יום שבת, 06.12.2025 שעה 19:29
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל

קאמבק למעלה אדומים שניצחה 92:94 את אשדוד

פשוט מדהים: המארחת חזרה מ-29 הפרש באמצע הרבע השלישי בדרך למהפך אדיר בליגה הלאומית. ניצחון חמישי ברציפות לשומרון על מכבי פ"ת עם 78:80 גדול

|
אליצור שומרון ( ליאור פורמן מנהלת ליגה לאומית)
אליצור שומרון ( ליאור פורמן מנהלת ליגה לאומית)

פתיחה משוגעת למחזור סוף השבוע בליגה הלאומית. אליצור שומרון חנכה את אולם ברוכין ועשתה את העבודה, עם 78:80, שהיה הניצחון החמישי ברציפות שלה על מכבי פתח תקווה. המשחק המשוגע היום (שישי) הגיע ממעלה אדומים, שם הקבוצה הביתית רשמה היסטוריה, כשחזרה מפיגור 29 הפרש באמצע הרבע השלישי מול מכבי אשדוד, בדרך ל-92:94 ענק.

מכבי מעלה אדומים - מכבי אשדוד 92:94

לפני שנתיים וחצי, המארחת שברה שיא שלילי בכדורסל הישראלי, כשאיבדה מול צפת יתרון 29 הפרש. היום, היא הייתה בצד שחוגג באותו מקרה בדיוק. החבורה של דן קציר כבר שייטה לניצחון אחרי שהובילה 33:62, כשעל השעון 17 דקות לסיום המשחק. מאותה נקודה, המשחק התהפך לחלוטין, ומכבי אשדוד ראתה את המקומיים משלימים קאמבק מהסרטים.

הקבוצה של איתן בן אליעזר יצאה לריצת 13:43 בתוך 13 דקות של כדורסל והשלימה מהפך, 75:76, 4 דקות לסיום. הביתיים המשיכו בשלהם וכבר עלו ליתרון 82:89, אבל בן גולד ורוברט טרנר קיזזו ובהתקפה האחרונה. בר שינבוים החטיא שלשה, ששלחה את מעלה אדומים לחגוג ניצחון הרואי.  המנצחת קיבלה 21 נקודות מאיתי קרביוב וקלעה 25 מריבאונד התקפה. מנגד, אשדוד קלעה 19 שלשות, לעומת 14 סלים לשתיים ולא הצליחה לבלום את המומנטום של המקומיים.

קלעו למעלה אדומים: איתי קרביוב (11 ריבאונדים) 21 נקודות, רום כיטכס 19, כריס ג'ונס 18, טל צוויפלר 15, ברק אוריון 9, עדי כהן סבן 8 ואיתי אפניג'ר 4.

קלעו למכבי אשדוד: רוברט טרנר 24 נקודות, דוויט ווילסון 16, בן גולד 15, אמרי שביט 12, נועם יעקובי ועמית ראובן 9 כ"א, שחר שלמון 5 ובר שינבוים 2.

אליצור שומרון - מכבי פתח תקווה 78:80

משחק היסטורי באולם ברוכין בשומרון מסתיים עם ניצחון ענק של הביתיים, החמישי ברציפות מבחינתם. הקבוצה של אייל שולמן הובילה למעשה פעם אחת במשחק, 78:80 כחצי דקה לסיום מסל של פול דילייני. הפתיחה הייתה במעמד צד אחד, שומרון התרגשה בתחילת המשחק ואחרי ארבע דקות מצאה את עצמה בפיגור 22:7. וינס קול היה הראשון להתאושש, אבל טרה מקולום דאג שפתח תקווה תוביל 19:30 לאחר הרבע הראשון.

אליצור שומרון ( ליאור פורמן מנהלת ליגה לאומית Winner)אליצור שומרון ( ליאור פורמן מנהלת ליגה לאומית Winner)

גם ברבע השני שומרון נאלצה לרדוף, אבל לפתח תקווה היה את אריאל דרעי ואת גל גילינסקי, שדאגו לשמור על היתרון של קבוצתם, 37:51 במחצית. יונתן אבולוף ופול דילייני דאגו לקזז מעט ברבע השלישי, אבל נקודת המפנה הייתה ברבע האחרון, בו האורחים קלעו רק 7 נקודות. ריצת 2:13 של אליצור שומרון קבעה מהפך, 73:74 לשומרון. טרה מקולום ואלונזו סולה הפכו, אלא שבמשך ארבע הדקות האחרונות, מכבי פתח תקווה לא קלעה ופול דילייני הפך שוב, 78:80, חצי דקה לסיום. בהתקפה האחרונה אייל ננקין החטיא שלשה והמשחק הוכרע.

קלעו לאליצור שומרון: וינס קול (4/8 לשלוש) 29 נקודות, דימיטרי טרידוול 11, פול דילייני ויונתן אבולוף 10 כ"א, מתן חכמו 7, רועי בכר 6, יונתן מור 5 ועומר דרגושנסקי 2.

קלעו למכבי פתח תקווה: טרה מקולום 24 נקודות, אלונזו סולה 20, גל גילינסקי (14 אסיסטים) 11, אופיר גולדשטיין 7, שגיב גורמן ואריאל דרעי 6 כ"א ואדי קושניר 2.

