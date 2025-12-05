יום שישי, 05.12.2025 שעה 15:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

אימון מלא לאבו רומי שיפתח, 2 התלבטויות לברדה

שחקן ההתקפה כשיר, גם מרדכי, שעדיין סובל מכאבים, ב-11 מחר ב-19:30 למכבי חיפה. המאמן מתלבט על ההרכב ואמר: "מדובר בקבוצה עם תקציב עתק מולנו"

|
שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים שוויון (רדאד ג'בארה)
שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים שוויון (רדאד ג'בארה)

לאחר תוצאת התיקו ביום שלישי מול בני סכנין, עירוני קריית שמונה תנסה מחר (שבת, 19:30) לשוב לנצח אחרי שני משחקים, כשתארח את מכבי חיפה, שמגיעה אחרי ניצחון ראשון לאחר שמונה משחקים.

הבשורה הטובה עבור המאמן שי ברדה, מגיעה מכיוונו של שחקן ההתקפה מוחמד אבו רומי, שלא התאמן אתמול ונטש את האימון, אך הבוקר השלים אימון מלא ויפתח בהרכב. גם יאיר מרדכי, שנמצא בכושר מצוין עם שלושה שערים בשלושת המחזורים האחרונים, עדיין סובל מכאבים במפשעה אך יפתח.

לברדה שתי התלבטויות בהרכב הפותח: הראשונה היא גם הפעם בין הראל גולדנברג הצעיר לאיציק שולמייסטר, שרשם דקות בכורה בדוחא ונמצא בתמונת ההרכב, כאשר גם אביב אברהם תורגל לפרקים במקומו של עלי מוסה, שרשם משחק פחות טוב באמצע השבוע. 

שי ברדה (חגשי ברדה (חג'אג' רחאל)

“התחושות די מעורבות: כשאתה מוביל 0:1, בדקות הטובות היינו צריכים להגדיל את התוצאה. לצערי זה לא קורה יותר מדי השנה. במחצית השנייה המשחק התאזן, בסוף זו נקודה בדוחא שהוא מגרש קשה וגם מכבי חיפה ומכבי ת"א לא ניצחו שם. זה מאכזב כי הובלנו ולא הגדלנו או שמרנו על התוצאה, אבל אין יותר מדי זמן לחשוב ואנחנו צריכים להתכונן למכבי חיפה”, אמר המאמן שי ברדה לקראת המשחק.

“מכבי חיפה ניצחה אחרי הרבה זמן. המיקום לא משנה כי עדיין מדובר על המאמן הכי מעוטר בארץ ועל קבוצה עם תקציב עתק. ק"ש הוכיחה בעבר והיא תמשיך להוכיח שנשחק ונסתכל בגובה העיניים לכל קבוצה. אנחנו צריכים לדעת לעשות תוצאה טובה”, הוסיף.

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, הראל גולדנברג (איציק שולמייסטר), סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, עלי מוסה (אביב אברהם), מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה

