חוגג (IMAGO)
מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • השופט פרנסיסקו מאאסו שרק לסיום ההתמודדות!
  • '90
  • שער בפנדל
  • שער! בטיס צימקה ל-5:3: קונדה הכשיל ברחבה את עבדה אזלזולי והשופט שרק לפנדל. קוצ'ו הרננדס דייק מהנקודה הלבנה
  • '90
  • כרטיס צהוב
  • ז'ול קונדה ראה את הכרטיס הצהוב
  • '88
  • חילוף
  • חילוף בבטיס: ג'וניור פירפו פינה את מקומו לריקרדו רודריגס
  • '87
  • כרטיס צהוב
  • ולנטין גומס ראה את הכרטיס הצהוב
  • '86
  • החמצה
  • מרקוס רשפורד נשלח בכדור עומק ונותר באחד על אחד מול השוער, אך בעט מחוץ למסגרת
דייגו יורנטה חוגג (IMAGO)דייגו יורנטה חוגג (IMAGO)
  • '84
  • שער
  • שער! בטיס צימקה ל-5:2: דייגו יורנטה הגיע ראשון לכדור קרן שהוגבה מצד שמאל ודחק פנימה
  • '80
  • חילוף
  • חילוף בברצלונה: אריק גרסיה פינה את מקומו לז'ופרה
  • '76
  • חילוף
  • חילוף בבטיס: אנטוני פינה את מקומו לפבלו גרסיה
  • '68
  • חילוף
  • חילוף בברצלונה: רוני ברדג'י פינה את מקומו לפרמין לופס
  • '67
  • כרטיס צהוב
  • אייטור רויבאל ראה את הכרטיס הצהוב
רוני ברדג'י (IMAGO)רוני ברדג'י (IMAGO)
  • '62
  • חילוף
  • פדרי פינה את מקומו לפרנקי דה יונג
  • '62
  • חילוף
  • חילוף כפול בברצלונה: ג'רארד מרטין פינה את מקומו למארק ברנאל
  • '61
  • כרטיס צהוב
  • נלסון דאוסה ראה את הכרטיס הצהוב
  • '60
  • חילוף
  • נתן פינה את מקומו לג'וניור פירפו
  • '60
  • חילוף
  • חילוף כפול בבטיס: מארק ברטרה פינה את מקומו לדייגו יורנטה
לאמין ימאל ופדרי מרוצים (IMAGO)לאמין ימאל ופדרי מרוצים (IMAGO)
  • '58
  • שער בפנדל
  • מארק ברטרה נגע בידו ברחבה והשופט שרק לפנדל. לאמין ימאל שלח בעיטה טובה פנימה מהנקודה הלבנה
  • '47
  • כרטיס צהוב
  • ג'רארד מרטין ראה את הכרטיס הצהוב
  • '46
  • חילוף
  • חילוף גם בבטיס: סרג'י אלטמירה פינה את מקומו לנלסון דאוסה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף בברצלונה: אלחנדרו באלדה פינה את מקומו לאנדראס כריסטנסן
מחצית ראשונה
פראן טורס חוגג (IMAGO)פראן טורס חוגג (IMAGO)
פראן טורס חוגג שלושער (La Liga)פראן טורס חוגג שלושער (La Liga)
  • '39
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-1:4: פראן טורס קיבל את הכדור מפדרי על סף הרחבה ושלח בעיטה שפגעה במארק ברטרה ונכנסה אל הרשת
פראן טורס, רוני ברדג'י ומרקוס רשפורד חוגגים (IMAGO)פראן טורס, רוני ברדג'י ומרקוס רשפורד חוגגים (IMAGO)
  • '31
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-1:3: פדרי מצא בכדור עומק נהדר את רוני ברדג'י, ששלח בעיטה אדירה אל הרשת
  • '21
  • כרטיס צהוב
  • סרג'י אלטמירה ראה את הכרטיס הצהוב
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
  • '12
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-1:2: מהפך בזק של הקטלונים. ברדג'י הגביה לפראן טורס, ששלח וולה נהדר אל הרשת
פראן טורס חוגג (La Liga)פראן טורס חוגג (La Liga)
  • '10
  • שער
  • שער! ברצלונה השוותה ל-1:1: רוני ברדג'י מסר לז'ול קונדה, שהוציא רוחב נהדר מאגף ימין לפראן טורס, שבעט מתוך הרחבה פנימה
אנטוני חוגג (La Liga)אנטוני חוגג (La Liga)
  • '5
  • שער
  • שער! בטיס עלתה ל-0:1: פאבלו פורנאלס קיבל את הכדור ברחבה ומצא על תיבת ה-5 את אנטוני, שבעט נהדר אל הרשת העליונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט פרנסיסקו מאאסו שרק לפתיחת ההתמודדות!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל