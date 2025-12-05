יום שישי, 05.12.2025 שעה 19:44
ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2020-1415אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

בעקבות חוב של סנטוס: ברצלונה תחתים כישרון?

אלופת ספרד שוקלת להשתמש בחוב של 2.9 מיליון אירו שסנטוס חייבת לה כדי לסגור את המגן השמאלי המחוזר סוזה, אחת מההפתעות הגדולות של הברזיליארו

|
סוזה (IMAGO)
סוזה (IMAGO)

רכישת מגן שמאלי אינה נמצאת בראש סדר העדיפויות של ברצלונה לקראת העונה הבאה. העמדה הזו כבר מאוישת בשלושה שחקנים אם מחשיבים גם את ג'ופרה טורנטס, ובנוסף לכך, המועדון מחפש קיצוני שמאלי, תוך המתנה לראות מה יקרה עם מרקוס רשפורד, בלם שמאלי שימלא את החלל שהותיר אחריו איניגו מרטינס, וכן מגן ימני. עם זאת, לפעמים השוק מציע הזדמנויות בלתי צפויות שלא כדאי לפספס.

ואחת מהן היא ז'ואאו ויטור דה סוזה, המגן השמאלי המתפתח של סנטוס, בן 19 בלבד. הוא אחת מהתגליות הגדולות של עונת 2025 בברזיליארו, שמגיעה לסיומה ביום ראשון. הוא הצליח לבלוט ולבנות לעצמו שם בסיטואציה מאתגרת מאוד, כשהקבוצה שקועה במאבקי הישרדות.

סוזה הוא מגן אמיץ, התקפי, עם ריצה לאורך כל הקו, ושחקן שמחזיק את כל האגף. הוא חזק ובעל נתונים פיזיים מצוינים לתפקידו (גובהו 1.83 מטר), והוא מציג יכולות גופניות אידאליות. הוא מראה ניצוצות מבטיחים. ולא רק ברצלונה מחזיקה בדו”חות שממליצים על החתמתו, גם באיירן מינכן והמועדונים הבכירים באיטליה כבר החלו לפעול מאחורי הקלעים.

סוזה (IMAGO)סוזה (IMAGO)

העסקה תתבצע בחודשים הקרובים, אך ירידת ליגה של סנטוס ביום ראשון עשויה לזרז את הכל. קבוצתו של ניימאר תלויה בעצמה, אבל לא יכולה לטעות במחזור הסיום. לברצלונה יש קלף מיקוח משמעותי: אותם 2.9 מיליון אירו שנשכחו בברזיל, ושבסופו של דבר המועדון ירצה לראות בחזרה. הסכום נובע מפסק דין של בית הדין לבוררות בספורט (CAS), שבדצמבר 2020 פסק לטובת ברצלונה באחד מהסכסוכים שנמשכו מול סנטוס סביב העברת ניימאר במאי 2013.

ברצלונה שוקלת להשתמש בחוב הזה של סנטוס, שאינה מסוגלת לשלם אותו כיום, כדי לחסום את השחקן ואף להוזיל את עלות רכישתו. ב-2021, עם חזרתו של ז'ואן לאפורטה לנשיאות, סנטוס יצר קשר עם ברצלונה כדי לגבש הסכם שימנע ממנה לפנות לפיפ"א ולדרוש סנקציה על אי התשלום. אז הוסכם שלברצלונה תהיה קדימות על שני שחקני אקדמיה של סנטוס: הבלם קייקי, שנמכר לאלמריה ביולי 2022 תמורת 7 מיליון אירו, והקיצוני השמאלי אנחלו גבריאל, שבקיץ 2023 חתם בצ'לסי תמורת 15 מיליון אירו וכיום משחק באל נאסר בערב הסעודית.

סוזה הוא המגן השמאלי המבטיח ביותר שיצא מברזיל בשנים האחרונות. הוא מיועד להפוך לשחקן על, בעל איכות גבוהה יותר מזו של דנר (קורינתיאנס), שגם הוא עורר עניין אצל ברצלונה. בפברואר הוא יציין 18, ובמרץ נמכר לצ'לסי תמורת 10 מיליון אירו לאחר הופעה מרשימה ב"קופיניה", טורניר הנוער היוקרתי ביותר בכדורגל הברזילאי המתקיים מדי ינואר.

